So kompresijske nogavice poleti res koristne? Odgovor vas bo morda presenetil

Na tekaških prireditvah jih je skoraj nemogoče spregledati. Pisane nogavice, ki segajo skoraj do kolen, nosijo tako rekreativci kot izkušeni športniki. Nekateri jih obujejo med tekom, drugi šele po končanem treningu, tretji pa jih uporabljajo celo med dolgimi vožnjami ali leti.

Kompresijske nogavice so v zadnjih letih postale zelo priljubljene, a vprašanje ostaja: ali poleti res pomagajo ali v njih le še bolj trpimo zaradi vročine?

Kaj pravzaprav počnejo?

Kompresijske nogavice z blagim pritiskom stisnejo meča in gležnje ter podprejo delovanje ven. Tako pomagajo, da se kri učinkoviteje vrača proti srcu. Zaradi tega jih zdravniki že dolgo priporočajo ljudem z venskimi težavami ali otekanjem nog. Pri športu pa je zgodba nekoliko drugačna. Čeprav so proizvajalci dolgo obljubljali hitrejši tek in boljše rezultate, znanstvene raziskave kažejo, da kompresijske nogavice same po sebi ne izboljšajo športne zmogljivosti. Če boste pretekli deset kilometrov, zaradi njih najverjetneje ne boste hitrejši.

Lahko pa pomagajo pri okrevanju

To še ne pomeni, da so brez koristi. Raziskave kažejo, da lahko po daljšem teku, kolesarjenju ali drugi vzdržljivostni aktivnosti zmanjšajo občutek utrujenosti mišic in nekoliko pospešijo okrevanje. Nekateri športniki poročajo tudi o manj tresenja mišic med dolgotrajnimi obremenitvami. Prav zato jih pogosto videvamo po maratonih, dolgih kolesarskih turah in gorskih tekih. Kaj pa v poletni vročini? Odgovor je odvisen predvsem od posameznika.

V vročih dneh, ko temperature presežejo 30 stopinj Celzija, lahko visoke nogavice pomenijo dodatno obremenitev. Če vam je vroče že v običajnih športnih nogavicah, kompresijske verjetno ne bodo najbolj udobna izbira.

Po drugi strani pa imajo poleti pomembno prednost na dolgih potovanjih. Večurno sedenje v avtomobilu ali na letalu upočasni pretok krvi v nogah, zato zdravniki ljudem z večjim tveganjem za težave z venami pogosto priporočajo uporabo kompresijskih nogavic. Mnogi jih uporabljajo tudi zato, ker se po dolgem potovanju počutijo manj utrujene.

Velikost je ključnega pomena

Da bi nogavice opravljale svojo nalogo, morajo biti pravilne velikosti. Če so preohlapne, je njihov učinek zanemarljiv. Če so pretesne, lahko povzročajo nelagodje in celo težave. Zato izbira ne sme temeljiti na občutku ali številki čevljev, temveč na natančni izmeri obsega meč in gležnje.

Niso čudež, lahko pa so koristne

Če ste zdravi in se rekreativno ukvarjate s tekom ali kolesarjenjem, kompresijskih nogavic ne potrebujete. Brez njih ne boste nič slabši športnik. Če pa opažate, da vam v njih noge manj otekajo, so po treningu manj utrujene ali se hitreje regenerirajo, jih brez zadržkov uporabljajte. Kompresijske nogavice niso čudežna rešitev, prav tako niso zgolj marketinška muha. So pripomoček, ki nekaterim prinese opazne koristi, drugim pa skoraj nobenih. Če vam izboljšajo udobje in ne povzročajo težav, imajo svoje mesto tudi v poletni športni opremi.