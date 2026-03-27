  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
Prebavni sistem se na stres odzove hitro, zato lahko že manjše spremembe v prehrani pomembno vplivajo na počutje. FOTO: Depositphotos

Prebavni sistem se na stres odzove hitro, zato lahko že manjše spremembe v prehrani pomembno vplivajo na počutje. FOTO: Depositphotos

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

Redni in uravnoteženi obroki, vključno z zajtrkom, so dobra osnova za boljše počutje skozi dan. FOTO: Depositphotos

Redni in uravnoteženi obroki, vključno z zajtrkom, so dobra osnova za boljše počutje skozi dan. FOTO: Depositphotos

Priporočljivo je, da čez dan pojemo tri obroke, razporejene na približno štiri do pet ur. FOTO: Depositphotos

Priporočljivo je, da čez dan pojemo tri obroke, razporejene na približno štiri do pet ur. FOTO: Depositphotos

Obrok naj ne bo še ena obveznost dneva, ampak kratek premor, ki koristi tako prebavi kot počutju. FOTO: Depositphotos

Obrok naj ne bo še ena obveznost dneva, ampak kratek premor, ki koristi tako prebavi kot počutju. FOTO: Depositphotos

Črevesje in možgani so tesno povezani, zato se naše počutje pogosto odrazi tudi v delovanju prebave. FOTO: Depositphotos

Črevesje in možgani so tesno povezani, zato se naše počutje pogosto odrazi tudi v delovanju prebave. FOTO: Depositphotos

Prebavni sistem se na stres odzove hitro, zato lahko že manjše spremembe v prehrani pomembno vplivajo na počutje. FOTO: Depositphotos
FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija
Redni in uravnoteženi obroki, vključno z zajtrkom, so dobra osnova za boljše počutje skozi dan. FOTO: Depositphotos
Priporočljivo je, da čez dan pojemo tri obroke, razporejene na približno štiri do pet ur. FOTO: Depositphotos
Obrok naj ne bo še ena obveznost dneva, ampak kratek premor, ki koristi tako prebavi kot počutju. FOTO: Depositphotos
Črevesje in možgani so tesno povezani, zato se naše počutje pogosto odrazi tudi v delovanju prebave. FOTO: Depositphotos
Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija
 27. 3. 2026 | 10:32
7:43


Občutek nelagodja v trebuhu tik pred pomembnim sestankom ali izpitom pozna veliko ljudi. Pred nastopom, zagovorom ali zahtevnim pogovorom se lahko pojavijo napihnjenost, krči ali nenadna potreba po obisku stranišča, čeprav smo jedli popolnoma običajen obrok. Takšne situacije odsevajo tesno povezavo med psihičnimi obremenitvami in delovanjem prebavil. Prebavni sistem se namreč na stres odzove zelo hitro, pogosto med prvimi v telesu. Prav zato ima prehrana pomembno vlogo, saj lahko z ustreznimi izbirami podpremo prebavo in ublažimo neprijetne simptome.

Razlog za to povezavo se skriva v osi črevesje–možgani, ki omogoča stalno komunikacijo med živčnim sistemom in prebavili. Ko zaznamo stres, se aktivira simpatični živčni sistem, znan kot odziv »boj ali beg«. Telo v tem stanju energijo preusmeri k mišicam in možganom, prebava pa začasno izgubi prednost. Posledično se zmanjša izločanje prebavnih encimov in želodčne kisline, hrana se prebavlja počasneje, gibanje črevesja pa postane neenakomerno, kar lahko vodi v drisko ali zaprtje.

Takšne spremembe pojasnjujejo, zakaj se ob dolgotrajnejšem stresu pogosto pojavijo ponavljajoče se prebavne težave.

Napetost, velik sprožilec porušenega ravnovesja v črevesju

Črevesje in možgani so tesno povezani, zato se naše počutje pogosto odrazi tudi v delovanju prebave. FOTO: Depositphotos
Črevesje in možgani so tesno povezani, zato se naše počutje pogosto odrazi tudi v delovanju prebave. FOTO: Depositphotos

Stres ne vpliva le na trenutno delovanje prebave, temveč tudi na črevesno mikrobioto, torej skupnost mikroorganizmov, ki naseljujejo naše črevesje. Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajen stres zmanjša raznolikost koristnih bakterij, kar pomeni, da se poruši ravnovesje med mikroorganizmi, ki podpirajo prebavo, in tistimi, ki lahko povzročajo težave.

Hkrati se lahko poveča prepustnost črevesne stene. To pomeni, da zaščitna funkcija črevesja oslabi, zato nekatere snovi lažje prehajajo v telo in sprožijo občutljivejše odzive. Posledično se lahko pogosteje pojavijo napihnjenost, občutek nelagodja ali povečana občutljivost na določena živila.

Takšne spremembe ne vplivajo le na prebavo, temveč tudi na splošno počutje. Ker je črevesje tesno povezano z živčnim sistemom, lahko porušeno ravnovesje mikrobiote vpliva tudi na razpoloženje, raven energije in odziv na stres.

Mirnejša prebava se začne že za mizo

Priporočljivo je, da čez dan pojemo tri obroke, razporejene na približno štiri do pet ur. FOTO: Depositphotos
Priporočljivo je, da čez dan pojemo tri obroke, razporejene na približno štiri do pet ur. FOTO: Depositphotos

Reden ritem prehranjevanja pomaga telesu, da lažje ohranja stabilno energijo in da prebava deluje bolj enakomerno. Smiselno je, da obroke razporedimo na približno štiri do pet ur, pri čemer si pripravimo zajtrk, kosilo in večerjo, po potrebi tudi manjši vmesni prigrizek. Takšen ritem omogoča, da se prebavni sistem pripravi na vnos hrane, hkrati pa s tem zmanjšujemo nenadne padce energije in nujno potrebo po hitrih, manj kakovostnih prigrizkih.

FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija

Ko smo pod večjimi obremenitvami, prebavila pogosto postanejo občutljivejša, zato je izbira živil v takšnem obdobju še pomembnejša. Prednost moramo dati kuhanim ali pečenim jedem, ki so praviloma lažje prebavljiva kot ocvrta hrana. Prav tako je priporočljivo posegati po toplotno obdelani zelenjavi, ki manj obremenjuje prebavni sistem. Pri tem poskušajmo ohraniti zmernost pri mastnih jedeh, alkoholu in kofeinu, saj dodatno dražijo prebavila in okrepijo občutek nelagodja.

Kako pravilno sestaviti uravnotežen obrok? Na krožniku naj bo kombinacija beljakovin, ogljikovih hidratov in zdravih maščob. Takšna sestava podpira stabilno raven energije in prispeva k bolj enakomerni prebavi čez dan. Za zajtrk si privoščimo žita z jogurtom, za kosilo si pripravimo obrok z beljakovinami in s prilogo, večerja pa naj vključuje nekaj lahkotnega.

Predstavljamo tri ideje za uravnotežene obroke:

FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija

Brez naglice! Obrok naj ne bo še ena obveznost, saj tudi prebava potrebuje svoj mir

Obrok naj ne bo še ena obveznost dneva, ampak kratek premor, ki koristi tako prebavi kot počutju. FOTO: Depositphotos
Obrok naj ne bo še ena obveznost dneva, ampak kratek premor, ki koristi tako prebavi kot počutju. FOTO: Depositphotos

Pomemben del prehranjevanja pa ni le izbira živil, temveč tudi način, kako jemo. Počasno in zbrano prehranjevanje omogoča, da telo pravočasno zazna sitost. Če obroke preskakujemo ali jemo v naglici, prebavo dodatno obremenimo, zato vključimo več zelenjave, zmanjšamo delež ocvrte hrane in si za obrok vzemimo nekaj minut miru.

Kako se prehranjevati pod stresom, preverite v članku o vplivu stresa na prebavo, ki ga je pripravil Luka Roter, strokovnjak na področju prehrane.

Ko prebava opozori glasneje

Redni in uravnoteženi obroki, vključno z zajtrkom, so dobra osnova za boljše počutje skozi dan. FOTO: Depositphotos
Redni in uravnoteženi obroki, vključno z zajtrkom, so dobra osnova za boljše počutje skozi dan. FOTO: Depositphotos

Pri nekaterih ljudeh so prebavne težave ob napetosti izrazitejše in se ponavljajo. Pogosta napihnjenost, bolečine v trebuhu, izmenjevanje driske in zaprtja ali občutek nepopolnega odvajanja lahko kažejo na sindrom razdražljivega črevesja. Gre za funkcionalno motnjo, pri kateri prebavila delujejo spremenjeno, čeprav z običajnimi preiskavami ne odkrijejo strukturnih nepravilnosti.

Simptomi se pogosto okrepijo prav v obdobjih večjih obremenitev, zato je pomembno, da k težavam pristopimo celostno. To pomeni, da poleg prilagoditve prehrane upoštevamo tudi življenjski slog, ritem dneva, spanec in da v svoj vsakdanji ritem vključimo tudi zase primerne načine sproščanja. Takšen pristop pomaga ublažiti simptome in dolgoročno izboljšati počutje.

Eden izmed prehranskih pristopov, ki se uporablja pri občutljivi prebavi, je FODMAP. Kratica označuje fermentabilne ogljikove hidrate, ki se v tankem črevesu slabše absorbirajo. Ko preidejo v debelo črevo, jih bakterije razgradijo, pri tem pa nastajajo plini in druge snovi, ki lahko povzročijo napihnjenost, bolečine ali nelagodje.

Preberite, kako poteka prehranjevanje po FODMAP pristopu.

Ideja za obrok, ki prebave ne spravi v stisko

 

Praktičen obrok po FODMAP načelih je lahko preprost in hkrati uravnotežen. Osnova je lahko riž ali kuhan krompir, ki ju dopolnimo z lahko prebavljivim virom beljakovin, na primer z ribo, jajci ali pustim mesom. Dodamo še toplotno obdelano zelenjavo, kot so korenje, bučke ali špinača, ter manjšo količino kakovostnih maščob, denimo oljčno olje.

Za sladico lahko pojemo porcijo sadja, pri čemer izbiramo vrste, ki jih telo dobro prenaša. Pomembno je, da vsak posameznik prepozna svojo toleranco, saj se odziv na živila lahko razlikuje.

FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija

Če želite bolje razumeti, kako stres vpliva na prebavo in kaj lahko naredite v praksi, so na portalu Več vem, bolje jem na enem mestu zbrane preverjene in razumljivo predstavljene vsebine. Članek poglobljeno razloži povezavo med črevesjem in možgani, vlogo prehrane in ponuja konkretne smernice za vsakdan.

Celoten članek je na voljo tukaj: Več vem, bolje jem – prehrana in stres

FOTO: SPAR Slovenija
FOTO: SPAR Slovenija

Preverite, koliko veste o stresu in prebavi

Ko vsebino preberete, lahko svoje znanje tudi preizkusite. SPAR Slovenija je pripravil nagradni kviz, v katerem preverite razumevanje ključnih informacij o stresu in prebavi.

Sodelujte in osvojite darilno kartico! Kviz temelji na vsebini članka, zato ga boste najlažje rešili, če boste članek prebrali. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel darilno kartico SPAR v vrednosti 40 €. Pridobite koristne informacije in sodelujte v žrebanju za odlično nagrado ter hkrati naredite korak k bolj premišljenim vsakodnevnim prehranskim odločitvam.

Sodelujte v nagradnem kvizu: Več vem o stresu in prebavi, bolje jem

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki