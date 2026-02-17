  • Delo d.o.o.
PREVERILI SMO

So riževe ploščice praktičen prigrizek ali skrita nevarnost?

Riževe ploščice so priročne, a same po sebi vsebujejo malo beljakovin in vlaknin, zato dolgo ne zagotavljajo občutka sitosti. Kako zdrave pa so?
Riževe ploščice so priročen in lahek prigrizek, a številni izdelki vsebujejo škodljive snovi, kot so arsen, kadmij, akrilamid, aflatoksin in ostanki mineralnih olj. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 17. 2. 2026 | 16:00
A+A-

Riževe ploščice so priljubljen hitri prigrizek, idealen za vse, ki iščejo nizkokalorično, vegansko in brezglutensko alternativo. Kljub praktičnosti pa najnovejše analize razkrivajo, da veliko izdelkov vsebuje nevarne snovi, kot so arzen, kadmij, akrilamid, aflatoksin in ostanki mineralnih olj.

Zakaj same ploščice niso dovolj hranljive

Riževe ploščice so priročne, a same po sebi vsebujejo malo beljakovin in vlaknin, zato dolgo ne zagotavljajo občutka sitosti. Polnozrnate različice so nekoliko bolj hranljive, a še vedno ne predstavljajo pomembnega vira hranil. Njihove prednosti so nizka energijska vrednost, dolga obstojnost in široka dostopnost v trgovinah.

Hranilna vrednost za 2 polnozrnati ploščici:

  • Kalorije: 70 kcal
  • Ogljikovi hidrati: 14 g
  • Beljakovine: 1,5 g
  • Maščobe: 0,6 g
  • Vlaknine: 0,5 g
  • Natrij: 45 mg
  • Magnezij: 25 mg
  • Kalij: 53 mg

Nevarnosti v ploščicah

Analize so pokazale, da večina izdelkov vsebuje škodljive snovi, ki lahko dolgoročno vplivajo na zdravje. Glavni problematični dejavniki:

  • Arzen - prisoten v vseh testiranih ploščicah, v nekaterih primerih nad priporočenimi vrednostmi.
  • Kadmij - težko kovino, ki lahko vpliva na ledvice in ima potencialne škodljive učinke.
  • Akrilamid - nastaja pri močni termični obdelavi ogljikohidratnih živil in je potencialno rakotvoren.
  • Aflatoksin B1 - strup glive, ki lahko poškoduje dedni zapis.
  • Ostanki mineralnih olj (MOSH/MOAH) - kopičijo se v telesu; MOAH vključuje rakotvorne spojine.
  • Sladkor v ploščicah je običajno zmeren - največ 14 g na 100 g, kar je še vedno precej manj kot pri večini sladkarij, a je vseeno priporočljivo spremljati količino in pogostost uživanja.

Kako izboljšati hranilno vrednost ploščic

Riževe ploščice lahko spremenite v polnovreden in hranljiv prigrizek:

  • Namazi in maslo - arašidovo, lešnikovo ali mandljevo maslo ter kremni sir povečajo vsebnost beljakovin in zdravih maščob.
  • Sadje - banane, jagode ali avokado, dodajo vlaknine, vitamine in minerale ter naravno sladkost.
  • Mini sendviči - ploščice uporabite namesto kruha za sendviče s sirom, mesom ali tuno.
  • Slani prigrizki - kombinacija kremnega sira, dimljenega lososa ali mešanica z zelenjavo in fižolom ustvari hranljiv in nasiten obrok.

Riževe ploščice so priročen in lahek prigrizek, a številni izdelki vsebujejo škodljive snovi, kot so arzen, kadmij, akrilamid, aflatoksin in ostanki mineralnih olj. Kljub temu da so nizkokalorične in praktične, samostojno niso dovolj hranljive. Kombinacija s hranljivimi dodatki, beljakovinami, zdravimi maščobami in sadjem lahko preprost prigrizek spremeni v uravnotežen obrok.

Glede na vse znanstvene podatke in teste je odgovor dokaj jasen: riževe ploščice niso priporočljive za redno uživanje kot samostojen prigrizek, še posebej v večjih količinah, ne glede na starost. Razlogi so:

Nizka hranilna vrednost - same po sebi vsebujejo zelo malo beljakovin, vlaknin, vitaminov in mineralov, zato ne zagotavljajo dolgotrajne sitosti ali hranilne podpore.

Prisotnost škodljivih snovi - arzen, kadmij, aflatoksin in ostanki mineralnih olj so dokazano prisotni v številnih izdelkih. Tudi če je vsebnost nizka, se pri rednem uživanju lahko kopiči in dolgoročno predstavlja tveganje za zdravje.

Akrilamid - nastaja pri obdelavi ogljikovih hidratov in je potencialno rakotvoren, kar dodatno omejuje varno pogostost uživanja.

Kaj lahko storite, če jih vseeno želite vključiti:

Uporabljajte jih le občasno kot del uravnoteženega prigrizka.

Kombinirajte jih z beljakovinami, zdravimi maščobami ali sadjem, da povečate hranilno vrednost.

Riževe ploščice so primerne kot priložnostni prigrizek, a ni jih priporočljivo jesti vsak dan ali v velikih količinah. Kot redni vir hranil ali “zdrava malica” same po sebi niso dovolj učinkovite ali varne.

 

