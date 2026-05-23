Šokirani smo! Banane naj bi jedli povsem narobe že desetletja

Banane veljajo za eno najbolj priljubljenih vrst sadja na svetu. Zaradi sladkega okusa in mehke teksture jih obožujejo tako otroci kot odrasli, večina ljudi pa jih uživa na povsem enak način, olupijo jih in pojedo z rokami.

A na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh veliko pozornosti pritegnil nenavaden način uživanja banan, ki je številne uporabnike močno presenetil.

Banane naj bi jedli z nožem in vilicami

Po pravilih bontona naj bi bilo uživanje banane precej bolj elegantno, kot si predstavlja večina ljudi. Namesto da sadež primemo v roko in olupimo, naj bi banano postregli na krožniku ter uporabili nož in vilice.

Postopek naj bi bil naslednji:

najprej odrežemo oba konca banane,

nato z nožem po dolžini zarežemo v lupino,

lupino previdno odpremo,

banano pa narežemo na manjše koščke in jo pojemo z vilicami.

Takšen način uživanja sadja je na spletu sprožil pravo razpravo.

Spletni uporabniki: »To je pretiravanje«

Posnetek je v kratkem času zbral več deset tisoč komentarjev, številni pa so priznali, da še nikoli niso videli, da bi kdo banano jedel na tak način.

Med komentarji so se pojavili tudi številni šaljivi odzivi. Nekateri so zapisali, da zaradi banane zagotovo ne bodo pomivali dodatnega pribora, drugi pa so se pošalili, da je tak način prehranjevanja užalil skoraj ves svet.

Veliko ljudi je poudarilo, da banano običajno jedo z rokami predvsem zato, ker je to najhitrejši, najlažji in najbolj praktičen način.

Takšen način naj bi uporabljali tudi na kraljevem dvoru

Zanimivo je, da uporaba noža in vilic pri uživanju banane ni povsem nova ideja. Po poročanju britanskih medijev naj bi na britanskem kraljevem dvoru banane pogosto jedli prav na tak način.

Banano naj bi najprej olupili z nožem, jo po dolžini prerezali, nato pa narezali na majhne koščke, ki so jih pojedli z vilicami.

Večina ljudi ostaja pri klasičnem načinu

Kljub burni razpravi večina ljudi še vedno prisega na klasičen način uživanja banan - z rokami. Nož in vilice se običajno uporabljajo predvsem takrat, ko so banane del sladic, sadnih solat ali drugih pripravljenih jedi.

Splet pa se medtem še naprej zabava ob vprašanju, ali banano res jemo »napačno« že vse življenje.