Ste vedeli? Čaj, kava in vino zmanjšujejo absorpcijo železa v telesu

Železo je ključno za prenos kisika v telesu, a nekatera priljubljena živila in pijače lahko močno zmanjšajo njegovo vsrkavanje.

Železo je eden najpomembnejših mineralov v človeškem telesu, saj sodeluje pri tvorbi hemoglobina, beljakovine, ki omogoča prenos kisika po krvi.

Kadar ga primanjkuje, se pojavijo utrujenost, bledica, krhki nohti in oslabljen imunski sistem.

A pogosto niti ne vemo, da nekateri vsakodnevni napitki, čaj, kava in vino, močno vplivajo na absorpcijo železa iz hrane.

Kava zmanjša absorpcijo železa za skoraj 40 odstotkov

Raziskave kažejo, da lahko že ena skodelica kave zmanjša vsrkavanje železa iz hrane za kar 39 odstotkov.

Kava vsebuje tanine in klorogensko kislino, ki se vežeta na železo in tako preprečujeta njegovo vsrkavanje v kri.

Zdravstveni strokovnjaki zato priporočajo, da se kava uživa vsaj eno uro po obroku, ne pa skupaj z njim.

Čaj še močnejši zaviralec

Če mislite, da je kava težava, počakajte na čaj.

Črni in zeleni čaj vsebujeta še več polifenolov in taninov, zaradi česar lahko zmanjšata absorpcijo železa za do 64 odstotkov.

Še posebej previdni naj bodo vegetarijanci in vegani, saj rastlinska živila vsebujejo nehemsko železo, ki ga telo že sicer težje izkoristi.

Tudi kozarec vina ni nedolžen

Čeprav velja rdeče vino za zdravo v zmernih količinah, pa vsebuje tanine, ki prav tako vežejo železo in zmanjšujejo njegovo dostopnost telesu.

Učinek je sicer blažji kot pri čaju, a redno uživanje vina ob obrokih lahko dolgoročno vpliva na nižjo raven železa v krvi.

Kako izboljšati absorpcijo železa

Da bi telesu pomagali učinkoviteje vsrkavati železo, strokovnjaki svetujejo:

pijte kavo, čaj ali vino med obroki, ne med jedjo,

obroke, bogate z železom, kombinirajte z živili, ki vsebujejo vitamin C (na primer papriko, pomaranče, jagode, brokoli),

ločite uživanje živil, ki vsebujejo kalcij (mleko, sir, jogurt), od tistih, ki so vir železa,

pri rastlinskih virih železa (stročnice, žita, špinača) dodajte živila z vitaminom C, da povečate njegovo vsrkavanje.

Zakaj je železo tako pomembno

Železo je nepogrešljivo za prenos kisika po telesu, za normalno delovanje možganov, mišic in imunskega sistema.

Če se počutite utrujeno, omotično ali brez energije, je morda razlog pomanjkanje železa, ki ga še dodatno poslabšajo navade, kot so pitje kave ali čaja ob obroku.

Vaša jutranja kava ali popoldanski čaj nista nujno škodljiva, vendar ju raje uživajte ob pravem času.

Z majhnimi spremembami prehrane lahko občutno izboljšate raven železa in s tem svojo energijo, zbranost in splošno vitalnost.