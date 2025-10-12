Spremenjene smernice za visok krvni tlak: to se zdaj uradno šteje za hipertenzijo

Galerija
Krvni tlak, ki je bil še pred kratkim veljal za normalen, je po novih merilih lahko že znak hipertenzije.
Strokovnjaki opozarjajo, da gre za enega glavnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in možgansko kap, pa tudi za povečano nevarnost za demenco in kognitivni upad.
Kljub temu ima le približno ena od štirih oseb z diagnozo hipertenzije to stanje pod nadzorom.
Ameriško združenje za srce in Ameriški kolegij za kardiologijo sta avgusta 2025 objavila posodobljene smernice za preprečevanje in zdravljenje hipertenzije.
Temeljijo na obsežni analizi raziskav zadnjega desetletja in prinašajo strožje kriterije glede vrednosti krvnega tlaka.
Krvni tlak sestavljata dve vrednosti, sistolični tlak (zgornji), ki predstavlja tlak v žilah, ko srce črpa kri in diastolični tlak (spodnji), ki kaže tlak v času med utripoma, ko srce počiva. Obe številki sta pomembni pri oceni tveganja in določanju terapije.
Nove smernice so ukinile dosedanjo kategorijo »predhipertenzije«, ki je zajemala sistolični tlak med 120 in 139 mmHg ter diastolični med 80 in 99 mmHg.
Z drugimi besedami, prag za diagnozo visokega krvnega tlaka je zdaj nižji kot prej, kar pomeni, da bo več ljudi uvrščenih med tiste s hipertenzijo, so zapisali v Science Alert.
Strokovnjaki priporočajo osem osnovnih korakov, s katerimi lahko posameznik učinkovito nadzoruje krvni tlak in zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja:
Redno spremljanje vrednosti krvnega tlaka in pravočasno ukrepanje lahko preprečita resne zaplete, kot so srčni infarkt, možganska kap ali odpoved organov.