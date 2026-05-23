  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O BANANAH

Šokirani smo! Banane naj bi jedli povsem narobe že desetletja

Splet se še naprej zabava ob vprašanju, ali banano res jemo »napačno« že vse življenje.
Kljub burni razpravi večina ljudi še vedno prisega na klasičen način uživanja banan - z rokami. FOTO: Slovenske novice
Kljub burni razpravi večina ljudi še vedno prisega na klasičen način uživanja banan - z rokami. FOTO: Slovenske novice
Miroslav Cvjetičanin
 23. 5. 2026 | 13:00
2:38
A+A-

Banane veljajo za eno najbolj priljubljenih vrst sadja na svetu. Zaradi sladkega okusa in mehke teksture jih obožujejo tako otroci kot odrasli, večina ljudi pa jih uživa na povsem enak način, olupijo jih in pojedo z rokami.

A na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh veliko pozornosti pritegnil nenavaden način uživanja banan, ki je številne uporabnike močno presenetil.

Banane naj bi jedli z nožem in vilicami

Po pravilih bontona naj bi bilo uživanje banane precej bolj elegantno, kot si predstavlja večina ljudi. Namesto da sadež primemo v roko in olupimo, naj bi banano postregli na krožniku ter uporabili nož in vilice.

Postopek naj bi bil naslednji:

  • najprej odrežemo oba konca banane,
  • nato z nožem po dolžini zarežemo v lupino,
  • lupino previdno odpremo,
  • banano pa narežemo na manjše koščke in jo pojemo z vilicami.

Takšen način uživanja sadja je na spletu sprožil pravo razpravo.

Spletni uporabniki: »To je pretiravanje«

Posnetek je v kratkem času zbral več deset tisoč komentarjev, številni pa so priznali, da še nikoli niso videli, da bi kdo banano jedel na tak način.

Med komentarji so se pojavili tudi številni šaljivi odzivi. Nekateri so zapisali, da zaradi banane zagotovo ne bodo pomivali dodatnega pribora, drugi pa so se pošalili, da je tak način prehranjevanja užalil skoraj ves svet.

Veliko ljudi je poudarilo, da banano običajno jedo z rokami predvsem zato, ker je to najhitrejši, najlažji in najbolj praktičen način.

Takšen način naj bi uporabljali tudi na kraljevem dvoru

Zanimivo je, da uporaba noža in vilic pri uživanju banane ni povsem nova ideja. Po poročanju britanskih medijev naj bi na britanskem kraljevem dvoru banane pogosto jedli prav na tak način.

Banano naj bi najprej olupili z nožem, jo po dolžini prerezali, nato pa narezali na majhne koščke, ki so jih pojedli z vilicami.

Večina ljudi ostaja pri klasičnem načinu

Kljub burni razpravi večina ljudi še vedno prisega na klasičen način uživanja banan - z rokami. Nož in vilice se običajno uporabljajo predvsem takrat, ko so banane del sladic, sadnih solat ali drugih pripravljenih jedi.

Splet pa se medtem še naprej zabava ob vprašanju, ali banano res jemo »napačno« že vse življenje.

Več iz teme

bananezdrava prehranazdravje
ZADNJE NOVICE
14:45
Lifestyle  |  Astro
POSTAVIMO MEJE

Čustvena manipulacija: kako prepoznati krivdo, očitke in psihološki pritisk v odnosih

Ljubezen ne izsiljuje​, pravico imamo reči ne.
23. 5. 2026 | 14:45
14:22
Bulvar  |  Tuji trači
NALOŽBA

Jeff Bezos: »Zgodba o Melanii je laž, ki ne izgine.«

Jeff Bezos je zavrnil trditve, da je Amazon s financiranjem dokumentarca o Melanii Trump skušal pridobiti politični vpliv.
23. 5. 2026 | 14:22
13:59
Novice  |  Svet
OBČUTNO DRAŽJE

Zadnji teden ultra poceni nakupov, z junijem EU uvaja nove dajatve za Temu in Shein, Slovenci bomo plačevali toliko več

Nakupovanje na platformah, kot sta Temu in Shein, se bo za slovenske kupce kmalu podražilo. Evropska unija je namreč že pred časom potrdila novo carinsko ureditev, ki bo od julija 2026 uvedla dodatne stroške za majhne pakete iz držav zunaj EU, predvsem iz Kitajske.
23. 5. 2026 | 13:59
13:35
Šport  |  Odmevi
PREKRŠKI

Strogi sodniki na dirki po Italiji: uriniranje v bidone strogo prepovedano, kazni tudi zaradi nepravilne rabe oblačil

V prvih dveh tednih dirke po Italiji izrekli za skoraj 10.000 frankov kazni.
Nejc Grilc23. 5. 2026 | 13:35
13:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O BANANAH

Šokirani smo! Banane naj bi jedli povsem narobe že desetletja

Splet se še naprej zabava ob vprašanju, ali banano res jemo »napačno« že vse življenje.
Miroslav Cvjetičanin23. 5. 2026 | 13:00
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
O ŽIVLJENJSKIH ODLOČITVAH

Samuel Lucas o ceni glasbene poti in očetovstva: »Nisem bil vedno ob hčerah, ko so odraščale« (Suzy)

O glasbeni poti, delu v tujini in občutkih, ki jih prinesejo zamujeni družinski trenutki.
23. 5. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Šokirani smo! Banane naj bi jedli povsem narobe že desetletja