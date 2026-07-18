Ste nenehno utrujeni? Teh 6 znakov lahko opozarja na resno bolezen

Galerija
Občasna utrujenost je običajen del sodobnega življenjskega sloga. Če pa utrujenost traja več tednov ali mesecev in ne mine niti po počitku, je ne gre pripisovati zgolj stresu ali pomanjkanju spanja.
Dolgotrajna izčrpanost je lahko prvi znak številnih zdravstvenih težav, od hormonskih motenj in sladkorne bolezni do bolezni srca, pljuč ali celo raka.
Zdravniki opozarjajo, da veliko ljudi predolgo odlaša z obiskom ambulante, saj menijo, da bodo težave minile same od sebe. Vendar lahko pravočasna diagnoza bistveno izboljša možnosti za uspešno zdravljenje.
Dolgotrajna utrujenost je eden najpogostejših razlogov za obisk zdravnika. Ker gre za zelo nespecifičen simptom, je lahko povezana s številnimi telesnimi in duševnimi boleznimi.
Pri pregledu zdravnik najprej ugotovi, kdaj so se težave pojavile, kako dolgo trajajo, ali vplivajo na spanec in ali jih spremljajo drugi simptomi. Pogosto sledijo laboratorijske preiskave krvi, s katerimi preverijo morebitno slabokrvnost, sladkorno bolezen, delovanje ščitnice, jeter in ledvic ter druge pogoste vzroke utrujenosti.
Če so izvidi normalni, to še ne pomeni, da težav ni. Dolgotrajna utrujenost je lahko povezana tudi s kroničnim stresom, anksioznostjo, depresijo, sindromom kronične utrujenosti ali fibromialgijo.
Strokovnjaki opozarjajo, da obstaja več simptomov, ki jih nikakor ne smemo prezreti.
Če izgubljate telesno težo, ne da bi spremenili prehrano ali povečali telesno dejavnost, je potreben čimprejšnji zdravniški pregled. Nepričakovano hujšanje skupaj z utrujenostjo lahko spremlja številne bolezni, med drugim sladkorno bolezen, prekomerno delovanje ščitnice, celiakijo, pa tudi nekatere vrste raka.
Dolgotrajna vnetja v telesu pogosto povzročajo močno utrujenost. Poleg izčrpanosti se lahko pojavijo bolečine, otekanje sklepov, jutranja okorelost, kožni izpuščaji, razjede v ustih, bolečine v trebuhu ali dolgotrajna driska. Takšni simptomi lahko kažejo na revmatične bolezni ali kronične vnetne bolezni črevesja.
Če utrujenost spremljajo zadihanost, dolgotrajen kašelj, piskanje pri dihanju, razbijanje srca ali otekanje stopal in gležnjev, je potreben zdravniški pregled. Takšni simptomi lahko kažejo na bolezni srca ali pljuč, pri katerih telo ne dobi dovolj kisika, zato se hitro pojavi občutek izčrpanosti.
Glasno smrčanje ni vedno nedolžno. Vzrok je lahko spalna apneja, motnja, pri kateri se med spanjem dihanje večkrat za kratek čas ustavi. Zaradi prekinjenega spanca se telo ne obnovi dovolj, zato so prizadeti čez dan izrazito utrujeni. Nezdravljena spalna apneja povečuje tveganje za visok krvni tlak, bolezni srca in možgansko kap.
Posebno pozornost zahtevajo utrujenost, ki jo spremljajo nevrološki simptomi.
Med opozorilne znake sodijo:
Takšni simptomi lahko kažejo na bolezni živčevja in zahtevajo dodatne preiskave.
Če opazite zatrdline ali povečane bezgavke na vratu, pod pazduho ali v dimljah, jih ne prezrite. Najpogosteje so posledica okužbe, lahko pa so povezane tudi s kroničnim vnetjem ali redkeje z resnejšimi boleznimi, zato je priporočljiv pregled pri zdravniku, če oteklina ne izgine.
Če utrujenost traja več tednov, se stopnjuje ali jo spremljajo kateri koli od naštetih opozorilnih znakov, je priporočljivo čim prej poiskati zdravniški nasvet.
Dolgotrajna utrujenost ni diagnoza, temveč simptom. Pravočasno odkrivanje vzroka lahko pomembno vpliva na uspešnost zdravljenja ter izboljša kakovost spanja, raven energije, razpoloženje in splošno kakovost življenja.