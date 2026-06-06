  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA RAZISKAVA O STARANJU

Staranje ni enakomeren proces. Največje spremembe telo doživi pri 45. in 60. letu

Raziskave kažejo, da se staranje ne odvija postopoma, temveč v dveh izrazitih valovih. Kaj se takrat dogaja v telesu in kako lahko omilimo posledice?
Raziskave kažejo, da je še posebej pomembno, da na svoje zdravje postanemo pozorni že pred 45. letom in ponovno okoli 60. leta starosti, ko telo doživlja največje spremembe. FOTO: Getty Images
Raziskave kažejo, da je še posebej pomembno, da na svoje zdravje postanemo pozorni že pred 45. letom in ponovno okoli 60. leta starosti, ko telo doživlja največje spremembe. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 6. 2026 | 05:00
7:36
A+A-

Da se naše telo s staranjem spreminja, ni nič novega. Vendar pa novejše raziskave kažejo, da staranje morda ni počasen in linearen proces, kot smo dolgo verjeli. Znanstveniki ugotavljajo, da se v telesu zgodita dva izrazita »pospeška staranja« - prvi okoli 44. leta, drugi pa okoli 60. leta starosti.

V teh obdobjih se močno spremenijo presnova, delovanje mišic, kosti, srca, ledvic in imunskega sistema. Dobra novica pa je, da lahko z ustreznim življenjskim slogom številne posledice bistveno omilimo.

Kaj se dogaja po 40. letu?

Pri ljudeh v srednjih letih se začnejo kazati opaznejše spremembe v presnovi. Telo slabše predeluje maščobe, sladkorje, alkohol in kofein. Poleg tega se začne zmanjševati mišična masa, spreminja se struktura kože, poveča pa se tudi tveganje za nekatere kronične bolezni.

Presnova maščob in sladkorjev se upočasni

Po 40. letu telo težje presnavlja nasičene maščobe in sladkorje. Posledica so lahko povišane vrednosti holesterola, ki se začne nalagati na stenah žil. Ko se maščobne obloge kopičijo v arterijah, mora srce delati močneje, da zagotavlja ustrezen pretok krvi. To lahko vodi v povišan krvni tlak in poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.

Posebej problematična so živila z veliko nasičenih maščob, kot so predelani mesni izdelki, mastni mlečni izdelki, ocvrta hrana in industrijsko pripravljeno pecivo. Strokovnjaki priporočajo redne preventivne zdravstvene preglede, pri katerih se spremljajo krvni tlak, raven holesterola in drugi dejavniki tveganja.

Nasvet: Pri pripravi hrane raje uporabljajte oljčno olje, sončnično olje ali druga rastlinska olja ter zmanjšajte uporabo masla in drugih virov nasičenih maščob.

Kosti postajajo bolj krhke

Največjo kostno gostoto dosežemo približno do 30. leta starosti. Nato se začne kostna masa postopoma zmanjševati. Pri ženskah se proces še pospeši v obdobju menopavze zaradi upada ženskih spolnih hormonov, vendar osteoporoza ni težava le žensk. Tveganje za zlome se po 50. letu močno poveča tudi pri moških.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo zaradi staranja prebivalstva osteoporoza v prihodnjih desetletjih eden večjih javnozdravstvenih izzivov.

Najbolj učinkovita zaščita so:

  • redna hoja,
  • tek,
  • vadba z lastno težo,
  • vaje za moč,
  • pilates in druge oblike funkcionalne vadbe.

Pomembna je tudi prehrana, bogata z vitaminom D in kalcijem. Vitamin D omogoča učinkovito absorpcijo kalcija, ki je ključen za ohranjanje močnih kosti. V zimskih mesecih, ko je sončne svetlobe manj, je lahko smiselno razmisliti tudi o prehranskem dopolnilu z vitaminom D.

Drugi val staranja: po 60. letu

Po 60. letu se začnejo izraziteje spreminjati delovanje imunskega sistema, mišična masa in presnova ogljikovih hidratov. Večje obremenitve občutijo tudi srce in ledvice.

Poveča se tveganje za sladkorno bolezen tipa 2

S staranjem telo postaja manj občutljivo na inzulin. Hkrati se zmanjšuje mišična masa, kar otežuje porabo glukoze iz krvi. Zaradi tega se poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ki je ena najpogostejših kroničnih bolezni starejše populacije.

Posebej problematični so rafinirani ogljikovi hidrati, kot so:

  • beli kruh,
  • bele testenine,
  • beli riž,
  • sladke pijače,
  • sladkarije.

Veliko boljša izbira so polnozrnata žita, stročnice, zelenjava in druga živila z nižjim glikemičnim indeksom.

Nasvet: Vsaj dvakrat tedensko izvajajte vadbo za moč, saj pomaga ohranjati mišično maso in izboljšuje uravnavanje krvnega sladkorja.

Ledvice postajajo manj učinkovite

Delovanje ledvic se s starostjo naravno zmanjšuje. Po 60. letu začnejo izgubljati del svoje sposobnosti filtriranja odpadnih snovi iz krvi.

Tveganje dodatno povečujejo:

  • visok krvni tlak,
  • sladkorna bolezen,
  • premalo tekočine,
  • kajenje,
  • prekomerno uživanje soli,
  • sedeč življenjski slog.

Opozorilni znaki težav z ledvicami so:

  • utrujenost,
  • slabokrvnost,
  • slabost,
  • penast urin,
  • otekanje nog,
  • zabuhlost okoli oči,
  • povišan krvni tlak.

Ker napredovala ledvična odpoved pogosto nima učinkovitega zdravila, je preventiva izjemno pomembna. Nasvet: Dnevno popijte dovolj tekočine, predvsem vode. Alkohol pa telo dodatno izsušuje.

Večje tveganje za bolezni srca in možgansko kap

Starost ostaja eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja.

Sčasoma se žile ožijo in izgubljajo prožnost, na njihovih stenah pa se nabirajo maščobne obloge. Posledica so lahko srčni infarkt, motnje srčnega ritma ali možganska kap.

Za zaščito srca strokovnjaki priporočajo:

  • najmanj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden,
  • vzdrževanje zdrave telesne teže,
  • opustitev kajenja,
  • omejitev uživanja alkohola,
  • redno spremljanje krvnega tlaka in holesterola.

Možganska kap nastane, ko se prekine dotok krvi v del možganov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo mogoče velik delež primerov preprečiti z zgodnjim odkrivanjem in obvladovanjem dejavnikov tveganja.

Po 60. letu narašča tudi tveganje za raka

S staranjem slabi delovanje imunskega sistema. Telo proizvaja manj obrambnih celic, hkrati pa te delujejo manj učinkovito kot v mladosti. Ker se skozi leta v celicah kopičijo poškodbe, se poveča tudi verjetnost razvoja rakavih obolenj.

Za krepitev imunskega sistema so ključni:

  • kakovosten spanec,
  • uravnotežena prehrana,
  • redna telesna dejavnost,
  • obvladovanje stresa,
  • cepljenja po priporočilih stroke,
  • opustitev kajenja.

Nasvet: Namesto velikih sprememb poskusite vsak teden uvesti eno novo zdravo navado. Tudi majhni koraki lahko dolgoročno pomembno vplivajo na zdravje in kakovost življenja.

Ključ je v pravočasnem ukrepanju

Čeprav staranja ne moremo ustaviti, lahko z zdravim življenjskim slogom pomembno vplivamo na njegovo hitrost in posledice. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, dovolj spanja ter preventivni zdravstveni pregledi ostajajo najboljše orožje za ohranjanje zdravja tudi v zrelih letih.

Raziskave kažejo, da je še posebej pomembno, da na svoje zdravje postanemo pozorni že pred 45. letom in ponovno okoli 60. leta starosti, ko telo doživlja največje spremembe.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjestaranjezdrav življenjski slogšportna rekreacijastarost
ZADNJE NOVICE
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NAJLEPŠI TRENUTKI

Miha Deželak izzval Nino Pušlar: končno je pokazala trebušček (Suzy)

On bo prvič postal dedek, ona mamica.
Tomaž Mihelič6. 6. 2026 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA NA JADRANU

Ivanka Trump podžgala proteste: zaradi zasebnega otoka pele tudi pesti

Oblasti so sprožile preiskavo projekta luksuznega letovišča, povezanega z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump.
6. 6. 2026 | 06:00
05:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Kavaški skesanec v središču procesa: njegovo pričanje velja za ključni dokaz

Tožilstvo meni, da pričanje nekdanjega člana združbe skupaj s podatki iz Sky komunikacije razkriva njeno hierarhijo, vloge posameznikov in potek domnevnih poslov z drogo.
Aleksander Brudar6. 6. 2026 | 05:33
05:00
Lifestyle  |  Polet
NOVA RAZISKAVA O STARANJU

Staranje ni enakomeren proces. Največje spremembe telo doživi pri 45. in 60. letu

Raziskave kažejo, da se staranje ne odvija postopoma, temveč v dveh izrazitih valovih. Kaj se takrat dogaja v telesu in kako lahko omilimo posledice?
Miroslav Cvjetičanin6. 6. 2026 | 05:00
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TEŽAVE Z ZDRAVJEM

Srečko je ostal brez jeter in pričakuje 156 tisočakov

Srečko Cizl prepričan, da so ga zdravniki zašuštrali. V Splošni bolnišnici Brežice zanikajo vsakršno odgovornost.
Drago Perko6. 6. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Ko zob navežeš na Titanik

Dobri nameni in dobra dela velikokrat vodijo v pekel.
Primož Kališnik6. 6. 2026 | 02:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki