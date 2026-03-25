Stročnice namesto rdečega mesa za nižji holesterol in boljše zdravje? Je to mogoče za ljubitelje mesa

Ne gre za to, da ljubitelju mesa »vzameš meso«, ampak da mu pokažeš, kako lahko z majhno spremembo izboljša zdravje, brez da bi se odpovedal užitku v hrani.
V raziskavi, v kateri so udeleženci omejili vnos rdečega mesa na približno 200 gramov na teden, niso dodatno zmanjševali kalorij ali količine hrane. FOTO: Getty Images/istockphoto
V raziskavi, v kateri so udeleženci omejili vnos rdečega mesa na približno 200 gramov na teden, niso dodatno zmanjševali kalorij ali količine hrane. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 25. 3. 2026 | 15:00
Povišan holesterol je eden ključnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, kot sta srčni infarkt in možganska kap. Dolgoročno lahko resno ogrozi zdravje, zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomen prehranskih sprememb. Ena izmed najenostavnejših, a učinkovitih rešitev je delna zamenjava rdečega mesa s stročnicami.

Ste že zastrigli z ušesi? Ni tako grozno, kot se bere.

Nedavne raziskave kažejo, da lahko že majhna sprememba, zamenjava, približno 5 odstotkov dnevnega vnosa beljakovin, pomembno vpliva na zdravje. V praksi to pomeni zmanjšanje uživanja rdečega in predelanega mesa ter vključitev več rastlinskih virov beljakovin, kot so stročnice.

V raziskavi, v kateri so udeleženci omejili vnos rdečega mesa na približno 200 gramov na teden, niso dodatno zmanjševali kalorij ali količine hrane. Kljub temu so dosegli opazne rezultate, v povprečju so izgubili približno en kilogram telesne teže, hkrati pa so se jim znižale vrednosti skupnega in LDL (»slabega«) holesterola.

Zakaj rdeče meso zvišuje holesterol?

Rdeče meso, kot so govedina, svinjina in jagnjetina, vsebuje večje količine nasičenih maščob. Te povečujejo raven LDL holesterola v krvi, kar vodi do nalaganja maščobnih oblog v žilah in povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Še večje tveganje predstavljajo predelani mesni izdelki, kot so klobase in slanina, saj poleg nasičenih maščob vsebujejo tudi veliko soli in konzervansov, ki dodatno obremenjujejo srce in ožilje. Zmanjšanje uživanja rdečega mesa, tudi delno, lahko pomembno izboljša vrednosti holesterola in splošno presnovno zdravje.

Kako stročnice pomagajo zniževati holesterol?

Stročnice sodijo med najbolj zdrave rastlinske vire beljakovin. Mednje spadajo leča, čičerika, fižol in grah, ki so naravno revni z maščobami, hkrati pa bogati s hranili, ki podpirajo zdravje srca. Ključno vlogo ima topna vlaknina, ki veže holesterol v prebavilih in pomaga pri njegovem izločanju iz telesa, še preden preide v krvni obtok. Redno uživanje stročnic lahko tako prispeva k znižanju ravni LDL holesterola.

Poleg tega stročnice vsebujejo:

  • rastlinske beljakovine,
  • kalij in magnezij,
  • antioksidante.

Med dodatnimi koristmi uživanja stročnic so:

  • boljše zdravje srca,
  • boljši nadzor krvnega sladkorja,
  • manjše tveganje za sladkorno bolezen tipa 2,
  • izboljšano delovanje črevesja.

Kako preprosto vključiti več stročnic v prehrano?

Prehod na bolj rastlinsko prehrano ne zahteva velikih sprememb. Že majhne prilagoditve lahko prinesejo pomembne koristi:

  • del mletega mesa v omakah nadomestite z lečo,
  • čičeriko dodajte solatam ali zavitkom,
  • fižol vključite v juhe, enolončnice ali curryje,
  • poskusite zelenjavne polpete iz stročnic.

Vse lepo in prav, vendar, kako prepričati ljubitelja mesa, da začne uživati v stročnicah

Zamenjava dela rdečega mesa s stročnicami je preprost, dostopen in učinkovit korak k boljšemu zdravju. Takšna sprememba lahko pomaga znižati holesterol, izboljša telesno težo in dolgoročno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. Prepričevanje strastnega ljubitelja mesa zahteva malo taktike, neposredno »prepovedovanje« običajno ne deluje. Veliko bolje je ubrati pristop postopnih sprememb, brez občutka odrekanja. Najprej je ključno razumeti: človek se ne bo odpovedal mesu zato, ker mora, ampak zato, ker vidi smisel in koristi.

Začni pri motivaciji, ne pri prepovedi

Namesto da poudarjaš, čemu se mora odpovedati, izpostavi konkretne koristi:

  • nižji holesterol,
  • manjše tveganje za srčni infarkt,
  • več energije,
  • pogosto tudi nekaj izgubljenih kilogramov.

Pomaga, če povežeš s čim osebnim: zdravje, družina, aktivno življenje.

Ne ukinjaj mesa - zmanjšaj ga

Popolna odpoved mesu je za večino nerealna. Veliko bolj učinkovit pristop je: »Ohrani meso, samo malo ga zmanjšaj.« Na primer: 2–3 dni v tednu brez mesa ali pa polovico količine v obroku. To psihološko deluje precej manj zahtevno.

Uporabi nevidno zamenjavo

Ena najboljših strategij je postopna zamenjava, ne da bi človek občutil velik šok:

  • polovico mletega mesa zamenjaj z lečo (v bolonjski omaki skoraj neopazno),
  • fižol dodaj v golaž ali enolončnico,
  • čičeriko vmešaj v solato s piščancem.

Okus ostane podoben, koristi pa so večje.

Okus mora ostati na prvem mestu

Ljubitelji mesa pogosto zavračajo stročnice, ker jih povezujejo z dolgočasno hrano. Zato: uporabi začimbe (česen, paprika, lovor, kumina), pripravi jih kot bogate, nasitne jedi (enolončnice, chili, ričet), poskrbi za dobro teksturo (hrustljavo, kremasto). Če je jed dobra, odpora skoraj ni.

Dogovor, ne vsiljevanje

Namesto prepričevanja poskusi: »Dajva poskusit en teden malo drugače.« »Samo en obrok zamenjajva in vidiva, kako se počutiš.« Ljudje lažje sprejmejo eksperiment kot trajno spremembo.

Majhni rezultati hitro prepričajo

Ko oseba opazi: boljše počutje, lažjo prebavo, boljše izvide (nižji LDL holesterol), motivacija naravno naraste.

Ključna ideja:

Ne gre za to, da ljubitelju mesa »vzameš meso«, ampak da mu pokažeš, kako lahko z majhno spremembo izboljša zdravje, ne da bi se odpovedal užitku v hrani.

Več iz teme

mesozdrava hranaholesterolprehranazdravje
ZADNJE NOVICE
16:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Nazadnje so jo videli v petek, to je glede 51-letnice z območja Lenarta zdaj sporočila policija

Pogrešana pa ni bila žrtev kaznivega dejanja ali prekrška.
25. 3. 2026 | 16:09
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRGOVINA Z DROGAMI

V BiH prijeli Sergeja Hrovata, za katerim je Slovenija izdala Interpolovo tiralico

Danes so v bosanskem Prijedoru prijeli Sergeja Horvata, Slovenca, za katerim je bila razpisana mednarodna Interpolova tiralica, poročajo lokalni bosanski mediji.
25. 3. 2026 | 16:06
16:04
Novice  |  Slovenija
SESTAVA VLADE

Logar in Stevanović ujeta na prijateljski kavi: »Dopuščam možnost o pogovorih, ne želim politične krize«

Prvak Demokratov Anže Logar in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović sta danes »prijateljsko spila kavo«, kot je za STA njuno srečanje pokomentiral slednji. Po njegovi oceni z Logarjem nista ključna igralca za sestavo vlade.
25. 3. 2026 | 16:04
15:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STATUS ŽRTVE

Znano, kaj je Kosta K. povedal v sodni dvorani: »Pogosto sem se pretvarjal, da sem bolan«

Sodnica ga je obvestila, da ima status žrtve.
25. 3. 2026 | 15:38
15:32
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO PRED ČETRTKOM

Dars z dramatičnim svarilom! Jutri na pot le, če je nujno, najhuje bo na primorki med Vrhniko in Črnim Kalom med 3. in 8. uro

Za jutri je napovedao poslabšanja vremenskih razmer, ko naj bi večji del avtocestnega omrežja zajelo tudi sneženje.
25. 3. 2026 | 15:32
15:15
Novice  |  Svet
ČUDOVITE SO

Zaradi navala vplivnežev med cvetoče češnje najeli varnostnike

Prebivalci bogataške londonske četrti niso veseli pozornosti.
25. 3. 2026 | 15:15

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
