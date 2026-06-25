Ste vitki in športno aktivni? Kljub temu vas lahko ogroža srčni infarkt, opozarjajo strokovnjaki

Prizadene lahko tudi vitke, telesno aktivne posameznike, ki se sicer počutijo popolnoma zdrave.

Ko pomislimo na osebo, ki jo ogroža srčni infarkt, si pogosto predstavljamo človeka s prekomerno telesno težo, nezdravimi prehranskimi navadami in premalo gibanja. Toda sodobna medicina opozarja, da je takšna predstava lahko zavajajoča.

Eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja je povišan holesterol, ki lahko prizadene tudi ljudi, ki so vitki, telesno dejavni in na videz povsem zdravi.

Holesterol: tihi dejavnik tveganja

Povišan holesterol pogosto ne povzroča nobenih simptomov. Prav zato ga strokovnjaki pogosto imenujejo »tihi ubijalec«. Številni ljudje zanj izvedo šele, ko pride do resnih zapletov, kot so srčni infarkt, možganska kap ali druga srčno-žilna bolezen.

Na raven holesterola ne vpliva le telesna teža. Pomembno vlogo imajo tudi:

genetika,

starost,

prehrana,

telesna dejavnost,

kajenje,

sladkorna bolezen,

krvni tlak.

Zato zgolj vitka postava še ne pomeni, da je tveganje za bolezni srca nizko.

Kaj je holesterol in zakaj ga telo potrebuje?

Holesterol je maščobna snov, ki jo najdemo v vseh celicah telesa. Organizem ga potrebuje za tvorbo hormonov, vitamina D in celičnih membran. Vendar pa niso vse vrste holesterola enake.

HDL - »dobri« holesterol

HDL holesterol pomaga odstranjevati odvečni holesterol iz krvi in ga prenaša v jetra, kjer se razgradi in izloči iz telesa.

Višje vrednosti HDL običajno pomenijo manjše tveganje za srčno-žilne bolezni.

LDL - »slabi« holesterol

LDL holesterol se lahko nalaga v stenah arterij in tvori maščobne obloge. Sčasoma se žile ožijo, pretok krvi se zmanjša, tveganje za srčni infarkt in možgansko kap pa se poveča. Zato skupna vrednost holesterola sama po sebi ne pove dovolj. Pomembno je razmerje med posameznimi vrstami holesterola in drugi dejavniki tveganja.

Zakaj imajo lahko tudi vitki ljudje visok holesterol?

Veliko ljudi verjame, da jih vitkost ščiti pred težavami s holesterolom. To ne drži. Nekateri ljudje zaradi dednih dejavnikov naravno proizvajajo več holesterola, ne glede na telesno težo ali življenjski slog. Poleg tega strokovnjaki opozarjajo na visceralno maščobo, maščobo, ki se kopiči okoli notranjih organov v trebušni votlini.

Ta vrsta maščobe je še posebej nevarna, saj povečuje raven škodljivega LDL holesterola in tveganje za bolezni srca. Posebnost visceralne maščobe je, da jo lahko imajo tudi ljudje, ki so na videz vitki.

Predelana hrana povečuje tveganje

Prehrana z veliko nasičenih maščob in ultra predelanih živil spodbuja nalaganje visceralne maščobe.

Med živili, ki jih je priporočljivo omejiti, so:

industrijsko pripravljeni prigrizki,

predelani mesni izdelki,

hitra prehrana,

sladke pijače,

pekovski izdelki z veliko nasičenih maščob.

Za dolgoročno zdravje srca je pomembno, da takšna živila uživamo čim redkeje.

Ženske niso izjema

Čeprav se bolezni srca pri ženskah pogosto pojavijo nekoliko pozneje kot pri moških, tveganje nikakor ni zanemarljivo. Po menopavzi se zaščitni učinek estrogena zmanjša, zato tveganje za srčno-žilne bolezni občutno naraste. Dodatna težava je, da so simptomi pri ženskah pogosto manj značilni in jih je zato težje prepoznati. Prav zato strokovnjaki svetujejo redno spremljanje krvnega tlaka, holesterola in drugih dejavnikov tveganja tudi pri ženskah.

Statini: veliko strahu, malo resnih zapletov

Statini sodijo med najbolj učinkovita zdravila za zniževanje holesterola in preprečevanje srčnega infarkta ter možganske kapi. Kljub temu jih številni bolniki jemljejo neredno ali jih celo opustijo zaradi strahu pred neželenimi učinki. Strokovne raziskave kažejo, da so resni zapleti redki, koristi zdravljenja pa pri ljudeh s povišanim tveganjem običajno bistveno presegajo morebitna tveganja. Med zdravljenjem so priporočljive redne kontrole krvi, s katerimi zdravniki spremljajo delovanje jeter in druge pomembne kazalnike.

Lahko prehrana zniža holesterol?

Da. Čeprav zdravila pogosto predstavljajo pomemben del zdravljenja, ima prehrana še vedno ključno vlogo. Posebej koristna so živila, bogata s topnimi vlakninami:

ovseni kosmiči,

fižol,

leča,

čičerika,

ječmen.

Topne vlaknine v prebavilih vežejo del holesterola in zmanjšajo njegovo absorpcijo v krvni obtok.

Ovseni kosmiči med najboljšimi živili za srce

Oves vsebuje beta-glukan, posebno vrsto topne vlaknine, ki pomaga zniževati raven LDL holesterola. Zato strokovnjaki ovseno kašo pogosto priporočajo kot eno najboljših izbir za zdrav zajtrk. Poleg ugodnega vpliva na holesterol pomaga tudi pri uravnavanju krvnega sladkorja in podaljšuje občutek sitosti.

Krvni test ostaja najboljša zaščita

Ker povišan holesterol običajno ne povzroča opozorilnih znakov, ga brez laboratorijske preiskave ni mogoče prepoznati. Strokovnjaki priporočajo redne preventivne preglede, še posebej po 40. letu starosti ali prej, če so bolezni srca prisotne v družini. Vitka postava, redna rekreacija in dobro počutje so pomembni za zdravje, vendar ne zagotavljajo normalnih vrednosti holesterola.

Prav zato je redno spremljanje krvnih izvidov eden najpomembnejših korakov pri preprečevanju srčnega infarkta in drugih bolezni srca in ožilja.