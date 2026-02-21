Šok na OI 2026! Zlato gre v isto spalnico - mož in žena postala olimpijska prvaka

Na zimskih olimpijskih igrah 2026 je športni svet dobil eno najlepših zgodb tekmovanja. Za Kitajsko sta zlati kolajni v smučarskih skokih prostega sloga osvojila zakonca Xu Mengtao in Wang Xindi. Zgodovinski dosežek pomeni, da sta olimpijska prvaka v isti disciplini – mož in žena.

Po sredini zmagi Xu Mengtao v ženski konkurenci je v petek navdušil še Wang Xindi. V superfinalu je izvedel skoraj brezhibno serijo skokov in s tehnično dovršeno ter samozavestno predstavo potrdil kitajsko prevlado v tej disciplini.

Edinstven trenutek olimpijskih iger 2026

Takšni dosežki so na olimpijskih igrah izjemno redki. Da zakonca na istih igrah osvojita zlato medaljo v isti športni panogi, je prava športna posebnost. Njuna zgodba je hitro postala ena najbolj izpostavljenih zanimivosti ZOI 2026.

Oba tekmovalca sodita med najbolj izkušene predstavnike kitajske reprezentance v akrobatskih skokih prostega sloga (aerials), disciplini, ki združuje izjemno telesno pripravljenost, tehnično natančnost in psihološko stabilnost. Tekmovalci se po visoki odskočni rampi izstrelijo v zrak, kjer izvedejo večkratne salte in vijake, nato pa morajo pristati popolnoma nadzorovano. Vsaka napaka pri doskoku lahko pomeni izgubo medalje.

Xu Mengtao in Wang Xindi. FOTO: Getty Images

Dolga pot do olimpijskega vrha

Oba olimpijska prvaka sta že vrsto let del svetovne elite v smučanju prostega sloga. Kitajska je v zadnjem desetletju močno vlagala v razvoj te discipline, kar se zdaj kaže tudi v vrhunskih rezultatih.

Njuna skupna zgodba presega športne dosežke. Kot zakonca si delita treninge, pritiske velikih tekmovanj in dolgotrajne priprave, kar daje njuni zmagi še dodatno simbolno težo. Zlati medalji tako ne predstavljata le športnega uspeha, temveč tudi osebno in družinsko zmagoslavje.

Navdih za prihodnje generacije

Zgodba »zlatega zakonskega para« bo zagotovo ostala ena najbolj zapomnjenih zgodb zimskih olimpijskih iger 2026. V športu, kjer odločajo stotinke in popolnost izvedbe, sta zakonca pokazala, da je mogoče uskladiti vrhunsko kariero in zasebno življenje ter skupaj stopiti na najvišjo stopničko olimpijskega odra.

Njuna uspeha sta še en dokaz, kako nepredvidljive in čustveno močne zgodbe pišejo olimpijske igre, največji športni oder na svetu.