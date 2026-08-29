  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOŠKI HORMONI

Ste po 45. letu nenehno utrujeni? Morda je čas, da preverite tudi hormone

Najslabši sta pravzaprav obe skrajnosti: da se moške težave avtomatično pripiše staranju ali pa se testosteron predstavlja kot čudežno sredstvo za pomlajevanje.
Pri ocenjevanju pomanjkanja testosterona ni pomembna samo številka na laboratorijskem izvidu. FOTO: Getty Images
Pri ocenjevanju pomanjkanja testosterona ni pomembna samo številka na laboratorijskem izvidu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 8. 2026 | 08:34
A+A-

Utrujenost, slabše okrevanje po športu, manj energije in upad spolne želje. Pri moških po 45. letu se takšne težave pogosto pripišejo stresu, pomanjkanju spanja ali preprosto staranju. Na hormone pa se pogosto pomisli šele pozneje, če sploh.

Prav pri testosteronu je pomembno, kako in kdaj ga merimo. Njegova vrednost se namreč čez dan spreminja, pomembno pa je tudi, kaj je moški pred odvzemom krvi jedel in koliko je spal.

Tudi ura in zajtrk lahko spremenita izvid

Testosteron je praviloma najvišji zjutraj, zato strokovne smernice priporočajo jutranji odvzem krvi, na tešče. Če je rezultat nizek, ga je treba praviloma potrditi z drugo meritvijo. Raziskava pri zdravih moških je pokazala, kako močno lahko na rezultat vpliva že obrok. Po zaužitju mešanega obroka je testosteron začel padati približno po 20 minutah in bil najnižji po eni uri. Pri več kot polovici sodelujočih je za nekaj časa padel pod spodnjo mejo normale. Tudi pomanjkanje spanja lahko vpliva na testosteron. V nadzorovani raziskavi, v kateri so zdravi mladi moški en teden spali le pet ur na noč, se je njihova dnevna raven testosterona znižala za približno 10 do 15 odstotkov. Majhne raziskave sicer ne moremo neposredno prenesti na vsakega posameznika, vendar kaže na pomembno povezavo med spanjem in hormonskim ravnovesjem.

Ena meritev ni dovolj

Pri ocenjevanju pomanjkanja testosterona ni pomembna samo številka na laboratorijskem izvidu. Zdravniki upoštevajo tudi simptome, med katerimi so lahko zmanjšan libido, redkejše jutranje erekcije, manj mišične moči in slabše počutje. Pomembno je tudi, ali gre za skupni ali prosti testosteron. Del hormona je namreč vezan na beljakovine, zato sama vrednost skupnega testosterona ne pove vedno celotne zgodbe.

Testosteron ni zdravilo proti utrujenosti

Testosteronsko nadomestno zdravljenje je v javnosti pogosto predstavljeno kot nekakšen recept za več energije, mišic in mladostnosti. Raziskave pa kažejo precej bolj zadržano sliko. V veliki raziskavi Traverse, v kateri je sodelovalo 5246 moških, starih od 45 do 80 let, z nizkim testosteronom in povečanim srčno-žilnim tveganjem, testosteronsko zdravljenje ni povečalo tveganja za velike srčno-žilne dogodke v primerjavi s placebom. Vendar tudi ni bilo brez tveganj, saj so v skupini, ki je prejemala testosteron, pogosteje zaznali nekatere motnje srčnega ritma.

Še pomembnejši je podatek o energiji. V raziskavi Testosterone Trials testosteron pri starejših moških z nizkimi vrednostmi hormona ni pomembno izboljšal glavnega merila vitalnosti oziroma utrujenosti. Nekateri vidiki razpoloženja so se izboljšali, vendar je bil učinek majhen.

Kdaj je zdravljenje smiselno?

Testosteron torej ni univerzalno zdravilo za utrujenost. Če je moški izčrpan, je treba najprej pogledati širšo sliko, spanje, telesno dejavnost, telesno težo, prehrano, stres in morebitne druge zdravstvene težave. Če obstajajo značilni simptomi in ponovljene jutranje meritve pokažejo izrazito nizko raven testosterona, pa je lahko hormonsko zdravljenje smiselna možnost. O tem mora odločati zdravnik, ne oglas na spletu ali ena sama laboratorijska številka.

Najslabši sta pravzaprav obe skrajnosti: da se moške težave avtomatično pripiše staranju ali pa se testosteron predstavlja kot čudežno sredstvo za pomlajevanje. Pravilnejša pot je precej manj spektakularna: simptome vzeti resno, testosteron izmeriti ob ustreznem času, nizko vrednost potrditi z drugo meritvijo in šele nato razmišljati o zdravljenju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hormon testosteronmoškihormonistaranjezdrav način življenjalibido
ZADNJE NOVICE
08:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pečene paprike malo drugače: ta nadev jih spremeni v pravo pojedino (VIDEO)

Sočne pečene paprike napolnimo s kremasto mešanico sira, fete in svežih zelišč ter jih pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Krepka priloga k žaru, ki je še boljša naslednji dan.
Odprta kuhinja29. 8. 2026 | 08:16
08:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Šef nam plač in regresa ne izplačuje redno. Je to zakonito in kaj lahko storimo?

Pisal nam je bralec, ki pravi, da delodajalec izigrava njega in sodelavce ter si pravice zaposlenih razlaga po svoje. Svetuje pravnik.
Boštjan J. Turk29. 8. 2026 | 08:15
08:10
Razno
NOVO ŠOLSKO LETO

Na avtobusih te dni lahko nastane kaos: upokojencem svetujejo, kdaj naj se odpravijo na pot

Na vlakih težav ne pričakujejo. Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov in 580 vlakov.
Borut Tavčar29. 8. 2026 | 08:10
07:46
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA POŽARA NA OMIŠKEM OBMOČJU

V požaru pri Omišu umrl nagrajeni gasilec, njegova žena je bila prav tako poškodovana

Za 100 darovanj krvi je prejel priznanje Hrvaškega rdečega križa, mesto Omiš pa mu je podelilo nagrado za življenjsko delo. V požaru je bila poškodovana tudi njegova žena.
29. 8. 2026 | 07:46
07:35
Bulvar  |  Glasba in film
KRIŽANKE

Gajin svet 3 v Križankah: na premieri vsi, od predsednice do vojske, Uma Štader pa že razmišlja o nadaljevanju (FOTO)

Včeraj si je na razprodani premieri pod zvezdami Križank slovensko občinstvo prvič ogledalo tretji del priljubljene mladinske filmske zgodbe Gajin svet 3.
29. 8. 2026 | 07:35
07:32
Bulvar  |  Zanimivosti
LA TOMATINA

Spet se je vnel paradižnikov boj, uporabili so kar 165 ton prezrelih plodov (FOTO)

La Tomatina že od 1945. v špansko mestece prinaša nenavadno zabavo. Letos se je 165 ton prezrelih plodov v nekaj minutah spremenilo v kašo.
29. 8. 2026 | 07:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki