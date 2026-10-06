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NOVO O STARANJU

Staranje se začne veliko prej, kot si mislimo

To so 4 navade, ki zelo pomagajo ohraniti telo mlajše.
Staranja ne moremo ustaviti, lahko pa vplivamo na zdravje in telesno zmogljivost. Prehrana, spanje, gibanje in stres imajo pri tem pomembno vlogo. FOTO: Shutterstock 
Staranja ne moremo ustaviti, lahko pa vplivamo na zdravje in telesno zmogljivost. Prehrana, spanje, gibanje in stres imajo pri tem pomembno vlogo. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 6. 10. 2026 | 08:56
6:30
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Gube in sivi lasje niso edini znaki staranja. Veliko pomembnejše spremembe se lahko dogajajo v telesu že dolgo, preden jih opazimo v ogledalu. Na hitrost staranja vplivajo prehrana, spanje, gibanje in stres, zato lahko vsakodnevne navade pomembno vplivajo na to, kako se telo spreminja čez leta.

Staranja ni mogoče ustaviti, mogoče pa je podpreti zdravje in telesno zmogljivost tudi v poznejših letih. To je vse pomembnejše vprašanje, saj se prebivalstvo po svetu stara. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bo do leta 2030 vsak šesti človek na svetu starejši od 60 let.

Staranje ni samo stvar videza

Ko govorimo o staranju, najprej pomislimo na gube, manj prožno kožo, sive lase in počasnejše okrevanje po telesnem naporu. Toda proces se začne veliko globlje. Na celični ravni se sčasoma zmanjšuje sposobnost telesa za obnavljanje in popravljanje poškodb. Spreminjajo se tudi procesi, povezani s presnovo, imunskim sistemom in uravnavanjem vnetja. Notranje staranje je zato precej manj opazno kot spremembe na koži. Celice se lahko obnavljajo počasneje, telo se težje spopada z različnimi obremenitvami, okrevanje po naporu pa lahko traja dlje.

Pri tem imajo pomembno vlogo tudi dolgotrajen stres, premalo spanja in neuravnotežena prehrana. Če takšne obremenitve trajajo leta, lahko vplivajo na delovanje organizma, čeprav navzven še ni večjih sprememb.

Prehrana lahko pomaga zaščititi celice

Hrana telesu zagotavlja snovi, ki jih potrebuje za obnovo in normalno delovanje. Med pomembnimi so vitamini, minerali, kakovostne maščobe, beljakovine, prehranske vlaknine in različne rastlinske spojine. Posebej pomembna je kakovost celotne prehrane, ne eno samo »superživilo«. Prehrana, ki temelji na čim manj predelanih živilih, zelenjavi, sadju, kakovostnih virih beljakovin in zdravih maščobah, je primernejša za dolgoročno zdravje kot stroge kratkotrajne diete. Pomembne so tudi prehranske vlaknine, ki podpirajo normalno delovanje prebavnega sistema in presnovo. Tudi tekočina ima svojo vlogo. Zadosten vnos tekočine podpira normalen krvni obtok in transport hranil ter je pomemben za številne telesne procese.

Ena od največjih napak je pomanjkanje spanja

Čeprav se o prehrani in telesni dejavnosti veliko govori, je spanje pogosto zapostavljeno. Med spanjem potekajo številni procesi, pomembni za obnovo organizma. Telo uravnava različne hormonske procese in se obnavlja po telesnih in psihičnih obremenitvah. Kronično pomanjkanje spanja lahko zato vpliva na počutje, raven energije in sposobnost okrevanja. Posredno lahko vpliva tudi na videz kože. Pri zdravem staranju zato ni pomembno samo, koliko človek spi, ampak tudi, ali je spanje dovolj kakovostno in urejeno.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bo do leta 2030 vsak šesti človek na svetu starejši od 60 let.

Gibanje je pomembno tudi po petdesetem letu

Telesna dejavnost je eden od temeljev zdravega staranja. Redno gibanje pomaga ohranjati mišično moč, gibljivost sklepov in dobro delovanje krvnega obtoka. Korist ni omejena na intenzivne treninge. Pomembno je predvsem, da je gibanje redno. Hoja, kolesarjenje, plavanje, vadba za moč in druge oblike telesne dejavnosti lahko pomagajo ohranjati telesno zmogljivost. Redna dejavnost je pomembna tudi zato, ker telo z leti naravno izgublja mišično maso in moč. Ohranjanje mišic je zato eden od ključnih elementov samostojnosti in telesne odpornosti v starosti.

Tudi stres pušča posledice

Kronični stres lahko telo dolgo časa ohranja v stanju povečane pripravljenosti. Če ni dovolj časa za počitek in okrevanje, se lahko človek začne počutiti bolj izčrpanega, telesna odpornost pa se lahko zmanjša. Stresa ni mogoče popolnoma odstraniti iz življenja. Pomembno pa je, da se obdobja obremenitve izmenjujejo z dovolj počitka. Pri tem lahko pomagajo redna telesna dejavnost, dovolj spanja, čas brez obveznosti in realno razporejanje vsakodnevnih nalog.

Telo lahko na staranje opozori še pred ogledalom

Nekateri znaki niso tako očitni kot gube ali sivi lasje. Mednje lahko sodijo stalna utrujenost, počasnejše okrevanje po telesnem naporu, večja togost sklepov in občutek, da se telo težje spopada z vsakodnevnimi obremenitvami. Takšni znaki niso nujno posledica staranja. Lahko so povezani tudi s pomanjkanjem spanja, prehrano, premalo gibanja, stresom ali drugimi dejavniki. Če so izraziti, dolgotrajni ali se slabšajo, jih zato ni smiselno pripisati samo starosti.

Največ štejejo navade, ki jih je mogoče vzdrževati

Pri zdravem staranju ni ene same čudežne rešitve. Pomembnejša je kombinacija navad, ki jih je mogoče ohranjati več let. Uravnotežena prehrana zagotavlja potrebna hranila, gibanje pomaga ohranjati telesno zmogljivost, kakovosten spanec omogoča okrevanje, obvladovanje stresa pa zmanjšuje dolgotrajno obremenitev organizma. Pri tem je doslednost pomembnejša od intenzivnosti. Velika sprememba, ki traja nekaj tednov, ima manjšo vrednost kot majhne navade, ki postanejo del vsakdanjega življenja.

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Starati se ne moremo nehati, lahko pa vplivamo na to, kako

Staranje je naraven proces, ki ga ni mogoče ustaviti. Lahko pa vplivamo na številne dejavnike, ki določajo, kako dobro telo ohranja svoje funkcije skozi leta. Zdrava prehrana, redno gibanje, dovolj spanja in manj kroničnega stresa ne pomenijo, da bomo ostali mladi. Pomenijo pa pomembno podporo zdravju, telesni zmogljivosti in sposobnosti okrevanja.

Največja prednost takšnega pristopa je prav njegova preprostost. Za bolj zdravo staranje niso nujno potrebne dramatične spremembe. Veliko pomembnejše so majhne odločitve, ki jih ponavljamo vsak dan in jih lahko ohranjamo tudi takrat, ko začetna motivacija že mine.

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