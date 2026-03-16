  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O OGLJIKOVIH HIDRATIH

So ogljikovi hidrati res tako škodljivi? Kaj pravi znanost

Resnica o ogljikovih hidratih: zakaj jih telo pravzaprav potrebuje.
Eden od razlogov za zmedo pri prehranskih priporočilih je tudi to, da se ljudje na isto hrano odzivamo različno. FOTO: Getty Images/istockphoto
Eden od razlogov za zmedo pri prehranskih priporočilih je tudi to, da se ljudje na isto hrano odzivamo različno. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 16. 3. 2026 | 15:00
4:40
A+A-

Ogljikovi hidrati so v zadnjih letih pogosto na slabem glasu. Mnogi verjamejo, da povzročajo debelost, sladkorno bolezen in druge bolezni. Toda znanstvene raziskave kažejo, da je resnica precej bolj zapletena.

Diete z malo ogljikovih hidratov so postale zelo priljubljene, zlasti pri hujšanju. Kljub temu številne zdravstvene organizacije poudarjajo, da so ogljikovi hidrati pomemben del uravnotežene prehrane.

Med njimi je tudi World Health Organization, ki ogljikove hidrate uvršča med ključna hranila za normalno delovanje telesa, saj so glavni vir energije za celice.

Kaj sploh so ogljikovi hidrati

Ogljikovi hidrati so ena od treh glavnih skupin hranil (makrohranil), poleg beljakovin in maščob. Naravno jih najdemo v številnih živilih, med drugim v sadju in zelenjavi, stročnicah, kot so fižol, grah in leča, žitih, oreščkih in semenih, mleku in mlečnih izdelkih.

Običajno jih delimo na tri skupine: sladkorje, škrob in prehranske vlaknine.

Preprosti in kompleksni ogljikovi hidrati

Ogljikove hidrate lahko razdelimo tudi na preproste in kompleksne. Preprosti ogljikovi hidrati so sladkorji, ki jih najdemo v sadju, mleku ali sladkanih pijačah. Telo jih hitro prebavi, zato lahko hitro dvignejo raven sladkorja v krvi.

Kompleksni ogljikovi hidrati vsebujejo daljše verige sladkorjev. Sem spadajo škrob in prehranske vlaknine, ki jih najdemo predvsem v polnozrnatih žitih, zelenjavi in stročnicah. Telo jih prebavlja počasneje, zato imajo bolj stabilen vpliv na raven energije.

Niso vsi ogljikovi hidrati enaki

Raziskave kažejo, da ni ključna le količina ogljikovih hidratov, temveč predvsem njihova kakovost.

Med manj zdrave vire ogljikovih hidratov strokovnjaki pogosto uvrščajo:

  • rafinirana žita (bela moka, bel riž)
  • sladkane pijače
  • močno predelane prigrizke, kot so piškoti in pecivo

Prekomerno uživanje teh živil je povezano z večjim tveganjem za debelost, inzulinsko odpornost, sladkorno bolezen tipa 2 in bolezni srca. Po drugi strani pa obstajajo tudi zdravju koristni ogljikovi hidrati.

Zdravi viri ogljikovih hidratov

Med hranilno bogate vire ogljikovih hidratov spadajo:

  • sadje (jabolka, banane, jagodičevje)
  • zelenjava
  • polnozrnata žita (rjavi riž, polnozrnata moka, kvinoja)
  • stročnice (fižol, čičerika, leča)
  • mlečni izdelki, kot sta jogurt in mleko

Prehranski vzorci, ki vsebujejo veliko takšnih živil, na primer mediteranska prehrana, so povezani z manjšim tveganjem za kronične bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen in nekatere vrste raka.

Veliko teh koristi je povezanih s prehranskimi vlakninami, ki podpirajo zdravje prebavil, pomagajo uravnavati telesno težo in vplivajo na raven sladkorja v krvi.

Zakaj so priporočila pogosto različna

Eden od razlogov za zmedo pri prehranskih priporočilih je tudi to, da se ljudje na isto hrano odzivamo različno. Raziskave so pokazale, da lahko enak obrok pri različnih ljudeh povzroči zelo različne spremembe v ravni krvnega sladkorja. Zato univerzalna pravila prehrane ne delujejo vedno enako za vse.

Ali so diete z malo ogljikovih hidratov dobra izbira?

Diete z malo ogljikovimi hidrati lahko pri nekaterih ljudeh pomagajo pri nadzoru telesne teže ali krvnega sladkorja. Vendar niso primerne za vsakogar.

Na primer, športniki v vzdržljivostnih športih pogosto potrebujejo več ogljikovih hidratov, saj ti predstavljajo pomemben vir energije za dolgotrajno telesno aktivnost.

Pri splošni populaciji strokovnjaki pogosto priporočajo zmeren vnos ogljikovih hidratov, približno polovico dnevnega energijskega vnosa.

Kaj je torej najpomembnejše

Znanstveni dokazi kažejo, da ogljikovi hidrati sami po sebi niso škodljivi. Težava nastane predvsem pri prekomernem uživanju sladkorjev in močno predelanih živil.

Za večino ljudi je najboljša strategija uravnotežena prehrana, ki vključuje:

  • polnovredna živila
  • veliko zelenjave in sadja
  • polnozrnata žita
  • zmeren vnos sladkorja in predelane hrane

Najpomembnejše pa je, da prehrano prilagodimo posamezniku, njegovemu življenjskemu slogu in zdravstvenemu stanju.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki