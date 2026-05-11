Ste nenehno utrujeni, čeprav dovolj spite? Razlog je lahko povsem drugje

Veliko ljudi se vsakodnevno spopada z utrujenostjo, čeprav spijo dovolj. Občutek izčrpanosti pogosto pripisujemo stresu, hitremu tempu življenja ali pomanjkanju počitka, vendar zdravniki opozarjajo, da se za dolgotrajno utrujenostjo lahko skrivajo tudi zdravstvene težave, ki pogosto ostanejo neprepoznane.

Zdravniki opozarjajo, da je pri kronični utrujenosti pomembno najprej izključiti nekatere pogoste, a pogosto spregledane vzroke, še preden postavimo diagnoze, kot sta fibromialgija ali sindrom kronične utrujenosti.

Motnja spanja, za katero mnogi sploh ne vedo

Eden najpogosteje spregledanih vzrokov kronične utrujenosti je obstruktivna spalna apneja. Gre za motnjo, pri kateri med spanjem prihaja do kratkotrajnih prekinitev dihanja, zaradi česar telo ponoči ne počiva kakovostno.

Težava je pogosto neprepoznana predvsem pri ljudeh, ki spijo sami, saj sami ne opazijo prekinitev dihanja ali glasnega smrčanja. Posledica je stalna utrujenost čez dan, ne glede na dolžino spanca.

Strokovnjaki opozarjajo, da je veliko ljudi sprva napačno diagnosticiranih s sindromom kronične utrujenosti, čeprav imajo v resnici nezdravljeno spalno apnejo.

Kronična lajmska bolezen lahko povzroča dolgotrajno izčrpanost

Med možnimi vzroki dolgotrajne utrujenosti strokovnjaki omenjajo tudi kronično lajmsko (Lymsko) bolezen. Njeno prepoznavanje je zahtevno, saj diagnoze pogosto ni mogoče potrditi zgolj s krvnim testom.

Pomembno vlogo ima podroben pogovor o zdravstveni zgodovini posameznika. Zdravniki zato svetujejo, da omenite morebitne ugrize klopov, značilne kožne izpuščaje ali daljše bivanje v gozdnatih območjih in stikih z živalmi. Pri nekaterih ljudeh so se prvi simptomi pojavili po močnem izpuščaju ali hujšem slabem počutju, ki ga niso povezali z okužbo.

Vzrok je lahko tudi pretirano sproščanje histamina

Strokovnjaki opozarjajo še na sindrom aktivacije mastocitov, pri katerem telo pretirano sprošča histamin kot odziv na sprožilce, ki običajno ne bi povzročili takšne reakcije.

Posledice so lahko zelo različni simptomi po celem telesu, med najpogostejšimi pa je prav izrazita utrujenost. Poleg tega se lahko pojavijo težave s prebavo, glavoboli, omotica in občutljivost na določena živila ali okoljske dejavnike. Diagnoza se pogosto potrjuje s poskusnim zdravljenjem, ki lahko pri nekaterih bolnikih prinese zelo dobre rezultate.

Utrujenost je eden najpogostejših simptomov

Strokovnjaki poudarjajo, da je kronična utrujenost eden najpogostejših razlogov za obisk zdravnika. Povzročijo jo lahko številne bolezni in stanja, zato je pomembno, da dolgotrajne izčrpanosti ne ignoriramo.

Če utrujenost traja dlje časa, se stopnjuje ali pomembno vpliva na kakovost življenja, je priporočljiv pogovor z zdravnikom in ustrezne preiskave.