NEMOGOČE BI LAHKO POSTALO MOGOČE

Šokantne ugotovitve iz laboratorija: Ali lahko regratove korenine vplivajo na rakave celice?

Mar imamo zdravilo za raka na domači zelenici?
Ali regrat res »čisti kri«? Izraz, ki ga pogosto slišimo, je bolj ljudski kot medicinski. FOTO: Getty Images
Ali regrat res »čisti kri«? Izraz, ki ga pogosto slišimo, je bolj ljudski kot medicinski. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 2. 2026 | 15:00
6:36
Raziskave lastnosti izvlečka korenine regrata (DRE) v laboratorijskih pogojih so pokazale zanimive rezultate, zlasti glede njegovega vpliva na določene agresivne rakave celice. V nadzorovanem okolju so znanstveniki opazili, da vodni izvleček regratove korenine v 48 urah sproži programirano celično smrt pri visokem deležu celic raka debelega črevesa.

Gre za laboratorijske raziskave, ki odpirajo nova vprašanja o potencialu naravnih spojin v medicini, vendar strokovnjaki opozarjajo: do potrjenega zdravljenja pri ljudeh je še dolga pot.

Kako naj bi deloval izvleček regratove korenine?

Po ugotovitvah raziskav naj bi izvleček aktiviral posebne signalne poti, ki sprožijo programirano celično smrt. Pomembno je, da v istih testih ni pokazal pomembne toksičnosti za zdrave, nerakave celice.

V poskusih na živalskih modelih, pri katerih so uporabili model človeškega raka debelega črevesa, so raziskovalci ob uporabi izvlečka zabeležili več kot 90-odstotno zmanjšanje rasti tumorjev. Takšni rezultati prispevajo k širšemu raziskovanju naravnih učinkovin kot možne osnove za prihodnja zdravila.

Čeprav so laboratorijski in živalski rezultati pomemben korak v znanstvenem raziskovanju, ti še ne pomenijo dokazanega zdravljenja pri ljudeh.

Do leta 2026 niso na voljo potrjeni klinični dokazi iz raziskav na ljudeh, ki bi dokazovali, da regratova korenina zdravi raka v človeškem telesu. Prehod iz uspeha »in vitro« (v laboratoriju) v učinkovito uporabo pri ljudeh zahteva obsežne, strokovno pregledane klinične študije, ki morajo potrditi varnost in učinkovitost.

Naravni izvlečki niso nadomestilo za medicinsko zdravljenje

Strokovnjaki poudarjajo, da so kompleksne bolezni, kot je rak, izjemno odporne in zahtevajo celostno, strokovno vodeno zdravljenje. Naravni izvlečki so trenutno predmet raziskav in ne predstavljajo nadomestila za uveljavljene medicinske protokole.

V Sloveniji, kjer je uporaba prehranskih dopolnil razširjena, zdravniki opozarjajo, da je treba vsako uporabo rastlinskih pripravkov predhodno uskladiti z zdravstvenim strokovnjakom. Regrat je sicer pogosta rastlina, vendar lahko povzroči alergijske reakcije ali vpliva na delovanje nekaterih zdravil.

Raziskave se nadaljujejo

Razvoj terapije na osnovi regratove korenine je še vedno v eksperimentalni fazi. Za morebitno uporabo pri ljudeh bodo potrebne dodatne dvojno slepe, s placebom kontrolirane klinične raziskave, ki bodo določile ustrezne odmerke in dolgoročne učinke. Raziskovanje regrata je le ena od številnih poti, po katerih znanstveniki poskušajo bolje razumeti in zdraviti celične bolezni.

Laboratorijske raziskave kažejo obetavne rezultate, vendar regratova korenina trenutno ni zdravilo za raka. Vsako odločitev o uporabi prehranskih dopolnil je treba sprejeti premišljeno in v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki.

Regrat ni samo za solato! To skriva njegova korenina in to je velika razlika

Spomladi Slovenci množično hitimo na travnike po regrat za solato. A medtem ko liste dobro poznamo, je korenina regrata precej manj znana in povsem drugačna po sestavi ter učinkih.

Regrat (Taraxacum officinale) ni le sezonska kulinarična poslastica, temveč rastlina z dolgo tradicijo uporabe v ljudskem zdravilstvu. A pomembno je vedeti: listi in korenina nimajo enakega delovanja.

Regratovi listi: spomladanska čistilna klasika

Liste najpogosteje uživamo sveže kot solato. So rahlo grenki, bogati z vitaminom C, vitaminom A, vitaminom K, kalijem, antioksidanti Listi delujejo blago diuretično, kar pomeni, da spodbujajo izločanje vode iz telesa. Prav zato jih mnogi povezujejo z »razstrupljanjem« in občutkom lahkotnosti po dolgi zimi.

Učinek listov:

  • podpora prebavi
  • izločanje odvečne tekočine
  • vitaminska bomba po zimi

Regratova korenina: povsem druga zgodba

Korenina regrata vsebuje drugačne učinkovine kot listi. Najpomembnejše med njimi so:

  • inulin (probiotična vlaknina)
  • grenčine
  • fenolne spojine
  • flavonoidi

Inulin je še posebej zanimiv, saj hrani koristne črevesne bakterije in podpira zdravje prebavil.

Korenina se tradicionalno uporablja za podporo delovanju jeter, spodbujanje izločanja žolča, lajšanje napihnjenosti, podporo presnovi. Najpogosteje jo uživamo kot čaj, tinkturo ali praženo kot nadomestek kave.

Učinek korenine:

  • podpora jetrom
  • pomoč prebavi maščob
  • probiotični učinek na črevesje

Ključna razlika med listi in korenino
 

Regratovi listi  Regratova korenina
Bogati z vitamini        Bogata z inulinom
Delujejo diuretično  Deluje na jetra in žolč
Uživamo sveže  Uporabljamo sušeno ali kot izvleček
Spomladanska solata Čaj ali prehransko dopolnilo

 

Preprosto povedano:

Listi čistijo predvsem preko ledvic, korenina pa deluje bolj na jetra in prebavila.

Previdnost ni odveč

Čeprav je regrat naravna rastlina, ni primeren za vsakogar. Previdnost je potrebna pri žolčnih kamnih, alergiji na rastline iz družine nebinovk, jemanju diuretikov ali zdravil za sladkorno bolezen.

Pred rednim uživanjem koncentriranih pripravkov je priporočljiv posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

Ali regrat res »čisti kri«?

Izraz, ki ga pogosto slišimo, je bolj ljudski kot medicinski. Znanost potrjuje, da ima regrat antioksidativne in prebavne učinke, vendar ne gre za čudežno zdravilo. Je pa lahko odličen del uravnotežene prehrane, še posebej, če ga naberemo na neonesnaženih travnikih.

Regrat ni le simbol pomladi na krožniku, temveč zanimiva rastlina z dvema obrazoma:

  • listi kot vitaminska osvežitev,
  • korenina kot podpora prebavi in jetrom.

Oboje ima svoje mesto, pomembno pa je vedeti, da učinki niso enaki.

