  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJLEPŠA LETA

Ste starejši od 50 let? To je tedenska vadba, ki jo strokovnjaki priporočajo za zdravo staranje

Preprost, a učinkovit vadbeni načrt po 50. letu, ki krepi kosti, mišice, srce in ohranja samostojnost.
Strokovnjaki priporočajo, da odrasli po 50. letu vsaj tri ure na teden namenijo hoji, razdeljeni v 45-minutne enote, štiri- do petkrat tedensko. FOTO: Getty Images
Strokovnjaki priporočajo, da odrasli po 50. letu vsaj tri ure na teden namenijo hoji, razdeljeni v 45-minutne enote, štiri- do petkrat tedensko. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 7. 1. 2026 | 07:20
4:16
A+A-

Po 50. letu se telo začne »drugače« spreminjati. Zmanjšujeta se mišična masa in kostna gostota, hormonske spremembe vplivajo na energijo, okrevanje je počasnejše. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je ključ do zdravega staranja v tem, da vadbo prilagodimo telesu, ne obratno.

Namesto ekstremnih programov in hitrih rešitev je po zrelih letih najbolj učinkovita kombinacija hoje, vadbe za moč in kratkih intenzivnih obremenitev, ki dokazano podpirajo dolgoživost, gibljivost in dobro počutje.

Tri ure hoje na teden - temelj zdravega gibanja

Strokovnjaki priporočajo, da odrasli po 50. letu vsaj tri ure na teden namenijo hoji, razdeljeni v 45-minutne enote, štiri- do petkrat tedensko.

Hoja naj bo: dovolj hitra, da se rahlo zadihamo, a ne tako intenzivna, da ne bi mogli govoriti v krajših stavkih. Gre za zmerno intenzivno hojo, ki: izboljšuje delovanje srca in ožilja, spodbuja presnovo, pozitivno vpliva na sklepe in gibljivost, pomaga pri uravnavanju telesne teže.

Za tiste, ki nimajo vedno možnosti hoje na prostem, je primerna tudi hoja v zaprtih prostorih, pomembna je doslednost, ne lokacija.

Dodajte kratke intenzivne intervale

Ko redna hoja postane rutina, je priporočljivo vključiti kratke intenzivne odseke, ki pospešijo srčni utrip.

Primer:

  • 30 sekund zelo hitre hoje ali lahkotnega teka,
  • nato 2–3 minute umirjene hoje za okrevanje,
  • ponovite 3- do 4-krat, nekajkrat na teden.

Takšni intervali: izboljšujejo vzdržljivost, krepijo srce, pozitivno vplivajo na telesno pripravljenost tudi v poznejših letih.

Dvakrat na teden vadba za moč je nujna po 50. letu

Eden najpomembnejših stebrov zdravega staranja je vadba za moč, ki naj se izvaja vsaj dvakrat na teden.

Vadba za moč: ohranja in povečuje mišično maso, povečuje kostno gostoto, zmanjšuje tveganje za osteoporozo, izboljšuje stabilnost in zmanjšuje tveganje za padce.

Obremenitev mora biti dovolj velika, da vajo lahko izvedemo le 4- do 6-krat s pravilno tehniko. Če zmoremo več ponovitev brez večjega napora, obremenitev ni več učinkovita.

Vadba je lahko: doma z lastno telesno težo, z ročkami ali elastikami ali v fitnesu. Pomembno je, da napredujemo postopno in varno.

Nikoli ni prepozno za začetek

Strokovnjaki poudarjajo, da za začetek vadbe ni zgornje starostne meje. Tudi ljudje, ki začnejo šele po 60. letu, lahko z redno in prilagojeno vadbo bistveno izboljšajo moč, ravnotežje in splošno telesno zmogljivost. Cilj ni popolnost, temveč napredek. Telo se prilagaja gibanju v vsakem življenjskem obdobju.

Zakaj je ta vadbena kombinacija tako učinkovita

Redna hoja in vadba za moč: zmanjšujeta tveganje za kronične bolezni, izboljšujeta presnovo in uravnavanje krvnega sladkorja, podpirata zdravje kosti in mišic, pomagata ohranjati samostojnost in kakovost življenja. Gibanje ni le preventiva, je najmočnejše orodje za zdravo staranje, ki je dostopno skoraj vsakomur.

Tudi malo gibanja šteje

Raziskave kažejo, da že 30 minut zmerne telesne aktivnosti na teden pozitivno vpliva na zdravje možganov in zmanjšuje tveganje za kognitivni upad. Seveda več gibanja prinese še več koristi, a tudi majhni koraki so pomembni. Slovenska in evropska zdravstvena priporočila odraslim svetujejo vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden, kar je dosegljiv cilj tudi po 50. letu.

Po 50. letu ni več vprašanje, ali se gibati, temveč kako pametno se gibati. Redna hoja, vadba za moč in zmerna intenzivnost so preverjena pot do vitalnosti, boljšega počutja in daljše samostojnosti.

Več iz teme

zdravjehojašportna rekreacijagibanjevadba doma
ZADNJE NOVICE
09:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Trije slovenski domovi, ki jemljejo dih

Izbor treh navdihujočih prostorov: pametno zasnovana garsonjera na 25 kvadratih, topla mansarda z lesom in sodoben, brezčasen vrt ob hiši.
Aleksandra Zorko7. 1. 2026 | 09:39
09:35
Bulvar  |  Domači trači
HOČEM TE

Miranu Rudanu je videospot odobrila mama

V svet je glasbenik poslal videospot za pesem Hočem te, ki razkriva njegovo osebno in čustveno plat ustvarjanja.
7. 1. 2026 | 09:35
09:22
Novice  |  Slovenija
PORTAL ZVEM

Upokojenske organizacije kritične do digitalnih novosti v zdravstvu: »Gre za socialni eksperiment«

ZD Ljubljana je paciente konec leta obvestil o novostih, zaradi katerih pa bodo po mnenju organizacij zlasti starejši močno prikrajšani.
7. 1. 2026 | 09:22
09:12
Novice  |  Svet
VENEZUELA

Trumpa vprašali, kdo je zdaj glavni v Venezueli: odgovoril z eno besedo

Razkril je skupino ameriških uradnikov, ki bodo sodelovali pri ameriškem upravljanju Venezuele.
7. 1. 2026 | 09:12
09:10
Novice  |  Svet
NENADOMA IZGINILA

Julija se je postavila na stran Ukrajine, zdaj mora za 19 let v zapor

V Moskvi so Julijo Lemeščenko zaradi načrtovanja sabotaž brez milosti obsodili.
7. 1. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Obstaja le ena bolezen – odtujenost (Suzy)

Ste vedeli, da se prav vsak organ in sistem v telesu v našem življenju večkrat popolnoma obnovi?
7. 1. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki