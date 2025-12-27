Šok iz Nemčije! Fižol razglašen za strupeno rastlino leta 2026 - nutricionist razkriva, ali imamo razlog za paniko

Presenetljiva odločitev iz Hamburga je sprožila val vprašanj, strahov in dvomov. Botanični vrt Wandsbek v Hamburgu že tradicionalno razglaša strupeno rastlino leta na podlagi glasovanja javnosti. Tokrat je naziv za leto 2026 presenetljivo pripadel - fižolu. Da, povsem običajnemu vrtnemu grahu, živilu, ob katerem je odrasla večina Evropejcev in ki ima v slovenski kuhinji skoraj kultni status.

Novica, ki jo je prvi objavil portal zivim.jutranji.hr, kjer je dostopen tudi originalni članek, je zato marsikoga pustila odprtih ust. Fižol je vendarle jed, ki jo pripravljamo na sto in en način: z repo, z ješprenjem, s kislim zeljem, s testeninami, pečenega, v solati, v ričetu, »po vojaško«, »po mehiško«. Težko si je predstavljati domačo kuhinjo brez njega.

Zato je informacija, da bi bila ta priljubljena stročnica lahko strupena, za mnoge pravi prehranski šok.

Superživilo … ali nekaj povsem drugega?

Fižol že desetletja velja za prehranski zgled. Je bogat vir rastlinskih beljakovin, nujnih za obnovo tkiv in normalno delovanje telesa. Vsebuje veliko topnih in netopnih vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo, ima nizek glikemični indeks in je primeren tudi za diabetike. Povezujejo ga z nižjimi vrednostmi slabega holesterola, obenem pa vsebuje flavonoide in druge antioksidante, ki varujejo srce in ožilje.

Če odmislimo nekoliko manj prijetne stranske učinke v obliki vetrov, ima grah skoraj brezhiben prehranski ugled.

Zakaj je torej postal strupena rastlina leta 2026?

Kot pojasnjujejo v hamburškem botaničnem vrtu, namen razglasitve ni strašenje, temveč izobraževanje. Vrtni fižol in druge stročnice iz rodu Phaseolus namreč vsebujejo toksični lektin fazin - beljakovinsko-ogljikohidratno spojino, ki pa se s pravilno toplotno obdelavo uniči. Po kuhanju je grah povsem varen za uživanje.

Kaj to pomeni v praksi in ali obstaja realna nevarnost, so vprašali nutricionista Marka Šimića.

Zakaj leto 2026? Botanični vrt Wandsbek v Hamburgu vsako leto vnaprej razglasi strupeno rastlino prihodnjega leta.

Odločitev je bila sprejeta letos, naziv pa velja za leto 2026, ko bo fižol v ospredju njihovih izobraževalnih kampanj. Ne gre za novo nevarnost.

Fižol ni postal bolj strupen čez noč.

Gre zgolj za opozorilo, da ga je treba pravilno pripraviti - tako kot so nas učile že babice.

Rastline se ne branijo z zobmi, temveč s kemijo

»Novica, da je navadni vrtni fižol (Phaseolus vulgaris) razglašen za strupeno rastlino leta 2026, je kot naročena za panične naslove,« pravi Šimić. »Marsikdo, predvsem zagovorniki mesojedih diet, bo to dojel kot dokaz, da so rastline nevarne. A prehrana ni nikoli črno-bela.«

Rastline, pojasnjuje, niso pasivni udeleženci v prehranski verigi. Ker ne morejo pobegniti, se branijo s kemičnimi snovmi, naravnimi pesticidi. Povprečen človek naj bi dnevno zaužil približno 1,5 grama teh snovi, kar je tudi do 10.000-krat več kot ostankov sintetičnih pesticidov, ki se jim tako radi izogibamo.

Pri fižolu je problematičen fazin. Že pet do šest surovih zrn lahko povzroči slabost, bruhanje in drisko, saj se veže na črevesno steno, telo pa to zazna kot napad in sproži obrambno reakcijo. »Ne gre za trajno poškodbo, temveč za začasen odziv, ki običajno izzveni v nekaj urah,« poudarja Šimić.

Zakaj se nam graha vendarle ni treba bati

Če bi hrano presojali zgolj skozi prizmo toksinov, bi bile police v trgovinah precej prazne. Raziskave, ki opozarjajo na škodljivost rastlinskih spojin, pogosto temeljijo na ekstremno visokih odmerkih, testiranih na glodavcih.

Pri ljudeh pa te snovi v običajnih količinah pogosto delujejo po principu hormeze, majhen stres spodbuja telo, da okrepi svoje obrambne mehanizme. Tako kot vadba poškoduje mišice, da postanejo močnejše, lahko tudi rastlinski toksini v majhnih količinah krepijo presnovo.

»Doza je tista, ki loči strup od zdravila,« poudarja nutricionist.

Tudi druge vsakdanje jedi niso brezmadežne

Šimić navaja še nekaj primerov iz naše kuhinje:

Kava vsebuje spojine, ki so pri glodavcih rakotvorne, a epidemiološke študije pri ljudeh tveganja ne potrjujejo.

Brokoli in kapusnice vsebujejo sinigrin, ki pri ljudeh spodbuja delovanje razstrupljevalnih encimov.

Gobe vsebujejo derivate hidrazina, a jih uživamo že tisočletja brez dokazanih škodljivih učinkov.

Zelena in peteršilj vsebujeta psoralene, ki so v običajni prehrani zanemarljivi.

Črni poper vsebuje snovi z rakotvornim potencialom pri živalih, a v začimbnih količinah spodbuja prebavo.

Kako jesti fižol varno in brez skrbi

Znanost je jasna: fazin uniči toplota. Kuhanje pri 100 °C vsaj 10 do 15 minut ga popolnoma razgradi. Dolgotrajno namakanje in odlivanje vode dodatno zmanjša vsebnost lektinov.

»Resnična nevarnost obstaja le pri nezadostni toplotni obdelavi, na primer pri premalo kuhanem fižolu ali počasnih kuhalnikih, ki ne dosežejo vrelišča,« opozarja Šimić.

In zaključi: »Naziv ‘strupena rastlina leta’ ni opozorilo, naj se fižolu odpovemo, temveč opomnik, zakaj so naše babice vedno rekle, da se mora fižol dolgo kuhati.«

Kot še enkrat poudarja portal zivim.jutarnji.hr, kjer je objavljen izvirni članek, gre predvsem za učno zgodbo o tem, kako znanje in kuhinjska praksa naravno obrambo rastlin spremenita v prehransko prednost.