Srce in vadba: kdaj pretiravamo?

Ko začnemo z vadbo, nas hitro zanese preprosta logika: več je bolje. Več hoje, več teka, več napora. Srce se bo že prilagodilo, kajne?

Seveda se bo. A ne čez noč.

Srce je izjemno prilagodljiv organ. Z redno telesno aktivnostjo postaja močnejše, deluje bolj učinkovito in se manj utruja. Toda za te spremembe potrebuje čas, postopnost in pravo mero obremenitve.

Kdaj vadba postane preveč?

Težava pri večini rekreativcev ni, da bi trenirali preveč, ampak da prehitro preidejo iz popolne neaktivnosti v previsoko intenzivnost.

iz nič v preveč

brez postopnega prilagajanja

brez poslušanja telesa

Telo na to reagira. Ne vedno dramatično, pogosto pa z zelo subtilnimi znaki.

Znaki, da srce ne dohaja obremenitve

Preobremenitev se redko pokaže kot nenaden kolaps. Veliko pogosteje se pojavijo ti opozorilni signali:

povečana zadihanost pri enaki aktivnosti

nenavaden občutek v prsih

rahla omotica

neobičajna utrujenost po vadbi

Pomembno: to niso znaki šibkosti, ampak znaki, da telo potrebuje več časa za prilagoditev.

Pogovorni test: preprost način za nadzor intenzivnosti

Eden najbolj uporabnih kazalnikov pravilne vadbe je t. i. pogovorni test:

če med vadbo lahko normalno govorite, ste v varnem območju

če komaj lovite sapo, intenzivnost je previsoka

Ta preprost test je zanesljiv način, kako preprečiti pretiravanje, še posebej pri začetnikih.

Največja napaka: primerjanje z drugimi

Veliko ljudi pri vadbi naredi ključno napako, primerjajo se z drugimi:

s prijatelji

z mlajšimi

z vplivneži na spletu

Toda srce ne razume primerjav.

Srce razume le obremenitev, ki jo doživlja vaše telo

Zato je individualen pristop ključen za varno in učinkovito vadbo.

Pomemben signal: kako se počutite zjutraj

Telo vam veliko pove že takoj po prebujanju. Bodite pozorni na:

povečano utrujenost

višji jutranji srčni utrip

občutek težkega telesa

To so jasni znaki, da telo še ni pripravljeno na nov napor. V takem primeru je pametno zmanjšati intenzivnost ali si vzeti dan počitka.

Kako vaditi pametno in varno?

Za zdravo srce in dolgoročni napredek upoštevajte osnovna načela:

postopno stopnjujte intenzivnost

poslušajte telesne signale

vključite dneve počitka

vztrajajte v rednosti, ne ekstremih

Ključ do uspeha: rednost, ne ekstremi

Vadba mora telo graditi, ne rušiti. Srce ne potrebuje ekstremnih naporov, ampak:

redno gibanje

zmerno obremenitev

potrpežljivost

Največji napredek dosežemo takrat, ko vadimo dovolj, ne preveč.