Ste postali odvisni od zdrave prehrane? Ortoreksija je tiha obsesija sodobnega časa

Če se vam misli ves dan vrtijo okoli »čiste« hrane, etiket, superživil in popolnih jedilnikov, morda niste le disciplinirani - morda ste na poti v ortoreksijo.

Psihiatrična stroka pretirano ukvarjanje z zdravo prehrano imenuje ortoreksija. Na prvi pogled zveni kot pohvala, kdo pa si ne želi jesti zdravo? A meja med skrbjo za zdravje in obsesijo je lahko presenetljivo tanka.

Ko prehrana postane središče življenja

Prehrana je postala ena glavnih tem sodobnega človeka. Pogovarjamo se o ogljikovih hidratih, beljakovinah, protivnetnih dietah, razstrupljanju, intolerancah. Izbiramo med paleo, keto, vegansko, presno, brezglutensko …

Za mnoge je to zgolj zanimanje. Za nekatere pa način življenja, ki postopoma preraste v strogo kontrolo, izločanje vedno več živil, občutke krivde ob »prekršku« in socialno izolacijo.

Ortoreksija ni uradno opredeljena kot samostojna psihiatrična diagnoza, vendar jo strokovnjaki prepoznavajo kot motnjo prehranjevalnega vedenja, ki ima lahko resne telesne in psihološke posledice.

Zakaj zdrava prehrana ni vedno zdrava?

Paradoks ortoreksije je v tem, da izhaja iz želje po zdravju. A pretirano omejevanje hrane lahko vodi v:

pomanjkanje ključnih hranil

kronično utrujenost

hormonska neravnovesja

oslabljeno imunost

izgubo mišične mase

In prav tu pridemo do pomembnega, pogosto spregledanega problema - sarkopenije.

Sarkopenija: tiha izguba mišic zaradi prehranskih napak

Sarkopenija pomeni postopno izgubo mišične mase in moči, ki je sicer povezana s staranjem, a jo lahko pospešijo tudi neustrezne diete in prenizek vnos beljakovin.

Strokovna dognanja kažejo:

Po 40. letu lahko posameznik izgubi 3–8 % mišične mase na desetletje. Nizek energijski vnos in izločanje beljakovin pospešujeta razgradnjo mišic. Kronično izogibanje ogljikovim hidratom lahko zmanjša regeneracijo po vadbi. Pomanjkanje vitamina D, omega-3 maščob in kakovostnih beljakovin vpliva na slabšo mišično funkcijo.

Ironija? Mnogi, ki obsesivno sledijo »čisti prehrani«, si s tem nehote slabšajo telesno sestavo.

Mišice niso le estetska kategorija. So presnovno aktiven organ, ki uravnava krvni sladkor, vpliva na hormonsko ravnovesje in zmanjšuje tveganje za padce ter poškodbe v zrelih letih.

Ali ste v nevarnosti, da zdrsnete v ortoreksijo?

Odgovorite si iskreno: Se počutite krive, če pojeste nekaj »nepopolnega«? Preživite več ur dnevno ob razmišljanju o hrani? Izogibate se družabnim dogodkom zaradi nadzora nad jedilnikom? Se vaš seznam dovoljenih živil nenehno krajša? Verjamete, da je vaša prehranska metoda najboljša za vse?

Če ste večkrat prikimali, je morda čas za razmislek.

Najboljša prehrana? Ta ne obstaja.

Tako kot ni najlepšega človeka na svetu, ni ene same popolne prehrane. Vsak organizem ima svoje potrebe, genetske posebnosti in življenjski slog.

Ključna vprašanja so:

V katero populacijsko skupino spadate (mladi, starostniki, rekreativci, kronični bolniki)? Ali poznate svoje presnovne potrebe? Ali je vaša prehrana dolgoročno vzdržna? Vam omogoča dovolj energije, moči in dobrega počutja?

Zmernost je močnejša od ekstremov

Znanost že dolgo poudarja osnovna načela:

raznolika prehrana

zadosten vnos beljakovin (posebej po 50. letu)

kakovostne maščobe

vlaknine

dovolj energije za telesno aktivnost

Pri intenzivni vadbi sta sladkor in sol lahko celo nujna. Telo potrebuje ravnovesje, ne popolnosti.

Hrana ni religija

Ortoreksija pogosto postane moralno vprašanje - »jaz jem pravilno, drugi ne«. A hrana ni etični test. Je gorivo, užitek, del kulture in druženja.

Tudi prehranski »grehi« imajo svoje mesto. Mini odmerek čokolade ne bo porušil zdravja. Kronični stres zaradi popolnosti pa ga lahko.

Kdaj poiskati pomoč?

Če prehrana povzroča tesnobo, socialno izolacijo, pretirano hujšanje, izgubo mišične mase, hormonske motnje, je smiselno poiskati pomoč strokovnjaka z medicinskim znanjem.

Največja ironija sodobnega časa

V želji po popolnem zdravju lahko izgubimo ravno to - zdravje. Resnično zdravo življenje ni sestavljeno iz neskončnega nadzora, temveč iz ravnovesja. Zmernost ni šibkost. Je dolgoročna strategija.

In morda je največji znak zdravja prav to, da si brez slabe vesti privoščite kos domače potice, ter naslednji dan normalno nadaljujete svoje življenje.