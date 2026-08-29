Ste po 45. letu nenehno utrujeni? Morda je čas, da preverite tudi hormone

Utrujenost, slabše okrevanje po športu, manj energije in upad spolne želje. Pri moških po 45. letu se takšne težave pogosto pripišejo stresu, pomanjkanju spanja ali preprosto staranju. Na hormone pa se pogosto pomisli šele pozneje, če sploh.

Prav pri testosteronu je pomembno, kako in kdaj ga merimo. Njegova vrednost se namreč čez dan spreminja, pomembno pa je tudi, kaj je moški pred odvzemom krvi jedel in koliko je spal.

Tudi ura in zajtrk lahko spremenita izvid

Testosteron je praviloma najvišji zjutraj, zato strokovne smernice priporočajo jutranji odvzem krvi, na tešče. Če je rezultat nizek, ga je treba praviloma potrditi z drugo meritvijo. Raziskava pri zdravih moških je pokazala, kako močno lahko na rezultat vpliva že obrok. Po zaužitju mešanega obroka je testosteron začel padati približno po 20 minutah in bil najnižji po eni uri. Pri več kot polovici sodelujočih je za nekaj časa padel pod spodnjo mejo normale. Tudi pomanjkanje spanja lahko vpliva na testosteron. V nadzorovani raziskavi, v kateri so zdravi mladi moški en teden spali le pet ur na noč, se je njihova dnevna raven testosterona znižala za približno 10 do 15 odstotkov. Majhne raziskave sicer ne moremo neposredno prenesti na vsakega posameznika, vendar kaže na pomembno povezavo med spanjem in hormonskim ravnovesjem.

Ena meritev ni dovolj

Pri ocenjevanju pomanjkanja testosterona ni pomembna samo številka na laboratorijskem izvidu. Zdravniki upoštevajo tudi simptome, med katerimi so lahko zmanjšan libido, redkejše jutranje erekcije, manj mišične moči in slabše počutje. Pomembno je tudi, ali gre za skupni ali prosti testosteron. Del hormona je namreč vezan na beljakovine, zato sama vrednost skupnega testosterona ne pove vedno celotne zgodbe.

Testosteron ni zdravilo proti utrujenosti

Testosteronsko nadomestno zdravljenje je v javnosti pogosto predstavljeno kot nekakšen recept za več energije, mišic in mladostnosti. Raziskave pa kažejo precej bolj zadržano sliko. V veliki raziskavi Traverse, v kateri je sodelovalo 5246 moških, starih od 45 do 80 let, z nizkim testosteronom in povečanim srčno-žilnim tveganjem, testosteronsko zdravljenje ni povečalo tveganja za velike srčno-žilne dogodke v primerjavi s placebom. Vendar tudi ni bilo brez tveganj, saj so v skupini, ki je prejemala testosteron, pogosteje zaznali nekatere motnje srčnega ritma.

Še pomembnejši je podatek o energiji. V raziskavi Testosterone Trials testosteron pri starejših moških z nizkimi vrednostmi hormona ni pomembno izboljšal glavnega merila vitalnosti oziroma utrujenosti. Nekateri vidiki razpoloženja so se izboljšali, vendar je bil učinek majhen.

Kdaj je zdravljenje smiselno?

Testosteron torej ni univerzalno zdravilo za utrujenost. Če je moški izčrpan, je treba najprej pogledati širšo sliko, spanje, telesno dejavnost, telesno težo, prehrano, stres in morebitne druge zdravstvene težave. Če obstajajo značilni simptomi in ponovljene jutranje meritve pokažejo izrazito nizko raven testosterona, pa je lahko hormonsko zdravljenje smiselna možnost. O tem mora odločati zdravnik, ne oglas na spletu ali ena sama laboratorijska številka.

Najslabši sta pravzaprav obe skrajnosti: da se moške težave avtomatično pripiše staranju ali pa se testosteron predstavlja kot čudežno sredstvo za pomlajevanje. Pravilnejša pot je precej manj spektakularna: simptome vzeti resno, testosteron izmeriti ob ustreznem času, nizko vrednost potrditi z drugo meritvijo in šele nato razmišljati o zdravljenju.