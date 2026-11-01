Stopnice so brezplačna telovadnica pred vrati stanovanja. Toda pozor, ena stvar je lahko nevarna

Za športnega rekreativca je lahko življenje v bloku pravzaprav idealno. Telovadnica je bližje, kot si misli. Stopnišče je preprost in brezplačen vadbeni pripomoček, ki lahko učinkovito izboljša vzdržljivost, okrepi mišice in poveča porabo energije. Vendar ima vadba po stopnicah tudi pasti, zlasti pri sestopanju.

Stopnice so pogosto spregledan vadbeni pripomoček. Večina ljudi jih uporablja predvsem takrat, ko ne želi čakati na dvigalo, redkeje pa pomisli, da bi jih lahko vključila v načrt telesne vadbe.

Za razliko od običajne hoje po ravnem, pri kateri je gibanje energijsko razmeroma učinkovito, vzpenjanje po stopnicah zahteva precej več mišičnega dela. Telo mora namreč premagovati silo težnosti, zato se povečajo obremenitve mišic nog, srčnega in dihalnega sistema.

Hoja po stopnicah je tako lahko učinkovita oblika aerobne vadbe, ki jo je mogoče izvajati skoraj vsak dan, in brez posebne športne opreme.

Zakaj je hoja po stopnicah tako učinkovita?

Pri vzpenjanju po stopnicah intenzivno delujejo predvsem stegenske in zadnjične mišice, pomembno vlogo pa imajo tudi mečne mišice in mišice trupa. Ker mora telo premagovati višinsko razliko, se hitro povečajo energijske potrebe.

Redna vadba na stopnicah lahko prinese več koristi:

Izboljšuje srčno-žilno vzdržljivost: srce in pljuča se prilagajajo večjim obremenitvam, kar prispeva k boljši telesni pripravljenosti.

Krepi mišice in kosti: predvsem mišice spodnjih okončin, hkrati pa obremenitev spodbuja ohranjanje kostne mase.

Pomaga pri uravnavanju telesne mase: zaradi večje porabe energije lahko prispeva k zmanjševanju telesne maščobe.

Zmanjšuje tveganje za kronične bolezni: redna telesna dejavnost je povezana z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2 ter nekatere vrste raka.

Stopnice so zato lahko koristna dopolnitev vsakodnevnega gibanja. Še posebej za ljudi, ki večino dneva presedijo in težko najdejo čas za načrtovano vadbo.

Sestopanje je lahko nevarnejše od vzpenjanja

Pri vadbi na stopnicah ne smemo razmišljati samo o vzpenjanju. Pomemben del obremenitve predstavlja tudi sestopanje, ki je lahko za sklepe precej zahtevnejše, kot si predstavljamo. Pri hoji navzdol morajo mišice nadzorovati spuščanje telesa in zavirati gibanje. Gre za tako imenovano ekscentrično mišično delo, pri katerem se mišice med obremenitvijo podaljšujejo.

Pri tem so lahko precej obremenjeni gležnji in kolena. Sile v sklepih so odvisne od telesne mase, hitrosti gibanja, tehnike in drugih dejavnikov. Zato je pri ljudeh z bolečinami ali poškodbami sklepov potrebna posebna previdnost. Za ljudi, ki imajo težave z gležnji, koleni ali kolki, intenzivna vadba na stopnicah ni nujno primerna. Pred začetkom se je smiselno posvetovati z zdravnikom ali fizioterapevtom. Posebna previdnost velja tudi za posameznike z boleznimi srca in ožilja. Pri njih je treba intenzivnost vadbe prilagoditi zdravstvenemu stanju in priporočilom zdravnika.

Koliko energije porabimo na stopnicah?

Poraba energije je pri vzpenjanju precej večja kot pri običajni hoji po ravnem. Odvisna je predvsem od telesne mase, hitrosti vzpenjanja, višinske razlike in trajanja aktivnosti. Težji posameznik bo pri enaki aktivnosti praviloma porabil več energije kot lažji. Tudi hitrejše vzpenjanje poveča intenzivnost vadbe in energijske potrebe. Sestopanje prav tako zahteva energijo, vendar je poraba praviloma manjša kot pri vzpenjanju.

Stopnice so zato zanimiva izbira za vse, ki želijo v vsakdan vključiti več gibanja, ne da bi morali za to nameniti veliko dodatnega časa.

Kako začeti vadbo na stopnicah?

Tako kot pri drugih oblikah telesne dejavnosti je tudi pri stopnicah najpomembnejša postopnost. Če nismo vajeni večjih obremenitev, ni smiselno že prvi dan poskušati premagati desetih nadstropij v najkrajšem času. Začnemo lahko z nekaj nadstropji v zmernem tempu, nato pa glede na počutje in telesno pripravljenost postopoma povečujemo trajanje in intenzivnost.

Pri vadbi je priporočljivo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

Pred začetkom se ogrejemo z nekaj minutami lahkotne hoje.

Izberemo stabilno športno obutev z dobrim oprijemom.

Vzpenjamo se v tempu, ki omogoča nadzorovano gibanje.

Med vadbo spremljamo počutje in ne pretiravamo z intenzivnostjo.

Pri sestopanju smo posebej previdni, saj je nevarnost zdrsa in padca večja.

Ob bolečini, omotici, pritisku v prsih ali nenavadni zadihanosti vadbo prekinemo.

Za splošno zdravje odraslih se priporoča najmanj 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden oziroma 75 do 150 minut intenzivne dejavnosti. Vadba na stopnicah je lahko del tega priporočila, če je prilagojena posameznikovim sposobnostim.

Dvigalo ali stopnice? Odločitev, ki lahko koristi zdravju

Stopnišče v stanovanjskem bloku je lahko več kot samo povezava med nadstropji. Je dostopen vadbeni pripomoček, ki omogoča izboljševanje vzdržljivosti, krepitev mišic in povečanje vsakodnevne telesne dejavnosti.

Seveda stopnice niso primerne za vsakogar in ne morejo nadomestiti vseh oblik vadbe. Vendar lahko že preprosta sprememba navade, da namesto dvigala pogosteje izberemo stopnice, dolgoročno prispeva k bolj aktivnemu življenjskemu slogu. Za boljšo telesno pripravljenost včasih ni treba niti iz stanovanja. Dovolj je, da namesto gumba za dvigalo izberemo nekaj stopnic.