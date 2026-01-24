  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BELJAKOVINE ZA V ŽEP

So proteinske ploščice res zdrave? Kaj pravijo strokovne analize

Praktičen prigrizek ali le še ena ultra predelana hrana?
Proteinske ploščice jejte samo, če ste zelo športno aktivni. FOTO: Getty Images
Proteinske ploščice jejte samo, če ste zelo športno aktivni. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 24. 1. 2026 | 09:00
2:39
A+A-

Beljakovinske ploščice so danes na voljo skoraj povsod, v supermarketih, lekarnah in manjših trgovinah. Oglašujejo se kot priročen in zdrav prigrizek, bogat z beljakovinami, vlakninami in vitamini, namenjen aktivnim posameznikom in vsem, ki so pogosto na poti.

Njihova priljubljenost hitro narašča, a hkrati se krepi tudi strokovna previdnost. Številne analize opozarjajo, da mnoge beljakovinske ploščice kljub fit podobi vsebujejo veliko sladkorja, nasičenih maščob in ultra predelanih sestavin, ki ob rednem uživanju lahko negativno vplivajo na zdravje.

Kaj kažejo raziskave?

Ena obsežnejših analiz je pokazala, da je več kot tretjina ploščic na trgu visoko sladkanih, več kot polovica pa vsebuje preveč nasičenih maščob, ki so povezane s kroničnimi boleznimi. Raziskovalci opozarjajo, da so potrošniki pogosto zavedeni z marketinškimi trditvami o zdravju.

Ali obstajajo boljše izbire?

Strokovnjaki se strinjajo, da beljakovinske ploščice niso enakovredna zamenjava za uravnotežen obrok. Lahko pa so občasna rešitev, kadar nimamo dostopa do polnovredne hrane.

Boljša izbira so izdelki, ki:

  • vsebujejo manj dodanega sladkorja,
  • imajo krajši seznam sestavin,
  • temeljijo na naravnih virih beljakovin (oreščki, semena, stročnice),
  • ne vsebujejo umetnih sladil in rafiniranih rastlinskih olj.

Posebej se, kot manj problematični izkazujejo prigrizki na osnovi suhega sadja, oreščkov in ovsa, kjer sladkor in maščobe izvirajo iz naravnih virov. Resda vsebujejo manj beljakovin, a so praviloma manj predelani.

Katere ploščice je bolje omejiti?

Najmanj priporočljive so beljakovinske ploščice, ki:

  • posnemajo okus sladkarij,
  • vsebujejo umetna sladila, sirupe in aromo,
  • imajo zelo malo vlaknin,
  • so močno industrijsko obdelane.

Takšni izdelki z nizko vsebnostjo sladkorja so zdravi le na prvi pogled, saj sladkost dosegajo z umetnimi dodatki, zaradi česar sodijo med najbolj industrijsko predelane prigrizke.

Kaj je torej najboljša izbira?

Za vsakdan ostajajo najboljša izbira naravni beljakovinski viri, kot so jogurt, jajca, oreščki, semena ali stročnice. Beljakovinske ploščice naj bodo izjema, ne pravilo, priročna rešitev v nuji ne stalni del prehrane.

Več iz teme

zdrava prehranazdravjenezdrava hranahitra prehrana
ZADNJE NOVICE
08:47
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO NA CESTI

Pozor, zaprta je štajerska avtocesta!

Zaradi prometne nesreče je na razcepu Slivnica zaprt krak iz smeri Celja proti Ptuju.
24. 1. 2026 | 08:47
08:27
Bulvar  |  Domači trači
PRAZNOVANJE

Tako veselo je bilo pri Kontrečevih, razlog pa Dejan (VIDEO)

Nina je svojega moža razveselila s torto, komplimentom in poljubom.
24. 1. 2026 | 08:27
08:11
Premium
Bulvar  |  Suzy
NARAVNA LEPOTA

40 let Tjaše Kokalj Jerala: Ne skrivam se za filtri (Suzy)

Naša slavljenka si je kariero zgradila v lepotni industriji, a vseeno ni podlegla navideznim standardom popolnosti, temveč je hvaležno sprejela gubice in ostale znanilke zorenja.
24. 1. 2026 | 08:11
07:50
Bulvar  |  Glasba in film
OBOŽEVALE SO GA MNOŽICE

Pri sosedih se bodo z mašo poklonili angelskemu glasu tragično preminulega pevca

Ta mesec bi Toše Proeski dopolnil 45 let.
24. 1. 2026 | 07:50
07:31
Bulvar  |  Domači trači
KULINARIČNA ODDAJA

V tem priljubljenem šovu bomo spremljali dva nova obraza

V oddaji Riba, raca, rak se bosta preizkusila v voditeljski vlogi.
24. 1. 2026 | 07:31
07:10
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

TOP 3 tiramisu sladice za sladkanje med vikendom

Navdih za sladkosnede: klasični tiramisu v novih preoblekah – od čokoladne torte in kremaste sirčkove pite do lahkotne rastlinske sladice v kozarčku. Popolno za ljubitelje kave in kakava.
Odprta kuhinja24. 1. 2026 | 07:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki