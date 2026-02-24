Smučanje v frankenštajnski državi

Sarajevo je nekoč davno gostilo olimpijske igre. Da, take, kot jih pravkar gostita Milano in Cortina.

Če greš na smučanje s hčerjo, ki je stara 17 let in je imela popravca iz geografije, potem moraš razlagati na precej slikovit način. Današnja mladina si vse bolje zapomni s pomočjo slikic in filmčkov, ne pa s pomočjo črk, stavkov, naslovov, podnaslovov, odstavkov in …

Šli smo na Bjelašnico, da bi smučali po olimpijski veleslalomski in smukaški progi. To je bila dolgoletna želja njenega očeta, ker mu je Jure Franko zelo pri srcu že od njegovega šestega razreda … ne, Juretovega. Olimpijska veleslalomska proga na Bjelašnici nosi ime Jure Franko. Vemo, zakaj, a ne? No, hčeri sem pojasnil, zakaj so imeli Jugoslovani raje Jureka od bureka. Da, ona ve, da sta bila njena starša včasih Jugoslovana, to so jemali v gimnaziji, samo ni bilo dovolj le poslušanje, da si imel zadostno oceno.

Politična geografija v praksi

Moj prijatelj Mirza iz Vogošče pravi, da je Bosna in Hercegovina frankenštajnska država. Zato sem moral hčeri najprej razložiti, kdo je Frankenstein. Potem pa sem ji hitel razlagati, česar ni razumela na uri geografije izpod znanja dolgoletnega profesorja in nekoč razrednika njene matere, ki bo po letošnjem šolskem letu odšel v zaslužen pokoj. Upam, da ne s še enim popravnim izpitom.

Izraz, da je Bosna in Hercegovina »frankenštajnska država«, se redno pojavlja v političnih razpravah in komentarjih. Gre za metaforo, ki namiguje na zapleteno, umetno sestavljeno in težko delujočo državno ureditev, podobno kot literarni lik Frankensteina, sestavljen iz različnih delov. Takšna oznaka je politično obarvana in pogosto kritična, zato jo je treba razumeti v kontekstu.

Zapletena ustavna ureditev po vojni

Današnja ureditev Bosne in Hercegovine je rezultat mirovnega sporazuma, podpisanega leta 1995 v ameriškem mestu Dayton. Tako imenovani Daytonski mirovni sporazum je končal vojno, hkrati pa vzpostavil zelo kompleksno politično strukturo države. Bosna in Hercegovina je razdeljena na dve entiteti: Federacijo Bosne in Hercegovine in Republiko Srbsko. Poseben status ima še Brčko distrikt.

Federacija BiH je dodatno razdeljena na deset kantonov, vsak s svojo vlado in parlamentom. Da, vsak s svojo vlado in parlamentom. Bjelašnica sodi v Kanton Sarajevo, vendar moraš vmes prečkati Republiko Srbsko.

Država ima tripartitno predsedstvo (predstavnike treh konstitutivnih narodov), državni parlament, entitetna parlamenta, kantonalne skupščine ter številne vlade in ministrstva na različnih ravneh. Poleg tega ima pomembno vlogo tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti, ki lahko posega v zakonodajo in razrešuje izvoljene funkcionarje. Neki tip iz Bruslja.

Zaradi tolikšnega števila institucij in delitev oblasti nekateri menijo, da je sistem preveč zapleten, administrativno drag in politično pogosto blokiran. Prav ta občutek »sestavljenosti« in težavne funkcionalnosti je razlog za uporabo izraza frankenštajnska država.

Politične blokade in etnična delitev

Državna ureditev temelji na ravnotežju med tremi konstitutivnimi narodi (Bošnjaki, Srbi, Hrvati). To pomeni, da ima vsak narod mehanizme za zaščito svojih interesov, vključno z možnostjo veta.

Po eni strani ta sistem preprečuje prevlado ene skupine, po drugi strani pa pogosto povzroča politične blokade in počasno sprejemanje odločitev.

Kritika ali nujen kompromis? Za ene je takšna ureditev neučinkovita, preveč zapletena, umetno sestavljena. Za druge pa predstavlja nujen kompromis, mehanizem za ohranjanje miru in zaščito ravnotežja med narodi po krvavi vojni v 90. letih.

Treba je poudariti, da izraz frankenštajnska država ni uraden ali strokoven termin, temveč politična oznaka, ki odraža kritično mnenje o delovanju sistema.

Zasneženi olimpijski krogi. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Torej, Bosna in Hercegovina je ena najbolj institucionalno zapletenih držav v Evropi. Njena ureditev je neposreden rezultat mirovnega sporazuma, ki je ustavil vojno, vendar hkrati ustvaril kompleksno politično strukturo.

Ali gre za frankenštajnsko državo ali za občutljiv, a potreben kompromis, je predvsem vprašanje političnega pogleda. Dejstvo pa je, da sistem ostaja eden največjih izzivov za stabilnost in prihodnji razvoj države.

Hči je prikimala, odkimala, prikimala in nama z ženo obljubila, da bo to delna tema njene doktorske disertacije po študiju geografije. Duhovičila je na zadnjem sedežu avtomobila, ujeta med smučkami, palicami, pancerji, čeladami, bundami, sendviči in …

Dovolj geografije in politike

Samo še to. Hči kot mlada predstavnica, ne vem več katere generacije, je izustila vprašanje: Koliko parlamentarnih volitev pa imajo potemtakem? Eh …

V Bosni in Hercegovini zaradi zapletene ustavne ureditve ne potekajo le ene parlamentarne volitve, temveč več različnih volitev hkrati na različnih ravneh oblasti. Na ravni države se voli Predstavniški dom Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine (42 poslancev). Drugi dom, Dom narodov, se ne voli neposredno na splošnih volitvah, ampak ga posredno imenujejo entitetni parlamenti.

Država je razdeljena na dve entiteti: Federacijo Bosne in Hercegovine ter Republiko Srbsko. V Federaciji BiH se voli Predstavniški dom Parlamenta Federacije BiH in kantonalne skupščine (10 kantonov ima vsak svoj parlament). V Republiki Srbski se voli Narodna skupščina Republike Srbske in predsednik Republike Srbske (neposredno).

Če govorimo strogo o parlamentarnih volitvah, državljani na splošnih volitvah (vsaka štiri leta) volijo državni parlament (Predstavniški dom), parlament Federacije BiH ali Narodno skupščino Republike Srbske (odvisno od entitete) in kantonalne skupščine (če živijo v Federaciji BiH).

To pomeni, da ima volivec v Federaciji BiH praviloma tri parlamentarne glasovnice, v Republiki Srbski pa dve (državna + entitetna). Poleg tega na isti dan potekajo še volitve članov predsedstva države, v Republiki Srbski tudi volitve predsednika entitete.

Splošne volitve potekajo vsaka štiri leta. Zadnje so bile leta 2022, naslednje so predvidene leta 2026. Zaradi več ravni oblasti in številnih parlamentov je volilni sistem Bosne in Hercegovine eden najbolj zapletenih v Evropi.

Hoteli in apartmaji na Bjelašnici. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Sneg na Bjelašnici je bil letos obilen. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Zamrznjeni hoteli na Bjelašnici. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Dovolj geografije in politike, drugič

Na Bjelašnici je zelo lepo, tudi po kriterijih sedemnajstletnice. Sami novi hoteli in apartmaji, sodobne vlečnice in sedežnice, zelo strma smučišča in visoka nadmorska višina. Vrh smučišča je na 2067 metrih nad morjem. Seveda malo več kot na Krvavcu.

Tako kot na Krvavcu so proge urejene samo prvo uro smučarskega dneva, potem postane raj za hot-dog smučarje, smo temu včasih pravili suličarji. Modro označena proga je tam kot črna na slovenskih smučiščih, črna pa je tam olimpijska smukaška javna usmrtitev. Pri nas bi jo lahko primerjal s tisto na Vitrancu, samo da so precej daljši prosti padci.

Hči še ni zelo spretna na alpskih smučeh, zato je moje ime povezovala s spolnimi organi vse mogoče žlahte. Sicer je nisem slišal, ker sem pod čelado gluh kot Ludwig van Beethoven. Slišim samo, kar hočem slišati.

Celodnevna vozovnica, s katero lahko smučaš tudi na sosednjem Igmanu in še na nočni smuki tisti dan, če si star manj kot 18 let, stane 24 evrov. Meni ni bilo treba plačati karte, ker ima moj prijatelj Mirza prenosno za 10 smučanj. On je prezaposlen v dolini, zato mi jo je odstopil, ker je dobro vedel, da bom pazil nanjo.

Seveda so na Bjelašnici tudi proge, prijaznejše začetnikom in malo manj zahtevnim smučarjem.

Ker smo smučanje začeli ravno, ko se je začel mesec ramazan, smo toliko bolj uživali v mirnem duhu vijuganja po novozapadlem snegu in se veselili lakote, ampak šele, ko bi sonce potonilo v noč. V času ramazana se ob dnevni svetlobi ne pije in ne je. Nisem Musliman, ampak sem ta njihov praznik izkoristil za preizkus žilavosti. Hočem reči, da vendarle ni največja muka biti ves dan obut v pancerje, lahko si tudi lačen in žejen.

Kdor pa je bil vsaj enkrat v BiH, dobro ve, kakšni so tam jedilniki. Shujšal nisem nič, ker smo imeli zvečer iftar, kar bi Slovenci lahko označili kot prehransko orgijo. Zredil sem se. Ampak letos sem si nalašč kupil številko večjo smučarsko garderobo. Tudi rokavice. Čelada je tako velika, da sem pol ženine prtljage spravil vanjo, pa še za švercanje sadjevca je bil prostor.

Bosanci naravnost obožujejo gorenjski sadjevec. Pravijo, da je tako škrtega okusa, da bi ga v BiH lahko prodajali kot vitreks.

Na vrhu smučišča Bjelašnica. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Bjelašnica. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Bjelašnica je žur plac tudi za mlade. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Vse je zapleteno v svetu preprostih ljudi

Bošnjaki, Srbi, Hrvati in Hercegovci niso ne bratje niti niso enotni, so pa pod enim krovom Bosne in Hercegovine. Vsi skupaj se ne spominjajo več druge svetovne vojne, zelo dobro pa zadnje državljanske.

Vsakdanji pogovor prehitro nanese na vojno pred tridesetimi leti, tako kot pri nas hitro vse zanese na levo ali desno. Pri nas se oranžni in ta beli še vedno ne marajo.

Ko gre za smučanje, pravijo v Bosni, da je Bjelašnica muslimanska, Jahorina pa srbska. Podobno kot je pri nas Krvavec ljubljanski, Kranjska Gora pa zagrebška. Aja, to ne gre …

Smučišče Bjelašnica je tako urejeno, kot je pri nas Krvavec. Torej bi najraje videli, da plačaš celodnevno karto in greš takoj domov. Ampak še vedno rinemo na Krvavec in še vedno bomo na Bjelašnico.

Če bi bil Krvavec v Bosni, bi rekli, da so vsaj trideset let za nami in petdeset let za Dolomiti. Če bi bila Bjelašnica na Krvavcu, bi bila celodnevna karta sto evrov.

Če se hočete nasmučati za spodobno ceno in bivati v zelo dobrih hotelih ali apartmajih, potem je Bosna prava izbira. Do Sarajeva je sedem ur vožnje, če pa na mejnem prehodu v Gradiški naletite na šesturno kolono, to pripišite dopustu, ne slabi volji.

Mobilni paket za izven Evropske unije je za vse ljubitelje pametnih telefonov nuja. Avtoceste ni samo od Doboja proti Zenici (še ni narejena, bo pa kmalu).

Ljudje so preveč prijazni. Priporočil bi nekaj dobrih gostiln v Sarajevu, ampak ne upam, ker Slovenske novice berejo tudi Bošnjaki, Srbi, Hrvati in Hercegovci. Vsi imajo različne okuse.

No, če hočete najboljši burek (z mesom), potem je Oklagija pravi naslov. Čevapčiči so najboljši pri … Lahko zanetim novo vojno, če narobe napišem.

Hoteli so novi in prazni. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Bilo je nekaj preklinjanja pred začetkom ramazana. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Proga Jure Franko na Bjelašnici. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Bjelašnica FOTO: Miroslav Cvjetičanin Delo

Plaža na Bjelašnici. FOTO: Miroslav Cvjetičanin