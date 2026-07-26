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Snorkljanje za začetnike: z nekaj preprostimi nasveti odkrijte čarobni svet pod gladino

Najpomembnejši del opreme je kakovostna maska.
Snorkljanje ni šport, pri katerem štejemo kilometre ali porabljene kalorije. FOTO: Scuba 
Snorkljanje ni šport, pri katerem štejemo kilometre ali porabljene kalorije. FOTO: Scuba 
Janez Kušar
 26. 7. 2026 | 09:14
 26. 7. 2026 | 09:15
2:54
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Za raziskovanje morskega sveta ne potrebujete potapljaške opreme, dragih tečajev ali posebnega poguma. Dovolj so maska, dihalka, po želji plavutke in mirno morje. Snorkljanje je eden najpreprostejših načinov, kako od blizu spoznati življenje pod gladino, obenem pa je odlična sprostitev za vso družino.

Dobra oprema je ključ do užitka

Najpomembnejši del opreme je kakovostna maska. Če pušča ali vas tišči, boste več časa namenili njenemu popravljanju kot opazovanju rib in morskega dna. Dihalka naj bo preprosta, začetnikom ni treba posegati po najdražjih modelih. Plavutke sicer niso nujne, vendar plavanje z njimi zahteva precej manj napora.

Ne odplavajte predaleč

Ena najpogostejših napak začetnikov je, da se takoj odpravijo daleč od obale. To običajno ni potrebno. Največ podvodnega življenja se pogosto skriva le nekaj metrov od kopnega, med skalami in v morskih travnikih. Tam boste opazili številne ribe, rake in druge morske prebivalce, hkrati pa boste ves čas na varni razdalji od obale.

Počasneje pomeni več doživetij

Snorkljanje ni tekmovanje v hitrosti. Če boste plavali mirno in počasi, boste opazili precej več življenja. Ribe se človeka, ki se giblje umirjeno, manj bojijo, zato se vam bodo pogosto približale precej bolj, kot bi pričakovali.

Na začetku se marsikdo počuti nekoliko nenavadno, ker diha izključno skozi usta. To je povsem običajno. Po nekaj mirnih vdihih občutek hitro mine in snorkljanje postane prijetno ter sproščujoče.

Pazite na sončne opekline

Med snorkljanjem večino časa ležite na vodni gladini, zato sonce neprestano obseva hrbet, ramena in meča. Sončne opekline so zato zelo pogoste. Pred odhodom v morje si kožo namažite z vodoodporno zaščitno kremo ali oblecite majico z UV-zaščito.

Morje občudujmo, ne motimo

Podvodni svet je najlepši, če ga opazujemo z razdalje. Rib ne lovimo, morskih zvezd ne pobiramo, hobotnic in drugih živali pa ne vznemirjamo. Tako bomo ohranili naravo in si hkrati privoščili pristnejše doživetje.

Sprostitev za telo in misli

Snorkljanje ni šport, pri katerem štejemo kilometre ali porabljene kalorije. Je ena redkih aktivnosti, ki hkrati združuje gibanje, sprostitev in občudovanje narave. Včasih je dovolj že deset minut pod morsko gladino, da na dopust pogledamo z drugačnimi očmi in odkrijemo čudovit svet, ki se skriva le nekaj metrov pod gladino.

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