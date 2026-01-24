So proteinske ploščice res zdrave? Kaj pravijo strokovne analize

Beljakovinske ploščice so danes na voljo skoraj povsod, v supermarketih, lekarnah in manjših trgovinah. Oglašujejo se kot priročen in zdrav prigrizek, bogat z beljakovinami, vlakninami in vitamini, namenjen aktivnim posameznikom in vsem, ki so pogosto na poti.

Njihova priljubljenost hitro narašča, a hkrati se krepi tudi strokovna previdnost. Številne analize opozarjajo, da mnoge beljakovinske ploščice kljub fit podobi vsebujejo veliko sladkorja, nasičenih maščob in ultra predelanih sestavin, ki ob rednem uživanju lahko negativno vplivajo na zdravje.

Kaj kažejo raziskave?

Ena obsežnejših analiz je pokazala, da je več kot tretjina ploščic na trgu visoko sladkanih, več kot polovica pa vsebuje preveč nasičenih maščob, ki so povezane s kroničnimi boleznimi. Raziskovalci opozarjajo, da so potrošniki pogosto zavedeni z marketinškimi trditvami o zdravju.

Ali obstajajo boljše izbire?

Strokovnjaki se strinjajo, da beljakovinske ploščice niso enakovredna zamenjava za uravnotežen obrok. Lahko pa so občasna rešitev, kadar nimamo dostopa do polnovredne hrane.

Boljša izbira so izdelki, ki:

vsebujejo manj dodanega sladkorja,

imajo krajši seznam sestavin,

temeljijo na naravnih virih beljakovin (oreščki, semena, stročnice),

ne vsebujejo umetnih sladil in rafiniranih rastlinskih olj.

Posebej se, kot manj problematični izkazujejo prigrizki na osnovi suhega sadja, oreščkov in ovsa, kjer sladkor in maščobe izvirajo iz naravnih virov. Resda vsebujejo manj beljakovin, a so praviloma manj predelani.

Katere ploščice je bolje omejiti?

Najmanj priporočljive so beljakovinske ploščice, ki:

posnemajo okus sladkarij,

vsebujejo umetna sladila, sirupe in aromo,

imajo zelo malo vlaknin,

so močno industrijsko obdelane.

Takšni izdelki z nizko vsebnostjo sladkorja so zdravi le na prvi pogled, saj sladkost dosegajo z umetnimi dodatki, zaradi česar sodijo med najbolj industrijsko predelane prigrizke.

Kaj je torej najboljša izbira?

Za vsakdan ostajajo najboljša izbira naravni beljakovinski viri, kot so jogurt, jajca, oreščki, semena ali stročnice. Beljakovinske ploščice naj bodo izjema, ne pravilo, priročna rešitev v nuji ne stalni del prehrane.