Smučarski sejmi naznanjajo začetek zime. Tu je koledar smučarskih sejmov po Sloveniji

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Smučarska sezona se približuje, z njo pa tudi tradicionalni smučarski sejmi, ki bodo novembra, in decembra potekali v številnih slovenskih krajih. Za smučarje, deskarje in vse ljubitelje zimskih športov je to odlična priložnost, da pravočasno poskrbijo za opremo pred prvim obiskom smučišč.
Na sejmih bo mogoče poiskati rabljeno in novo smučarsko opremo, od smuči, smučarskih čevljev in palic do čelad, očal ter desk za deskanje na snegu ...
Takšna ponudba je še posebej zanimiva za družine z otroki, ki zaradi hitre rasti pogosto potrebujejo novo opremo že po eni ali dveh sezonah. Nakup rabljene opreme je lahko tudi cenovno dostopnejša možnost za začetnike in rekreativne smučarje.
Smučarski sejmi imajo v Sloveniji dolgo tradicijo. Poleg izmenjave in prodaje opreme so pomembni tudi za delovanje domačih smučarskih društev in klubov, ki jih organizirajo ter z zbranimi sredstvi podpirajo svoje dejavnosti in razvoj mladih smučarjev. Obisk sejma je zato tudi priložnost za srečanje z ljudmi, ki jih povezuje ljubezen do zimskih športov.
Pomembno je, da pri izbiri rabljene opreme pozornost namenimo predvsem ustrezni velikosti, ohranjenosti in varnosti. Smuči, vezi, čevlji in čelada morajo ustrezati uporabniku in njegovemu znanju. Pred nakupom je zato priporočljivo poiskati tudi nasvet izkušenih smučarjev oziroma strokovnjakov.
V nadaljevanju objavljamo pregled datumov in krajev, kjer bodo letos potekali smučarski sejmi po Sloveniji. November bo prinesel največ dogodkov, nekaj priložnosti za nakup opreme pa bo tudi v začetku decembra.
7. november: Novo mesto - Glavni trg
13.–14. november: Tržič - Sokolnica
13.–14. november: Tolmin - hala Podgornik
13.–15. november: Prebold - dvorana Prebold
14. november: Sežana - dvorana OŠ Sežana
18.–21. november: Koper - Park center
19.–21. november: Kranj - Supernova Mercator Primskovo
19.–21. november: Šempeter pri Gorici - Športni center Šempeter Vrtojba
19.–21. november: Celje - City Center Celje
20.–21. november: Trbovlje - Dom svobode
20.–21. november: Pivka - Krpanov dom
20.–22. november: Kranjska Gora - OŠ Josipa Vandota
20.–22. november: Velenje - Rdeča dvorana
21. november: Idrija - OŠ Idrija
21. november: Semič - OŠ Belokranjskega odreda
21. november: Lucija - montažna dvorana Šimc
21. november: Hrpelje - OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina
21. november: Logatec - telovadnica OŠ 8. talcev
21.–22. november: Mengeš - Športna dvorana Mengeš
26.–29. november: Ljubljana - Gospodarsko razstavišče
27.–28. november: Vrhnika - športni park
27.–28. november: Postojna - Gasilsko-reševalni center
27.–29. november: Koroška Bela - OŠ Koroška Bela
28. november: Novo mesto - telovadnica OŠ Drska
28.–29. november: Koper - telovadnica OŠ Koper
28.–29. november: Vodice - OŠ Vodice
4.–6. december: Ajdovščina - Waldorfska šola Primorska
4.–6. december: Laško - Otroški center Laško
4.–6. december: Bled - OŠ prof. dr. Josipa Plemlja
5.–6. december: Škofja Loka - Športna dvorana Poden
5. december: Murska Sobota - stara telovadnica OŠ I
10.–13. december: Radovljica - Srednješolski izobraževalni center Radovljica
Pred obiskom posameznega sejma je priporočljivo preveriti morebitne spremembe terminov in podrobnosti organizacije.