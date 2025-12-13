  • Delo d.o.o.
So nitriti v mesnih izdelkih res nevarni? Strokovnjaki svarijo pred povečanim tveganjem za raka

Pozimi veliko več pojemo predelanega, konzerviranega mesa, zato velja vedeti sledeče ...
Zaradi naraščajoče zaskrbljenosti potrošnikov številni proizvajalci danes ponujajo izdelke z oznako brez dodanih nitritov. FOTO: Arhiv Slovenske novice
Zaradi naraščajoče zaskrbljenosti potrošnikov številni proizvajalci danes ponujajo izdelke z oznako brez dodanih nitritov. FOTO: Arhiv Slovenske novice
Miroslav Cvjetičanin
 13. 12. 2025 | 09:00
3:26
Prisotni so v večini salam, hrenovk in šunk, a o njih se vse več govori z zaskrbljenostjo. Nitriti, ki se že stoletja uporabljajo kot konzervansi v mesnih izdelkih, so že nekaj let pod drobnogledom strokovnjakov za javno zdravje. Razlog? Domnevna povezanost z nekaterimi oblikami raka, predvsem rakom debelega črevesa in danke. Ali bi morali mesne izdelke zato povsem črtati z jedilnika? Preverili smo, kaj pravijo dejstva.

Zakaj se nitriti uporabljajo v mesnih izdelkih?

Nitriti (in nitrati) so aditivi, ki se uporabljajo za konzerviranje mesa, preprečevanje razmnoževanja nevarnih bakterij, med njimi tudi Clostridium botulinum, ter za ohranjanje značilne rožnate barve izdelkov. Na embalaži jih najdemo pod oznakami E249, E250, E251 in E252, njihova količina pa je strogo nadzorovana z evropsko in nacionalno zakonodajo.

Francosko ministrstvo za kmetijstvo (Ministrstvo za kmetijstvo Francije) poudarja, da brez uporabe nitritov nekaterih tradicionalnih mesnih izdelkov ne bi bilo mogoče varno tržiti, predvsem z vidika mikrobiološke varnosti.

Kaj pravi znanost o tveganjih za zdravje?

Težava nastane, ker se lahko nitriti v telesu pretvorijo v nitrozamine, kemične spojine, ki so razvrščene med verjetno rakotvorne snovi. Po študiji francoske agencije za varnost hrane Anses je redno uživanje mesnih izdelkov, ki vsebujejo nitrite, povezano s povečanim tveganjem za raka debelega črevesa in danke.

Tveganje je posebej izrazito pri uživanju več kot 50 gramov takšnih izdelkov na dan, kar ustreza približno dvema rezinama šunke. Zato Anses priporoča omejevanje vnosa nitritov in nitratov iz hrane ter poziva proizvajalce k zmanjšanju njihove uporabe.

Nitrati sami po sebi niso nevarni za človekovo zdravje. Nevarni so nitriti, ki nastanejo iz nitratov, in nitrozamini, ki nastanejo iz nitritov.

Obstajajo bolj zdrave alternative?

Zaradi naraščajoče zaskrbljenosti potrošnikov številni proizvajalci danes ponujajo izdelke z oznako brez dodanih nitritov. Ti pogosto uporabljajo rastlinske izvlečke, naravno bogate z nitrati, kot sta rdeča pesa ali zelena, včasih tudi fermentirane. A strokovnjaki opozarjajo, da dolgoročni vplivi teh alternativ na zdravje še niso dovolj raziskani.

Druga možnost je izbira obrtniških mesnih izdelkov, ki so manj industrijsko obdelani, ter predvsem zmernost. Občasno uživanje salam in šunk samo po sebi ne predstavlja velike nevarnosti, problem nastane pri dolgotrajni in pogosti uporabi.

Na kratko

Nitriti se uporabljajo za konzerviranje mesnih izdelkov in zaščito pred nevarnimi bakterijami. Raziskave pa kažejo, da se lahko v telesu pretvorijo v rakotvorne spojine, zlasti ob rednem uživanju.

Strokovnjaki priporočajo omejeno uživanje mesnih izdelkov, skrbno branje deklaracij, izbiro izdelkov brez dodanih nitritov ter pestro in uravnoteženo prehrano.

Mesni izdelki torej niso prepovedani, a pri njih, bolj kot kdaj koli prej, velja zlato pravilo: manj je več.

