So proteinske ploščice res zdrave? Kaj pravijo strokovne analize

Galerija
Beljakovinske ploščice so danes na voljo skoraj povsod, v supermarketih, lekarnah in manjših trgovinah. Oglašujejo se kot priročen in zdrav prigrizek, bogat z beljakovinami, vlakninami in vitamini, namenjen aktivnim posameznikom in vsem, ki so pogosto na poti.
Njihova priljubljenost hitro narašča, a hkrati se krepi tudi strokovna previdnost. Številne analize opozarjajo, da mnoge beljakovinske ploščice kljub fit podobi vsebujejo veliko sladkorja, nasičenih maščob in ultra predelanih sestavin, ki ob rednem uživanju lahko negativno vplivajo na zdravje.
Ena obsežnejših analiz je pokazala, da je več kot tretjina ploščic na trgu visoko sladkanih, več kot polovica pa vsebuje preveč nasičenih maščob, ki so povezane s kroničnimi boleznimi. Raziskovalci opozarjajo, da so potrošniki pogosto zavedeni z marketinškimi trditvami o zdravju.
Strokovnjaki se strinjajo, da beljakovinske ploščice niso enakovredna zamenjava za uravnotežen obrok. Lahko pa so občasna rešitev, kadar nimamo dostopa do polnovredne hrane.
Boljša izbira so izdelki, ki:
Posebej se, kot manj problematični izkazujejo prigrizki na osnovi suhega sadja, oreščkov in ovsa, kjer sladkor in maščobe izvirajo iz naravnih virov. Resda vsebujejo manj beljakovin, a so praviloma manj predelani.
Najmanj priporočljive so beljakovinske ploščice, ki:
Takšni izdelki z nizko vsebnostjo sladkorja so zdravi le na prvi pogled, saj sladkost dosegajo z umetnimi dodatki, zaradi česar sodijo med najbolj industrijsko predelane prigrizke.
Za vsakdan ostajajo najboljša izbira naravni beljakovinski viri, kot so jogurt, jajca, oreščki, semena ali stročnice. Beljakovinske ploščice naj bodo izjema, ne pravilo, priročna rešitev v nuji ne stalni del prehrane.