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Stres uničuje srce. 5 učinkovitih načinov, kako ga zaščititi

Kronični stres ni le psihična obremenitev, ampak tudi resno tveganje za srce in ožilje.
Človeško telo je tako, da se zna odzvati na kratkotrajne stresne situacije. Težava nastane, ko stres postane vsakodnevni spremljevalec. FOTO: Getty Images
Človeško telo je tako, da se zna odzvati na kratkotrajne stresne situacije. Težava nastane, ko stres postane vsakodnevni spremljevalec. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 15. 6. 2026 | 09:00
5:01
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Stres je postal skoraj neizogiben del sodobnega življenja. Hiter tempo, službene obveznosti, finančne skrbi in nenehna dosegljivost prek telefonov in družbenih omrežij lahko pustijo posledice, ki segajo precej dlje od slabega razpoloženja.

Strokovnjaki opozarjajo, da kronični stres ne vpliva le na duševno počutje, temveč lahko pomembno ogrozi tudi zdravje srca in ožilja. Čeprav se občasnim stresnim situacijam ni mogoče povsem izogniti, lahko dolgotrajna izpostavljenost stresu poveča tveganje za številne zdravstvene težave.

Kako stres vpliva na srce?

Človeško telo je tako, da se zna odzvati na kratkotrajne stresne situacije. Težava nastane, ko stres postane vsakodnevni spremljevalec.

Dolgotrajna izpostavljenost stresnim hormonom lahko prispeva k povišanemu krvnemu tlaku, ki velja za enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Poleg tega stres spodbuja vnetne procese v telesu, ki lahko dolgoročno poškodujejo krvne žile.

Dodatno težavo predstavljajo navade, ki pogosto spremljajo stres. Mnogi posegajo po cigaretah, alkoholu ali nezdravi prehrani, kar tveganje za srčno-žilne bolezni še povečuje.

Ali lahko stres povzroči motnje srčnega ritma?

Raziskave kažejo, da lahko močan psihični stres vpliva na električno delovanje srca in poveča možnost za pojav motenj srčnega ritma. V stresnih situacijah se telo pripravi na hitro reakcijo, srce začne biti hitreje, poveča se izločanje adrenalina in drugih hormonov. Takšen odziv je koristen ob fizičnem naporu, vendar lahko ob dolgotrajnem psihičnem stresu povzroči neželene posledice.

Pri občutljivejših posameznikih se lahko pojavijo preskakovanje srca, razbijanje srca ali druge motnje ritma, ki zahtevajo zdravniško obravnavo.

Je stres povezan s srčnim infarktom?

Znano je, da lahko zelo intenzivni stresni dogodki povečajo tveganje za akutne srčno-žilne zaplete, vključno s srčnim infarktom. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da stres običajno ni edini vzrok. Najpogosteje deluje kot sprožilec pri ljudeh, ki imajo že prisotne dejavnike tveganja, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen, povišan holesterol ali ateroskleroza. Zato samo zmanjševanje stresa ni dovolj za preprečevanje bolezni srca. Pomembna je celostna skrb za zdrav življenjski slog.

 

5 načinov za zmanjšanje stresa in zaščito srca

 

1. Prepoznajte glavne vire stresa

Prvi korak je iskren pogled na vsakodnevne obremenitve. Poskusite ugotoviti, kaj vam povzroča največ skrbi in napetosti. Nekatere stresne dejavnike lahko zmanjšate ali celo odpravite, kar lahko pomembno izboljša kakovost življenja in zdravje.

2. Poskrbite za zdrav življenjski slog

Zdrava prehrana, dovolj spanja in opustitev kajenja ostajajo temelj zaščite srca. Priporočljivo je tudi omejiti uživanje alkohola, saj lahko pretirano pitje negativno vpliva tako na srce kot na kakovost spanja.

3. Omejite čas pred zasloni

Pametni telefoni in družbena omrežja so postali pomemben vir vsakodnevnega stresa. Nenehno preverjanje obvestil in primerjanje z drugimi lahko poveča občutek tesnobe in nezadovoljstva. Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan vzamete čas brez telefona in družbenih omrežij.

4. Redno se gibajte

Telesna aktivnost velja za eno najboljših naravnih metod za zmanjševanje stresa. Že hitra hoja, kolesarjenje, plavanje ali lahka vadba večkrat tedensko pomagajo zniževati raven stresnih hormonov in izboljšujejo razpoloženje. Redna vadba hkrati prispeva k boljšemu krvnemu tlaku, uravnavanju telesne teže in zdravju srca.

5. Določite svoje življenjske prioritete

Veliko ljudi je ujetih v vsakodnevni vrvež in pozabi na širšo sliko. Pomembno je, da si občasno vzamete čas za razmislek o svojih ciljih, vrednotah in stvareh, ki vas osrečujejo. Jasne prioritete lahko pomagajo zmanjšati občutek preobremenjenosti in izboljšajo duševno ravnovesje.

Srce potrebuje tudi duševni mir

Stresa ni mogoče popolnoma odstraniti iz življenja, lahko pa se naučimo z njim učinkoviteje spopadati. Dolgotrajna napetost lahko neopazno povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, zato je skrb za duševno zdravje pomemben del skrbi za celotno telo.

Če pogosto občutite utrujenost, tesnobo, razbijanje srca ali druge težave, povezane s stresom, je smiselno razmisliti o spremembah življenjskega sloga in po potrebi poiskati strokovno pomoč. Vaše srce vam bo hvaležno.

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