Staranje ni enakomeren proces. Največje spremembe telo doživi pri 45. in 60. letu

Da se naše telo s staranjem spreminja, ni nič novega. Vendar pa novejše raziskave kažejo, da staranje morda ni počasen in linearen proces, kot smo dolgo verjeli. Znanstveniki ugotavljajo, da se v telesu zgodita dva izrazita »pospeška staranja« - prvi okoli 44. leta, drugi pa okoli 60. leta starosti.

V teh obdobjih se močno spremenijo presnova, delovanje mišic, kosti, srca, ledvic in imunskega sistema. Dobra novica pa je, da lahko z ustreznim življenjskim slogom številne posledice bistveno omilimo.

Kaj se dogaja po 40. letu?

Pri ljudeh v srednjih letih se začnejo kazati opaznejše spremembe v presnovi. Telo slabše predeluje maščobe, sladkorje, alkohol in kofein. Poleg tega se začne zmanjševati mišična masa, spreminja se struktura kože, poveča pa se tudi tveganje za nekatere kronične bolezni.

Presnova maščob in sladkorjev se upočasni

Po 40. letu telo težje presnavlja nasičene maščobe in sladkorje. Posledica so lahko povišane vrednosti holesterola, ki se začne nalagati na stenah žil. Ko se maščobne obloge kopičijo v arterijah, mora srce delati močneje, da zagotavlja ustrezen pretok krvi. To lahko vodi v povišan krvni tlak in poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.

Posebej problematična so živila z veliko nasičenih maščob, kot so predelani mesni izdelki, mastni mlečni izdelki, ocvrta hrana in industrijsko pripravljeno pecivo. Strokovnjaki priporočajo redne preventivne zdravstvene preglede, pri katerih se spremljajo krvni tlak, raven holesterola in drugi dejavniki tveganja.

Nasvet: Pri pripravi hrane raje uporabljajte oljčno olje, sončnično olje ali druga rastlinska olja ter zmanjšajte uporabo masla in drugih virov nasičenih maščob.

Kosti postajajo bolj krhke

Največjo kostno gostoto dosežemo približno do 30. leta starosti. Nato se začne kostna masa postopoma zmanjševati. Pri ženskah se proces še pospeši v obdobju menopavze zaradi upada ženskih spolnih hormonov, vendar osteoporoza ni težava le žensk. Tveganje za zlome se po 50. letu močno poveča tudi pri moških.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo zaradi staranja prebivalstva osteoporoza v prihodnjih desetletjih eden večjih javnozdravstvenih izzivov.

Najbolj učinkovita zaščita so:

redna hoja,

tek,

vadba z lastno težo,

vaje za moč,

pilates in druge oblike funkcionalne vadbe.

Pomembna je tudi prehrana, bogata z vitaminom D in kalcijem. Vitamin D omogoča učinkovito absorpcijo kalcija, ki je ključen za ohranjanje močnih kosti. V zimskih mesecih, ko je sončne svetlobe manj, je lahko smiselno razmisliti tudi o prehranskem dopolnilu z vitaminom D.

Drugi val staranja: po 60. letu

Po 60. letu se začnejo izraziteje spreminjati delovanje imunskega sistema, mišična masa in presnova ogljikovih hidratov. Večje obremenitve občutijo tudi srce in ledvice.

Poveča se tveganje za sladkorno bolezen tipa 2

S staranjem telo postaja manj občutljivo na inzulin. Hkrati se zmanjšuje mišična masa, kar otežuje porabo glukoze iz krvi. Zaradi tega se poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ki je ena najpogostejših kroničnih bolezni starejše populacije.

Posebej problematični so rafinirani ogljikovi hidrati, kot so:

beli kruh,

bele testenine,

beli riž,

sladke pijače,

sladkarije.

Veliko boljša izbira so polnozrnata žita, stročnice, zelenjava in druga živila z nižjim glikemičnim indeksom.

Nasvet: Vsaj dvakrat tedensko izvajajte vadbo za moč, saj pomaga ohranjati mišično maso in izboljšuje uravnavanje krvnega sladkorja.

Ledvice postajajo manj učinkovite

Delovanje ledvic se s starostjo naravno zmanjšuje. Po 60. letu začnejo izgubljati del svoje sposobnosti filtriranja odpadnih snovi iz krvi.

Tveganje dodatno povečujejo:

visok krvni tlak,

sladkorna bolezen,

premalo tekočine,

kajenje,

prekomerno uživanje soli,

sedeč življenjski slog.

Opozorilni znaki težav z ledvicami so:

utrujenost,

slabokrvnost,

slabost,

penast urin,

otekanje nog,

zabuhlost okoli oči,

povišan krvni tlak.

Ker napredovala ledvična odpoved pogosto nima učinkovitega zdravila, je preventiva izjemno pomembna. Nasvet: Dnevno popijte dovolj tekočine, predvsem vode. Alkohol pa telo dodatno izsušuje.

Večje tveganje za bolezni srca in možgansko kap

Starost ostaja eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja.

Sčasoma se žile ožijo in izgubljajo prožnost, na njihovih stenah pa se nabirajo maščobne obloge. Posledica so lahko srčni infarkt, motnje srčnega ritma ali možganska kap.

Za zaščito srca strokovnjaki priporočajo:

najmanj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden,

vzdrževanje zdrave telesne teže,

opustitev kajenja,

omejitev uživanja alkohola,

redno spremljanje krvnega tlaka in holesterola.

Možganska kap nastane, ko se prekine dotok krvi v del možganov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo mogoče velik delež primerov preprečiti z zgodnjim odkrivanjem in obvladovanjem dejavnikov tveganja.

Po 60. letu narašča tudi tveganje za raka

S staranjem slabi delovanje imunskega sistema. Telo proizvaja manj obrambnih celic, hkrati pa te delujejo manj učinkovito kot v mladosti. Ker se skozi leta v celicah kopičijo poškodbe, se poveča tudi verjetnost razvoja rakavih obolenj.

Za krepitev imunskega sistema so ključni:

kakovosten spanec,

uravnotežena prehrana,

redna telesna dejavnost,

obvladovanje stresa,

cepljenja po priporočilih stroke,

opustitev kajenja.

Nasvet: Namesto velikih sprememb poskusite vsak teden uvesti eno novo zdravo navado. Tudi majhni koraki lahko dolgoročno pomembno vplivajo na zdravje in kakovost življenja.

Ključ je v pravočasnem ukrepanju

Čeprav staranja ne moremo ustaviti, lahko z zdravim življenjskim slogom pomembno vplivamo na njegovo hitrost in posledice. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, dovolj spanja ter preventivni zdravstveni pregledi ostajajo najboljše orožje za ohranjanje zdravja tudi v zrelih letih.

Raziskave kažejo, da je še posebej pomembno, da na svoje zdravje postanemo pozorni že pred 45. letom in ponovno okoli 60. leta starosti, ko telo doživlja največje spremembe.