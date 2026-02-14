Šok v olimpijski vasi: Kondomi pošli v treh dneh, športniki ogorčeni!

Kot poroča italijanski časnik La Stampa, je bilo 10.000 zagotovljenih kondomov razdeljenih v le treh dneh po začetku iger.

Športniki in športnice naj bi se pritoževali, da je bila začetna količina občutno prenizka glede na tradicijo in standarde s preteklih olimpijskih tekmovanj.

Olimpijske igre in kondomi: dolga tradicija

Deljenje kondomov v olimpijskih vaseh že dolgo velja za del skrbi za zdravje in varnost športnikov. Organizatorji s tem spodbujajo odgovorno spolno vedenje in preprečevanje spolno prenosljivih okužb.

A tokrat težava ni v tem, da so kondomi pošli, temveč v tem, da jih je bilo že na začetku občutno premalo.

Primerjava z minulimi olimpijadami

Številke iz preteklih iger kažejo precej drugačno sliko:

Na poletnih olimpijskih igrah v Pariz je bilo športnikom na voljo kar 200.000 kondomov.

Rekord še vedno držijo igre v Rio de Janeiro leta 2016, kjer so jih razdelili kar 450.000.

Tudi na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchang leta 2018 so porabili približno 110.000 kondomov.

V primerjavi s temi številkami se letošnja zaloga 10.000 kosov zdi skromna.

Več kot le zabava: vprašanje zdravja in organizacije

Olimpijska vas je prostor, kjer več tisoč mladih športnikov iz vsega sveta prebiva več tednov. Intenzivno tekmovalno vzdušje, sproščanje napetosti in druženje so del olimpijske izkušnje.

Zato strokovnjaki poudarjajo, da zadostna količina zaščitnih sredstev ni vprašanje zabave, temveč javnega zdravja in odgovorne organizacije.

Ali bodo organizatorji zagotovili dodatne zaloge, za zdaj ni znano. Jasno pa je, da je »olimpijska kondomska kriza« že postala ena najbolj nenavadnih zgodb letošnjih iger in še en dokaz, da olimpijada ne prinaša le športnih presežkov, temveč tudi zakulisne zaplete.