Ste starejši od 50? Če zmorete teh 15 stvari, ste med redkimi

Večina ljudi po petdesetem letu teh preizkusov ne opravi več brez težav. Strokovnjaki pravijo, da razkrivajo, kako dobro se telo stara in koliko zdravih let je še pred vami.

Dopolnjeno 50. leto še zdaleč ne pomeni konca dobre telesne pripravljenosti. Vendar je prav v tem življenjskem obdobju razlika med aktivnimi in neaktivnimi ljudmi vse bolj očitna. Medtem ko nekateri brez težav hodijo v hribe, kolesarijo ali tečejo, imajo drugi že težave z vsakodnevnimi opravili.

Strokovnjaki poudarjajo, da moč, ravnotežje, gibljivost in vzdržljivost niso pomembni le za šport, ampak predvsem za dolgo, zdravo in samostojno življenje. Če brez večjih težav opravite večino naslednjih preizkusov, ste verjetno v precej boljši telesni formi od vrstnikov.

1. Brez pomoči rok vstanete s tal

To je eden najboljših pokazateljev moči nog, gibljivosti in ravnotežja. Raziskave kažejo, da je ta sposobnost povezana tudi z boljšim zdravjem in daljšo življenjsko dobo.

2. Na eni nogi stojite vsaj 30 sekund

Ravnotežje po 50. letu hitro peša. Če lahko brez težav stojite na eni nogi pol minute, vaše mišice in živčni sistem še vedno odlično sodelujejo.

3. Vse nakupovalne vrečke odnesete v enem zamahu

Močan stisk dlani je eden najboljših pokazateljev splošnega zdravja. Če težke vrečke brez težav nesete po stopnicah, imate dobro ohranjeno mišično moč.

4. Po več nadstropjih stopnic še vedno normalno govorite

Če med hojo po stopnicah ne lovite sape in se lahko normalno pogovarjate, je vaše srce zelo verjetno v dobri kondiciji.

5. Z nepokrčenimi koleni dosežete prste na stopalih

Dolgotrajno sedenje skrajša mišice zadnje strani nog in spodnjega dela hrbta. Dobra gibljivost pomeni manj bolečin in lažje gibanje.

6. Brez težav naredite pravilno skleco

Skleca ni le vaja za roke. Zahteva močan trup, ramena, prsne mišice in dobro telesno stabilnost.

7. Udobno sedite po turško

Če lahko več minut sedite s prekrižanimi nogami brez bolečin ali mravljincev, so kolki in kolena še vedno dobro gibljivi.

8. Stečete za avtobusom in tega ne obžalujete

Kratek sprint je odličen preizkus eksplozivne moči in srčno-žilne pripravljenosti. Dobro pripravljeno telo si po takšnem naporu hitro opomore.

9. Prespite noč in se zbudite spočiti

Kakovosten spanec je eden najboljših pokazateljev, da telo dobro okreva in učinkovito obnavlja mišice.

10. Brez težav sledite otrokom

Počepi, vstajanje, tek, dvigovanje in nenehno gibanje predstavljajo pravi funkcionalni trening. Če ga zmorete več ur, ste v odlični formi.

11. Varno dvignete težji kovček ali kos pohištva

Takšna opravila zahtevajo močan trup in pravilno tehniko. Prav tu se pokaže, ali telo prenese vsakodnevne obremenitve.

12. Po napornem treningu ste naslednji dan znova pripravljeni

Dobro pripravljeno telo potrebuje manj časa za okrevanje. Če vas mišice ne bolijo skoraj ves teden, ste na dobri poti.

13. Po dolgem letu ali vožnji ne hodite okorelo

Dolgotrajno sedenje je velik preizkus za sklepe in krvni obtok. Če po večurnem potovanju hitro normalno hodite, vaše telo še vedno dobro deluje.

14. Desko zdržite celo minuto

Močan trup varuje hrbtenico in zmanjšuje tveganje za bolečine v križu, ki so po petdesetem letu zelo pogoste.

15. Brez težav prehodite več kot 10 tisoč korakov

Če po celodnevni hoji naslednje jutro ne občutite bolečin v stopalih ali sklepih, imate zelo dobro vzdržljivost in zdrave sklepe.

Starost ni izgovor

Najbolj spodbudna ugotovitev je, da se skoraj vse te sposobnosti lahko izboljšajo tudi po 50. letu. Raziskave kažejo, da lahko redna vadba za moč, ravnotežje in gibljivost prinese velike koristi tudi ljudem po 60. letu starosti.

Če danes katerega od teh preizkusov ne opravite, to še ne pomeni, da je prepozno. Pomeni le, da je čas, da telesu namenite več gibanja. Že nekaj tednov redne hoje, vaj za moč in raztezanja lahko opazno izboljša telesno pripravljenost ter zmanjša tveganje za padce, poškodbe in kronične bolečine.

Vprašanje pa je preprosto: koliko od teh 15 preizkusov bi brez težav opravili vi?