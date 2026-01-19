  • Delo d.o.o.
TO MORATE VEDETI

Stranski učinek najpogosteje predpisanega zdravila, ki ga ne smete prezreti, opozarjajo farmacevti

Zdravilo je običajno krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kadar je predpisano v skladu z indikacijami.
Zdravniki ga predpisujejo bolnikom s povišanim LDL-holesterolom, osebam z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni ter kot del preventivnega zdravljenja po srčnem infarktu ali možganski kapi. FOTO: Getty Images
Zdravniki ga predpisujejo bolnikom s povišanim LDL-holesterolom, osebam z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni ter kot del preventivnega zdravljenja po srčnem infarktu ali možganski kapi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 19. 1. 2026 | 08:25
A+A-

Atorvastatin je bil lani najpogosteje predpisano zdravilo v Angliji, zato strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo na ključni stranski učinek, ki ga bolniki ne bi smeli ignorirati. Ocenjuje se, da statine vsako leto jemlje več milijonov ljudi, njihova uporaba pa še naprej narašča. Posledično se farmacevti v lekarnah vse pogosteje srečujejo z vprašanji o začetnih stranskih učinkih in varni uporabi zdravila.

Kako je z atorvastatinom v Sloveniji?

Atorvastatin je tudi v Sloveniji eno najpogosteje predpisanih zdravil za zniževanje holesterola. Gre za zdravilo na recept, ki je registrirano pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in se uporablja v skladu z evropskimi ter nacionalnimi strokovnimi smernicami.

Zdravniki ga predpisujejo bolnikom s povišanim LDL-holesterolom, osebam z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni ter kot del preventivnega zdravljenja po srčnem infarktu ali možganski kapi.

Dostopnost in odmerki v Sloveniji

V slovenskih lekarnah je atorvastatin na voljo v več odmerkih (10 mg, 20 mg, 40 mg in 80 mg) ter v različnih generičnih oblikah. Zdravilo je običajno krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kadar je predpisano v skladu z indikacijami.

Zdravljenje praviloma poteka dolgoročno in je vedno del širšega pristopa, ki vključuje prehranske spremembe, več telesne dejavnosti, opustitev kajenja, obvladovanje telesne teže.

Spremljanje zdravljenja v slovenski praksi

V Sloveniji je uveljavljena praksa, da se pred začetkom zdravljenja preveri lipidni profil, po nekaj tednih ali mesecih opravi kontrolna krvna preiskava, ob težavah, kot so bolečine v mišicah, preverijo tudi mišični encimi.

Če se pojavijo vztrajni stranski učinki, lahko zdravnik prilagodi odmerek ali presodi, ali je potrebna zamenjava terapije. Strokovnjaki poudarjajo, da samovoljno prekinjanje zdravljenja ni priporočljivo, saj se s tem poveča tveganje za srčno-žilne zaplete.

Zakaj je spremljanje holesterola ključno?

Čeprav bolniki pogosto ne občutijo neposrednih sprememb, ima znižanje holesterola dolgoročen učinek na zdravje manj nalaganja maščobnih oblog v žilah, boljši pretok krvi, nižje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Ker so koristi postopne in niso vedno takoj zaznavne, je redno laboratorijsko spremljanje eden ključnih pokazateljev uspešnosti zdravljenja tudi v slovenskem zdravstvenem sistemu.

V nadaljevanju so zbrane strokovne informacije o najpogostejših zgodnjih reakcijah na atorvastatin, o tem, kdaj je potreben posvet z zdravnikom ter kdaj lahko bolniki pričakujejo merljive učinke na raven holesterola.

Najpogostejši stranski učinek atorvastatina, ki ga ne gre prezreti

Nekateri stranski učinki atorvastatina se lahko umirijo v prvih dneh jemanja, ko se telo prilagaja zdravilu. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da vztrajna ali stopnjujoča se bolečina v mišicah predstavlja najpomembnejši opozorilni znak, zlasti če se širi na večje mišične skupine ali omejuje gibanje.

Mišična bolečina je lahko blaga ali izrazita, v obeh primerih pa jo je treba jemati resno. V navodilih za uporabo je ta pojav opisan kot miopatija, kar pomeni bolečino ali oslabelost mišic. Če bolečina ne izzveni ali se stopnjuje, je priporočljivo, da bolnik čim prej kontaktira izbranega zdravnika.

V hujših primerih lahko pride tudi do poškodbe mišičnih vlaken, zato je zgodnje ukrepanje ključno. Zdravnik lahko odredi krvne preiskave, s katerimi preveri, ali je zdravljenje z atorvastatinom še primerno ali pa je potrebna zamenjava terapije.

Kako hitro atorvastatin zniža holesterol?

Pri večini bolnikov je mogoče opazno znižanje ravni holesterola v krvi zaznati po približno štirih tednih jemanja, kar potrdi krvna preiskava. Če testiranje v okviru javnega zdravstvenega sistema ni takoj dostopno, obstajajo tudi samoplačniške možnosti.

Čeprav se laboratorijski izvidi izboljšajo razmeroma hitro, dejanske koristi za ožilje in srčno-žilni sistem nastajajo postopoma. V obdobju več mesecev ali let nižje ravni holesterola pomenijo manj nalaganja maščobnih oblog v arterijah, kar omogoča boljši pretok krvi.

Ob dolgoročni terapiji in ob hkratnem upoštevanju zdravega življenjskega sloga lahko bolniki postopno občutijo več energije in boljšo splošno zmogljivost. Ker so ti učinki postopni in manj očitni, je redno spremljanje holesterola pomemben pokazatelj uspešnosti zdravljenja.

Kako dobro bolniki prenašajo atorvastatin v primerjavi z drugimi statini?

Prenašanje statinov je zelo individualno in je odvisno od številnih dejavnikov, vključno s splošnim zdravstvenim stanjem in odzivom telesa v prvih tednih zdravljenja. Če prvi mesec jemanja atorvastatina mine brez večjih težav, je verjetno, da bo zdravljenje dolgoročno dobro prenašano.

Ključnega pomena je, da so bolniki seznanjeni z morebitnimi stranskimi učinki, navedenimi v priloženih navodilih, ter da ob kakršnih koli dvomih ali težavah pravočasno poiščejo zdravniški nasvet. Tako je mogoče neželene učinke pravočasno zaznati in ustrezno obvladovati.

