Ste ves čas utrujeni? To je opozorilni znak resnejših zdravstvenih težav

Občasna utrujenost je del vsakdana in običajno ni razlog za preplah. K njej lahko prispevajo slab spanec, intenzivna telesna aktivnost, stres ali dolgotrajno gledanje v zaslone. Povsem drugače pa je, če utrujenost ne mine niti po dovolj dolgem in kakovostnem počitku.

Strokovnjaki opozarjajo, da je lahko dolgotrajna izčrpanost znak različnih zdravstvenih težav, ki jih ne gre prezreti.

Pomanjkanje vitamina D je pogost vzrok

Eden izmed pogostih razlogov za kronično utrujenost je pomanjkanje vitamina D. To je mogoče ugotoviti s preprosto krvno preiskavo. Poleg utrujenosti se lahko pojavijo tudi bolečine v mišicah in sklepih.

Ker v jesenskih in zimskih mesecih sončne svetlobe primanjkuje, številne zdravstvene ustanove priporočajo dodajanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil, zlasti od oktobra do marca.

Morda je kriva spalna apneja

Če utrujenost spremljajo glasno smrčanje, zamašen nos ali prekomerna telesna teža, je lahko vzrok obstruktivna spalna apneja. Gre za motnjo, pri kateri se dihanje med spanjem večkrat prekine, zaradi česar telo ne doseže kakovostnega počitka.

Med najpogostejše znake spalne apneje sodijo:

prekinjanje dihanja med spanjem,

lovljenje sape, smrčanje ali dušenje med spanjem,

pogosto prebujanje ponoči,

zelo glasno smrčanje,

težave s koncentracijo,

nihanje razpoloženja,

jutranji glavoboli.

Ker je spanec moten, se lahko čez dan pojavi izrazita utrujenost, zaspanost in pomanjkanje energije. Utrujenost po okužbi lahko kaže na sindrom kronične utrujenosti

Če se je utrujenost pojavila po preboleli virusni okužbi in se ne izboljša več tednov ali mesecev, bi lahko šlo za sindrom kronične utrujenosti, znan tudi kot mialgični encefalomielitis (ME/CFS).

Za to stanje so značilni:

huda in dolgotrajna utrujenost, ki otežuje vsakodnevna opravila,

motnje spanja, vključno z nespečnostjo ali pretirano potrebo po spanju,

občutek, da spanec ni bil osvežujoč,

težave s spominom, koncentracijo in razmišljanjem, pogosto imenovane tudi »možganska megla«,

poslabšanje simptomov po telesnem ali duševnem naporu, okrevanje pa lahko traja več dni ali celo tednov.

Na spanec vplivata tudi alkohol in droge

Vzrok za stalno utrujenost so lahko tudi življenjske navade. Čeprav alkohol pri nekaterih ljudeh povzroči občutek zaspanosti, lahko močno poslabša kakovost spanca. Podobno velja za prepovedane droge in druge psihoaktivne snovi.

Posledica je lahko občutek izčrpanosti že naslednji dan, tudi če ste v postelji preživeli dovolj ur.

Ne pozabite na ščitnico in vitamin B12

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko kronično utrujenost povzročajo tudi druge zdravstvene težave, ki jih je mogoče odkriti s krvnimi preiskavami. Med najpogostejšimi so motnje delovanja ščitnice in pomanjkanje vitamina B12.

Ker so vzroki za utrujenost zelo različni, dolgotrajne izčrpanosti ne gre pripisovati zgolj starosti, stresu ali hitremu življenjskemu tempu.

Kdaj obiskati zdravnika?

Če ste utrujeni več tednov, če utrujenost ne mine kljub zadostnemu počitku ali če jo spremljajo drugi simptomi, kot so težko dihanje, bolečine, motnje spanja ali težave s koncentracijo, je priporočljivo obiskati osebnega zdravnika.

Pravočasna diagnostika lahko pomaga odkriti morebitne zdravstvene težave in omogoči ustrezno zdravljenje, zaradi katerega se lahko kakovost življenja bistveno izboljša.