Ste nenehno utrujeni? Teh 6 znakov lahko opozarja na resno bolezen

Občasna utrujenost je običajen del sodobnega življenjskega sloga. Če pa utrujenost traja več tednov ali mesecev in ne mine niti po počitku, je ne gre pripisovati zgolj stresu ali pomanjkanju spanja.

Dolgotrajna izčrpanost je lahko prvi znak številnih zdravstvenih težav, od hormonskih motenj in sladkorne bolezni do bolezni srca, pljuč ali celo raka.

Zdravniki opozarjajo, da veliko ljudi predolgo odlaša z obiskom ambulante, saj menijo, da bodo težave minile same od sebe. Vendar lahko pravočasna diagnoza bistveno izboljša možnosti za uspešno zdravljenje.

Utrujenost je lahko simptom številnih bolezni

Dolgotrajna utrujenost je eden najpogostejših razlogov za obisk zdravnika. Ker gre za zelo nespecifičen simptom, je lahko povezana s številnimi telesnimi in duševnimi boleznimi.

Pri pregledu zdravnik najprej ugotovi, kdaj so se težave pojavile, kako dolgo trajajo, ali vplivajo na spanec in ali jih spremljajo drugi simptomi. Pogosto sledijo laboratorijske preiskave krvi, s katerimi preverijo morebitno slabokrvnost, sladkorno bolezen, delovanje ščitnice, jeter in ledvic ter druge pogoste vzroke utrujenosti.

Če so izvidi normalni, to še ne pomeni, da težav ni. Dolgotrajna utrujenost je lahko povezana tudi s kroničnim stresom, anksioznostjo, depresijo, sindromom kronične utrujenosti ali fibromialgijo.

Strokovnjaki opozarjajo, da obstaja več simptomov, ki jih nikakor ne smemo prezreti.

1. Nenamerno hujšanje

Če izgubljate telesno težo, ne da bi spremenili prehrano ali povečali telesno dejavnost, je potreben čimprejšnji zdravniški pregled. Nepričakovano hujšanje skupaj z utrujenostjo lahko spremlja številne bolezni, med drugim sladkorno bolezen, prekomerno delovanje ščitnice, celiakijo, pa tudi nekatere vrste raka.

2. Znaki kroničnega vnetja

Dolgotrajna vnetja v telesu pogosto povzročajo močno utrujenost. Poleg izčrpanosti se lahko pojavijo bolečine, otekanje sklepov, jutranja okorelost, kožni izpuščaji, razjede v ustih, bolečine v trebuhu ali dolgotrajna driska. Takšni simptomi lahko kažejo na revmatične bolezni ali kronične vnetne bolezni črevesja.

3. Težave s srcem ali pljuči

Če utrujenost spremljajo zadihanost, dolgotrajen kašelj, piskanje pri dihanju, razbijanje srca ali otekanje stopal in gležnjev, je potreben zdravniški pregled. Takšni simptomi lahko kažejo na bolezni srca ali pljuč, pri katerih telo ne dobi dovolj kisika, zato se hitro pojavi občutek izčrpanosti.

4. Glasno smrčanje in dnevna zaspanost

Glasno smrčanje ni vedno nedolžno. Vzrok je lahko spalna apneja, motnja, pri kateri se med spanjem dihanje večkrat za kratek čas ustavi. Zaradi prekinjenega spanca se telo ne obnovi dovolj, zato so prizadeti čez dan izrazito utrujeni. Nezdravljena spalna apneja povečuje tveganje za visok krvni tlak, bolezni srca in možgansko kap.

5. Nevrološke težave

Posebno pozornost zahtevajo utrujenost, ki jo spremljajo nevrološki simptomi.

Med opozorilne znake sodijo:

odrevenelost ali mravljinčenje,

mišična oslabelost,

motnje vida,

težave z ravnotežjem,

spremembe občutkov v okončinah.

Takšni simptomi lahko kažejo na bolezni živčevja in zahtevajo dodatne preiskave.

6. Povečane bezgavke

Če opazite zatrdline ali povečane bezgavke na vratu, pod pazduho ali v dimljah, jih ne prezrite. Najpogosteje so posledica okužbe, lahko pa so povezane tudi s kroničnim vnetjem ali redkeje z resnejšimi boleznimi, zato je priporočljiv pregled pri zdravniku, če oteklina ne izgine.

Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Če utrujenost traja več tednov, se stopnjuje ali jo spremljajo kateri koli od naštetih opozorilnih znakov, je priporočljivo čim prej poiskati zdravniški nasvet.

Dolgotrajna utrujenost ni diagnoza, temveč simptom. Pravočasno odkrivanje vzroka lahko pomembno vpliva na uspešnost zdravljenja ter izboljša kakovost spanja, raven energije, razpoloženje in splošno kakovost življenja.