Stres ni vedno to, kar mislite: kdaj gre za resničen odziv telesa in kdaj le za občutek preobremenjenosti

Besedo stres danes uporabljamo skoraj za vse, od napornega dne v službi do slabega razpoloženja. A strokovnjaki opozarjajo: ne gre vedno za isto stvar.

Stres je postal ena najpogosteje uporabljenih besed sodobnega časa. Z njim opisujemo visoko delovno napetost, pomanjkanje časa, utrujenost, pa tudi splošno nezadovoljstvo ali občutek preobremenjenosti. Toda prav v tej široki rabi tiči težava, pogosto z izrazom stres označujemo stanja, ki z dejanskim biološkim stresnim odzivom nimajo veliko skupnega.

Kaj stres v resnici je

V strokovnem smislu stres ni zgolj občutek pritiska ali nervoze. Gre za kompleksen fiziološki odziv telesa na zaznano nevarnost ali izziv. Ko možgani prepoznajo grožnjo, bodisi fizično bodisi psihološko, sprožijo verižno reakcijo, v kateri sodelujejo hormoni, živčni sistem in presnova.

Ključno vlogo pri tem igrata hormona adrenalin in kortizol. Ta telesu omogočata hitro mobilizacijo energije: srčni utrip se pospeši, dihanje postane hitrejše, mišice so pripravljene na akcijo. Gre za evolucijski mehanizem, ki nam je nekoč pomagal preživeti.

Težava današnjega časa ni sam stres, temveč dejstvo, da se ta odziv sproža prepogosto in v situacijah, kjer fizična akcija ni potrebna.

Kdaj stres ni stres

Velik del tega, kar ljudje danes imenujejo stres, v resnici spada v druge kategorije: utrujenost, izgorelost, tesnobo ali celo dolgčas.

Na primer:

občutek izčrpanosti po dolgem delovnem dnevu je pogosto posledica pomanjkanja počitka, ne nujno stresa, razdražljivost in slaba volja sta lahko povezana s slabim spanjem ali neustrezno prehrano, stalna zaskrbljenost pa je lahko znak anksioznosti, ki zahteva drugačen pristop kot klasično obvladovanje stresa.

Zamenjevanje teh stanj lahko vodi do napačnih rešitev. Če utrujenost zdravimo kot stres, bomo morda posegali po tehnikah sproščanja, namesto da bi si preprosto zagotovili več spanja.

Pozitivni in negativni stres

Strokovnjaki ločijo med tako imenovanim pozitivnim (eustresom) in negativnim stresom (distresom).

Eustres je kratkotrajen in nas lahko celo motivira, na primer pred pomembnim nastopom ali izpitom. Telo je aktivirano, vendar ne preobremenjeno. Težava nastane, ko stres postane kroničen. Takrat telo ostaja v stanju pripravljenosti dlje časa, kar vodi v izčrpanost. Posledice so lahko:

oslabljen imunski sistem,

težave s spanjem,

povišan krvni tlak,

povečano tveganje za srčno-žilne bolezni.

Zakaj ga danes doživljamo pogosteje

Sodobni način življenja ustvarja pogoje, v katerih se stresni odziv sproža pogosteje kot kadarkoli prej. Nenehna dosegljivost, digitalni pritiski, hitrejši tempo dela in prepletanje zasebnega in poklicnega življenja pomenijo, da telo redko dobi priložnost za popolno regeneracijo.

Poleg tega naši možgani pogosto ne razlikujejo med resnično nevarnostjo in vsakodnevnimi obveznostmi. Elektronsko sporočilo z oznako »nujno« lahko sproži podoben odziv kot nekoč fizična grožnja.

Kako prepoznati pravi stres

Ključna razlika med dejanskim stresom in drugimi stanji je v telesnem odzivu. Pravi stres pogosto spremljajo:

pospešen srčni utrip,

napetost v mišicah,

plitvo dihanje,

občutek nujnosti ali ogroženosti.

Če teh znakov ni, je verjetno, da ne gre za stres v ožjem pomenu besede, temveč za drugo obliko obremenitve.

Kaj lahko storimo

Prvi korak je razumevanje, kaj se v telesu dejansko dogaja. Šele nato lahko izberemo ustrezne strategije.

Če gre za pravi stres, pomagajo:

tehnike dihanja in sproščanja,

redna telesna aktivnost,

omejevanje izpostavljenosti stresnim dejavnikom.

Če pa gre za utrujenost ali izgorelost, je ključnega pomena počitek, boljša organizacija časa in včasih tudi sprememba življenjskega sloga.

Previdno z besedami

Pretirana raba besede stres lahko zmanjša razumevanje resnih težav, povezanih z njim. Ko z istim izrazom označujemo vse, od slabega dne do resnih zdravstvenih stanj, izgubimo jasnost in možnost učinkovitega ukrepanja.

Stres torej ni vedno to, kar mislimo, da je. Prav zato je pomembno, da ga znamo prepoznati in ločiti od drugih oblik obremenitev, ki prav tako zahtevajo našo pozornost, a drugačen pristop.