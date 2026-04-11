  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZELO POMEMBNO

Srce in vadba: kdaj pretiravamo?

Kako prepoznati, da smo pri vadbi šli predaleč?
Največji napredek dosežemo takrat, ko vadimo dovolj, ne preveč. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 4. 2026 | 11:00
3:31
A+A-

Ko začnemo z vadbo, nas hitro zanese preprosta logika: več je bolje. Več hoje, več teka, več napora. Srce se bo že prilagodilo, kajne?

Seveda se bo. A ne čez noč.

Srce je izjemno prilagodljiv organ. Z redno telesno aktivnostjo postaja močnejše, deluje bolj učinkovito in se manj utruja. Toda za te spremembe potrebuje čas, postopnost in pravo mero obremenitve.

Kdaj vadba postane preveč?

Težava pri večini rekreativcev ni, da bi trenirali preveč, ampak da prehitro preidejo iz popolne neaktivnosti v previsoko intenzivnost.

  • iz nič v preveč
  • brez postopnega prilagajanja
  • brez poslušanja telesa

Telo na to reagira. Ne vedno dramatično, pogosto pa z zelo subtilnimi znaki.

Znaki, da srce ne dohaja obremenitve

Preobremenitev se redko pokaže kot nenaden kolaps. Veliko pogosteje se pojavijo ti opozorilni signali:

  • povečana zadihanost pri enaki aktivnosti
  • nenavaden občutek v prsih
  • rahla omotica
  • neobičajna utrujenost po vadbi

Pomembno: to niso znaki šibkosti, ampak znaki, da telo potrebuje več časa za prilagoditev.

Pogovorni test: preprost način za nadzor intenzivnosti

Eden najbolj uporabnih kazalnikov pravilne vadbe je t. i. pogovorni test:

  • če med vadbo lahko normalno govorite, ste v varnem območju
  • če komaj lovite sapo, intenzivnost je previsoka

Ta preprost test je zanesljiv način, kako preprečiti pretiravanje, še posebej pri začetnikih.

Največja napaka: primerjanje z drugimi

Veliko ljudi pri vadbi naredi ključno napako, primerjajo se z drugimi:

  • s prijatelji
  • z mlajšimi
  • z vplivneži na spletu

Toda srce ne razume primerjav.

Srce razume le obremenitev, ki jo doživlja vaše telo

Zato je individualen pristop ključen za varno in učinkovito vadbo.

Pomemben signal: kako se počutite zjutraj

Telo vam veliko pove že takoj po prebujanju. Bodite pozorni na:

  • povečano utrujenost
  • višji jutranji srčni utrip
  • občutek težkega telesa

To so jasni znaki, da telo še ni pripravljeno na nov napor. V takem primeru je pametno zmanjšati intenzivnost ali si vzeti dan počitka.

Kako vaditi pametno in varno?

Za zdravo srce in dolgoročni napredek upoštevajte osnovna načela:

  • postopno stopnjujte intenzivnost
  • poslušajte telesne signale
  • vključite dneve počitka
  • vztrajajte v rednosti, ne ekstremih

Ključ do uspeha: rednost, ne ekstremi

Vadba mora telo graditi, ne rušiti. Srce ne potrebuje ekstremnih naporov, ampak:

  • redno gibanje
  • zmerno obremenitev
  • potrpežljivost

Največji napredek dosežemo takrat, ko vadimo dovolj, ne preveč.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
11:45
Bulvar  |  Tuji trači
V PREDMESTJU LONDONA

Hiša, kjer je odraščal legendarni David Bowie, bo postala muzej njegove mladosti

Hišo bodo obnovili v podobo iz 60. let in jo do leta 2027 odprli za obiskovalce.
11. 4. 2026 | 11:45
11:13
Novice  |  Slovenija
CENE GORIV

Takšne bi lahko bile nove cene goriv od torka naprej

Se obeta pocenitev?
11. 4. 2026 | 11:13
11:01
Novice  |  Slovenija
ANDREJ HOIVIK

Ob njem vedno veliko drame, vladajočim bil trn v peti: bivši Janšev poslanec ob slovesu sporočil tole

Andrej Hoivik je bil v prejšnjem sklicu parlamenta eden bolj opaznih poslancev.
11. 4. 2026 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
ZELO POMEMBNO

Srce in vadba: kdaj pretiravamo?

Kako prepoznati, da smo pri vadbi šli predaleč?
Miroslav Cvjetičanin11. 4. 2026 | 11:00
10:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BRUTALNI POKO

Prejeli grozljivo sporočilo in se podali v paničen boj s časom: »Pravkar sem pobil vso družino« (VIDEO)

Prerezal jim je vrat, potem ko jih je onesvestil.
11. 4. 2026 | 10:39
10:37
Novice  |  Slovenija
AAG

Voda smrdeča in motna! Obvestili so jih prebivalci, odkrili onesnaženje Save pod HE Medvode (FOTO)

To je danes spročila okoljska organizacija Alpe Adria Green.
11. 4. 2026 | 10:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki