PAZIMO SE

Smučarske poškodbe pod drobnogledom: kolena daleč najpogostejša žrtev padcev in doskokov

»Takoj sem vedel, kaj sem naredil,« sta svojo izkušnjo s poškodbo sprednje križne vezi opisala alpska smučarja kanadske reprezentance
Analiza je pokazala, da je bil čas poškodbe najpogosteje povezan z zavijanjem, kar 55 primerov, ali s pristajanjem po skoku oziroma doskoku, kjer je bilo zabeleženih 13 poškodb. FOTO: Handout Afp
Analiza je pokazala, da je bil čas poškodbe najpogosteje povezan z zavijanjem, kar 55 primerov, ali s pristajanjem po skoku oziroma doskoku, kjer je bilo zabeleženih 13 poškodb. FOTO: Handout Afp
Miroslav Cvjetičanin
 10. 2. 2026 | 13:00
 10. 2. 2026 | 13:16
3:21
Poškodbe so sestavni, a nezaželeni del alpskega smučanja, tako pri vrhunskih tekmovalcih kot pri rekreativcih. Najnovejše analize poškodb s pomočjo videoanalize razkrivajo jasen vzorec: najpogosteje so poškodovana kolena, pri čemer izstopa predvsem ruptura sprednje križne vezi (ACL).

Sistem videoanalize 69 poškodb, zbranih na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju, je strokovnjakom omogočil natančen vpogled v mehanizme poškodb pri profesionalnih smučarjih.

Analiza temelji na podatkih nadzornega sistema za poškodbe Mednarodne smučarske zveze – International Ski Federation Injury Surveillance System (FIS ISS), ki je zajel videoposnetke s treh sezon svetovnega pokala.

Kdaj in kako pride do poškodb?

Analiza je pokazala, da je bil čas poškodbe najpogosteje povezan z zavijanjem, kar 55 primerov, ali s pristajanjem po skoku oziroma doskoku, kjer je bilo zabeleženih 13 poškodb. Gre za gibalno najzahtevnejše trenutke v smučanju, ko so sile v kolenskem sklepu največje, hkrati pa je nadzor nad smučmi pogosto otežen.

Izstopajo razlike glede na del telesa:

Poškodbe glave in zgornjega dela telesa so bile v kar 96 odstotkih posledica padcev.

Poškodbe kolena so se v 83 odstotkih primerov zgodile med aktivnim smučanjem, brez neposrednega padca.

Pomemben dejavnik tveganja predstavlja okolje na progi. Kar 30 odstotkov poškodb je bilo povezanih s stikom z vratci, medtem ko je devet odstotkov poškodb nastalo ob naletu v varnostne mreže ali zaščitne materiale. Zanimiv je tudi podatek, da se je 46 odstotkov vseh poškodb zgodilo v zadnji četrtini tekme, kar kaže na vpliv utrujenosti in zmanjšane zbranosti.

Koleno kot najšibkejši člen – tudi pri rekreativcih

Podobni vzorci poškodb se pojavljajo pri rekreativnih smučarjih. Tudi pri njih so poškodbe kolena najpogostejše, med diagnozami pa izrazito izstopa ruptura sprednje križne vezi (ACL). Gre za poškodbo, ki pogosto zahteva dolgotrajno rehabilitacijo ali celo operativni poseg ter lahko pomeni konec smučarske sezone – včasih tudi trajne omejitve.

Strokovnjaki poudarjajo, da je prav videoanaliza poškodb trenutno ena najučinkovitejših metod za razumevanje mehanizmov nastanka poškodb. Omogoča natančno rekonstrukcijo gibanja v trenutku poškodbe ter s tem dragocene informacije za razvoj preventivnih strategij, usmerjenih v izboljšanje tehnike, telesne pripravljenosti in varnosti na smučiščih.

»Takoj sem vedel, kaj sem naredil …«

»Takoj sem vedel, kaj sem naredil,« sta svojo izkušnjo s poškodbo sprednje križne vezi opisala dva alpska smučarja kanadske reprezentance. Njuna izjava povzema značilnost te poškodbe, pogosto se zgodi brez dramatičnega padca, a z jasnim občutkom nestabilnosti v kolenu.

Ugotovitve analiz potrjujejo, da je razumevanje mehanizmov poškodb ključno ne le za vrhunski šport, temveč tudi za preventivo pri rekreativnem smučanju, kjer bi lahko z ustrezno pripravo in ozaveščanjem preprečili velik del najtežjih poškodb.

 

športne poškodbesmučarska poškodba kolenaalpsko smučanjerehabilitacijapoškodba kolena
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Logo
