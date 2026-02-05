  • Delo d.o.o.
ZELO ZANIMIVO

So ocvirki zdravi? Kaj pravi stroka o priljubljeni tradicionalni jedi

Za razliko od številnih industrijsko predelanih mesnih izdelkov, kot so klobase, salame ali šunke, ocvirki praviloma ne vsebujejo nitratov, nitritov ali drugih konzervansov.
Kruh brez glutena lahko dopolnimo z različnimi dodatki, denimo z ocvirki. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice
Kruh brez glutena lahko dopolnimo z različnimi dodatki, denimo z ocvirki. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice
Miroslav Cvjetičanin
 5. 2. 2026 | 06:23
4:56
A+A-

Ocvirki so ena najbolj prepoznavnih tradicionalnih mesnih dobrot v širšem srednjeevropskem in balkanskem prostoru. Znani so po hrustljavi teksturi in izrazitem okusu, nastanejo pa pri topljenju svinjske masti in vezivnega tkiva. Med postopkom se maščoba izloči, ostanejo pa zlatorjavo, zapečeni, hrustljavi koščki - ocvirki.

Kako nastanejo ocvirki

Tradicionalno se ocvirki pripravljajo s kuhanjem kosov slanine in mastnega mesa v kovinskem kotlu. Med počasnim segrevanjem se svinjska mast stopi in odcedi, manjši koščki mesa in maščobnega tkiva pa se v lastni maščobi postopoma pražijo in sušijo. Na začetku kuhanja se pogosto doda tudi manjša količina mleka, ki ocvirkom daje značilno zlato barvo.

Ocvirki se običajno shranjujejo posušeni in se uživajo samostojno kot prigrizek ali kot dodatek jedem, na primer kruhu, krompirju ali tradicionalnim jedem na žlico.

Brez nitritov in konzervansov

Za razliko od številnih industrijsko predelanih mesnih izdelkov, kot so klobase, salame ali šunke, ocvirki praviloma ne vsebujejo nitratov, nitritov ali drugih konzervansov, ki se pogosto uporabljajo za podaljšanje obstojnosti in ohranjanje barve mesa.

To mnogi štejejo za pomembno prednost, saj se lahko nitriti in nitrati v določenih pogojih pretvorijo v nitrozamine, spojine, ki so povezane s povečanim tveganjem za nastanek raka. Zaradi tega se ocvirki pogosto uvrščajo med bolj »naravne« mesne izdelke.

Visoka energijska vrednost zahteva zmernost

Po drugi strani pa so ocvirki izjemno mastni in energijsko bogati. Večino njihove teže predstavlja svinjska maščoba, zato lahko prekomerno uživanje prispeva k povišani ravni holesterola, povečanju telesne teže in večjemu tveganju za bolezni srca in ožilja.

Čeprav niso pomemben vir vitaminov in mineralov, vsebujejo druge hranilno vredne sestavine. Manjša porcija ocvirkov (60 g) vsebuje približno:

  • 310 kcal
  • 35 g beljakovin
  • 18 g maščob
  • 1.040 mg natrija
  • brez sladkorjev, ogljikovih hidratov in prehranskih vlaknin

Zaradi visoke energijske vrednosti lahko prispevajo k dnevnim energijskim potrebam, vendar jih je priporočljivo uživati le občasno in v manjših količinah.

Ocvirki in maščobe: več nenasičenih, kot se zdi

Ocvirki izvirajo iz časov, ko se pri zakolu prašiča ni zavrgel noben del. V obdobjih pomanjkanja so ljudje porabili tudi ostanke sala in kože, ne da bi se zavedali njihove hranilne vrednosti.

Za kakovostne, hrustljave ocvirke so najprimernejše bolj mastne pasme prašičev, z debelo plastjo podkožne maščobe. Preveč mišičasto meso ni primerno, saj ocvirki nastajajo predvsem iz sala in vezivnega tkiva, ne iz pustega mesa.

Kaj pravi stroka o maščobah v ocvirkih

Britanska dietetičarka Katherine Collins opozarja, da približno dve tretjini maščob v svinjskih ocvirkih sestavljajo mono- in polinenasičene maščobe, ki so koristne za zdravje srca. Ob tem dodaja:

»Približno 13 odstotkov maščob predstavlja stearinska kislina, vrsta nasičene maščobe, ki ne zvišuje ravni holesterola. Poleg tega so ocvirki dober vir koncentriranega kolagena. Vsebujejo tudi veliko beljakovin, ki prispevajo k daljšemu občutku sitosti. Za razliko od čipsa in drugih prigrizkov ocvirki ne vsebujejo ogljikovih hidratov.«

Zakaj so ocvirki priljubljeni pri nizkohidratnih dietah

Prav kombinacija visoke vsebnosti beljakovin in maščob ter odsotnosti ogljikovih hidratov je razlog, da so ocvirki priljubljeni med privrženci prehranskih pristopov z nizkim vnosom ogljikovih hidratov, kot so keto, paleo in Atkinsova dieta.

Tudi nutricionist dr. Eric Berg navaja, da v ocvirkih prevladujejo mono- in polinenasičene maščobe, zlasti oleinska kislina, ki ima ugoden vpliv na zdravje srca:

»Oleinska kislina je zdrava mononenasičena maščobna kislina, ki vpliva na presnovo holesterola v tankem črevesu. Povečan vnos oleinske kisline lahko pomaga zmanjšati oksidativne poškodbe celičnih membran, ki jih povzročajo prosti radikali,« pojasnjuje dr. Berg.

Ocvirki niso živilo za vsak dan, vendar v zmernih količinah niso nujno škodljivi. Kakovost surovine, način priprave in zmernost pri uživanju so ključni dejavniki. Občasno so lahko del uravnotežene prehrane, zlasti pri prehranskih režimih z nizkim vnosom ogljikovih hidratov.

maščobezdravjezdrava prehranaogljikovi hidratibeljakovine
