Smučarski sejmi naznanjajo začetek zime. Tu je koledar smučarskih sejmov po Sloveniji

Smučarska sezona se približuje, z njo pa tudi tradicionalni smučarski sejmi, ki bodo novembra, in decembra potekali v številnih slovenskih krajih. Za smučarje, deskarje in vse ljubitelje zimskih športov je to odlična priložnost, da pravočasno poskrbijo za opremo pred prvim obiskom smučišč.

Na sejmih bo mogoče poiskati rabljeno in novo smučarsko opremo, od smuči, smučarskih čevljev in palic do čelad, očal ter desk za deskanje na snegu ...

Takšna ponudba je še posebej zanimiva za družine z otroki, ki zaradi hitre rasti pogosto potrebujejo novo opremo že po eni ali dveh sezonah. Nakup rabljene opreme je lahko tudi cenovno dostopnejša možnost za začetnike in rekreativne smučarje.

Smučarski sejmi imajo v Sloveniji dolgo tradicijo. Poleg izmenjave in prodaje opreme so pomembni tudi za delovanje domačih smučarskih društev in klubov, ki jih organizirajo ter z zbranimi sredstvi podpirajo svoje dejavnosti in razvoj mladih smučarjev. Obisk sejma je zato tudi priložnost za srečanje z ljudmi, ki jih povezuje ljubezen do zimskih športov.

Pomembno je, da pri izbiri rabljene opreme pozornost namenimo predvsem ustrezni velikosti, ohranjenosti in varnosti. Smuči, vezi, čevlji in čelada morajo ustrezati uporabniku in njegovemu znanju. Pred nakupom je zato priporočljivo poiskati tudi nasvet izkušenih smučarjev oziroma strokovnjakov.

V nadaljevanju objavljamo pregled datumov in krajev, kjer bodo letos potekali smučarski sejmi po Sloveniji. November bo prinesel največ dogodkov, nekaj priložnosti za nakup opreme pa bo tudi v začetku decembra.

November 2026

7. november: Novo mesto - Glavni trg

13.–14. november: Tržič - Sokolnica

13.–14. november: Tolmin - hala Podgornik

13.–15. november: Prebold - dvorana Prebold

14. november: Sežana - dvorana OŠ Sežana

18.–21. november: Koper - Park center

19.–21. november: Kranj - Supernova Mercator Primskovo

19.–21. november: Šempeter pri Gorici - Športni center Šempeter Vrtojba

19.–21. november: Celje - City Center Celje

20.–21. november: Trbovlje - Dom svobode

20.–21. november: Pivka - Krpanov dom

20.–22. november: Kranjska Gora - OŠ Josipa Vandota

20.–22. november: Velenje - Rdeča dvorana

21. november: Idrija - OŠ Idrija

21. november: Semič - OŠ Belokranjskega odreda

21. november: Lucija - montažna dvorana Šimc

21. november: Hrpelje - OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina

21. november: Logatec - telovadnica OŠ 8. talcev

21.–22. november: Mengeš - Športna dvorana Mengeš

26.–29. november: Ljubljana - Gospodarsko razstavišče

27.–28. november: Vrhnika - športni park

27.–28. november: Postojna - Gasilsko-reševalni center

27.–29. november: Koroška Bela - OŠ Koroška Bela

28. november: Novo mesto - telovadnica OŠ Drska

28.–29. november: Koper - telovadnica OŠ Koper

28.–29. november: Vodice - OŠ Vodice

Pomembno je, da pri izbiri rabljene opreme pozornost namenimo predvsem ustrezni velikosti, ohranjenosti in varnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

December 2026

4.–6. december: Ajdovščina - Waldorfska šola Primorska

4.–6. december: Laško - Otroški center Laško

4.–6. december: Bled - OŠ prof. dr. Josipa Plemlja

5.–6. december: Škofja Loka - Športna dvorana Poden

5. december: Murska Sobota - stara telovadnica OŠ I

10.–13. december: Radovljica - Srednješolski izobraževalni center Radovljica

Pred obiskom posameznega sejma je priporočljivo preveriti morebitne spremembe terminov in podrobnosti organizacije.