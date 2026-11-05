Smučarske vozovnice bodo letos (spet) nekoliko dražje

Slovenska smučišča so pred zimsko sezono 2026/2027 dobro pripravljena , kar je predvsem rezultat intenzivnega investicijskega cikla in posodobitev s pomočjo državnih spodbud v preteklih letih .

Upravljavci smučišč so tehnično uredili naprave in razširili sisteme za dodatno zasneževanje.

Največjo neznanko, tako kot vsako leto, predstavljajo muhaste vremenske razmere in temperature, ki bodo določile natančen začetek obratovanja, večina centrov sicer načrtuje zagon naprav konec novembra ali v začetku decembra.

Zaradi splošnega dviga stroškov energije, goriva in delovne sile bo letošnja smuka v Sloveniji malenkost dražja. Cene dnevnih vozovnic za odrasle se med glavno sezono gibljejo med 20 in 50 evrov .

Primerjava cen z bližnjimi tujimi smučišči

Medtem ko slovenska smučišča ostajajo cenovno dostopnejša za enodnevne izlete, bližnja avstrijska in italijanska smučišča ponujajo bistveno več kilometrov prog in modernejšo infrastrukturo, vendar po precej višjih cenah. V nekaterih večjih tujih središčih so cene dnevnih vozovnic v glavni sezoni že presegle mejo 80 evrov.

Spodnja tabela prikazuje primerjavo cen dnevnih smučarskih vozovnic za odrasle v prihajajoči glavni sezoni 2026/2027: