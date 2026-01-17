Slišite utrip srca, ko ležite v postelji? To je lahko opozorilni znak, ki ga ne smete prezreti

Za ljudi je čas pred spanjem namenjen miru in umiritvi. A nekateri ob tem, ko se uležejo in prislonijo uho na blazino, zaznajo nenavaden zvok - enakomerno bitje, ki se zdi, kot da odmeva skozi vzglavnik.

Čeprav je ta pojav lahko povsem nenevaren, strokovnjaki opozarjajo, da ga ni vedno pametno prezreti.

Pogosta in običajna razlaga

Občasno zaznavanje lastnega srčnega utripa, ko je uho pritisnjeno ob blazino, je pogosto povsem normalno. Razlaga je lahko v veliki vratni arteriji, ki oskrbuje možgane, obraz in vrat s krvjo.

Če se to zgodi le občasno, gre praviloma za neškodljiv pojav. Ker arterija poteka razmeroma blizu ušesa, je utrip v določenih položajih lažje zaznati. Težava pa lahko nastane, če je zvok stalno prisoten ali vse bolj izrazit.

Ko gre lahko za drugačno stanje

Vztrajno slišanje, čutenje, srčnega utripa, je lahko znak pulzirajočega tinitusa. Za razliko od običajnega tinitusa, ki se pogosto kaže kot piskanje, šumenje ali zvonjenje, pulzirajoči tinitus sledi ritmu srca.

Značilen je ritmičen zvok v ušesih ali glavi. Eden od preprostih načinov prepoznavanja je preverjanje, ali se zvok ujema z lastnim pulzom. Ker je stanje povezano s pretokom krvi, je pogosto tudi lažje diagnostično obravnavano.

Možni vzroki pulzirajočega tinitusa

Pulzirajoči tinitus običajno nastane zaradi sprememb v pretoku krvi v žilah v bližini ušesa. Do teh sprememb lahko pride zaradi: intenzivne telesne aktivnosti, prekomernega delovanja ščitnice, motenj v pretoku krvi zaradi otrdelih arterij.

V redkejših primerih je vzrok lahko arterija v srednjem ušesu, ki po rojstvu ostane odprta. Prav tako je lahko znak sprememb v glavi ali vratu, ki povzročajo nastanek nenormalnih krvnih žil. Stanje lahko prizadene vsakogar, vendar se pogosteje pojavlja pri mlajših in srednjih letih žensk.

Kako poteka diagnostika in zdravljenje

Za ugotavljanje vzroka se pogosto uporabljajo slikovne preiskave, kot sta računalniška tomografija ali magnetna resonanca, ki omogočata natančen vpogled v dogajanje znotraj glave. Ob sumu na slabokrvnost ali težave s ščitnico se lahko opravijo tudi laboratorijske preiskave krvi.

Nekatere vzroke je mogoče zdraviti, drugih pa ne. V takšnih primerih se za obvladovanje simptomov uporabljajo različni pristopi, kot so:

zvočna terapija,

kognitivno-vedenjski pristopi,

svetovanje,

tehnike sproščanja in čuječnosti,

programi prilagajanja na tinitus.

Zdravniki poudarjajo, da sam zvok ni najpomembnejši, bistveno je razumeti, zakaj do njega sploh prihaja.