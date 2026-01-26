  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O SPANJU

Strokovnjaki razkrivajo večerno rutino, ki vodi do 8 ur kakovostnega spanca brez tablet in zapletenih trikov

Ključ ni v tem, kdaj ležemo v posteljo, temveč kaj počnemo ure pred tem.
Brezciljno brskanje po telefonu, večurno gledanje televizije pozno v noč in drugi dražljaji tik pred spanjem resno motijo biološki ritem. FOTO: Getty Images
Brezciljno brskanje po telefonu, večurno gledanje televizije pozno v noč in drugi dražljaji tik pred spanjem resno motijo biološki ritem. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 26. 1. 2026 | 08:51
4:59
A+A-

Priprava na spanje je nekaj, kar mnogi jemljemo kot samoumevno. A prav tu se skriva ena največjih napak sodobnega življenjskega sloga. Dobra nočna rutina je lahko manjkajoči člen do boljšega zdravja, večje zbranosti in več dnevne energije. Ključ ni v tem, kdaj ležemo v posteljo, temveč kaj počnemo ure pred tem.

Strokovnjaki za spanje se že leta ukvarjajo z razbijanjem mitov, hitrih trikov in senzacionalnih nasvetov, ki obljubljajo čudežne rešitve. Ugotovitev je jasna: kakovosten spanec ne temelji na bližnjicah, temveč na ponavljajočih se, preprostih navadah, ki možganom sporočajo, da je čas za umiritev.

Slaba spalna higiena je tihi krivec za utrujenost in stres

Velik del vsakodnevne izčrpanosti, razdražljivosti in pomanjkanja zbranosti izvira iz slabe spalne higiene. Nenehno prebujanje, premetavanje v postelji in občutek, da se zjutraj zbujamo neprespani, pogosto niso naključje.

Resnica je preprosta: dober spanec se ne začne, ko glava zadene blazino. Začne se precej prej, z majhnimi, a doslednimi odločitvami, ki telesu in živčnemu sistemu omogočijo postopni prehod v stanje mirovanja.

Zakaj je večerna rutina ključna za dober spanec?

Spanje ima ključno vlogo pri telesnem okrevanju, delovanju možganov in čustvenem ravnovesju. Kljub temu se mnogi trudijo, da bi zaspali, a brez pravega uspeha.

Strokovnjaki poudarjajo, da večerna rutina deluje kot jasen signal telesu, da se mora upočasniti. Takrat se začnejo hormoni in živčni sistem prilagajati stanju, ki omogoča lažje uspavanje in globlji spanec.

Pomembno pa je razumeti, da nismo vsi enaki. Kar deluje pri enem, pri drugem morda ne bo imelo enakega učinka. Najbolj učinkovita rutina je tista, ki je usklajena z osebnim cirkadianim ritmom - notranjo uro telesa.

Če se začnemo umirjati prezgodaj ali pa gremo v posteljo popolnoma izčrpani, rutina izgubi svoj učinek. Ključno je opazovati signale telesa, težke veke, upočasnjene misli, zmanjšano zbranost, in temu prilagoditi večerne navade. Doslednost pa je pri tem enako pomembna kot sam izbor aktivnosti.

Kaj se zgodi, če večerne rutine nimamo?

Brezciljno brskanje po telefonu, večurno gledanje televizije pozno v noč in drugi dražljaji tik pred spanjem resno motijo biološki ritem. Posledice se lahko vlečejo tedne ali celo mesece.

Brez rutine telo nima časa, da bi se umirilo. Čeprav je um morda že utrujen, telo še vedno deluje v dnevnem načinu. Ko ta prehod poteka prehitro ali ga sploh ni, so težave z uspavanjem skoraj neizogibne.

Večerna rutina deluje kot most med zahtevnim dnevom in nočnim počitkom. Med pomembnimi elementi, ki spodbujajo boljši spanec, strokovnjaki izpostavljajo:

  • izogibanje modri svetlobi vsaj 30 minut pred spanjem,
  • omejevanje alkohola in težke hrane v večernih urah,
  • telesno vadbo prej čez dan, saj pozna aktivnost preveč poživi telo.

Kako najti rutino, ki resnično deluje?

Ko gre za spanec, univerzalne rešitve ni. Pogosto je potreben proces preizkušanja, preden najdemo kombinacijo, ki ustreza našemu urniku, življenjskemu tempu in potrebam.

Strokovni pristopi, ki temeljijo na povezovanju telesa in uma, poudarjajo pomen poslušanja lastnega telesa, prepoznavanja vsakodnevnih stresnih sprožilcev in postopnega vračanja ravnovesja. Spanje je namreč odraz našega dneva. Če so dnevi polni napetosti in nenehne miselne aktivnosti, ne moremo pričakovati, da bo spanec prišel sam od sebe.

Majhne, nežne vaje čez dan lahko naredijo veliko razliko. Že dve minuti zavestnega dihanja, sproščanje ramen ali kratek premor ob občutku preobremenjenosti pomagajo zmanjšati napetost, ki se sicer kopiči do večera.

Večerna rutina pa je lahko zelo preprosta: topel tuš, počasno in zavestno negovanje telesa ali nekaj minut mirnega dihanja. Prav ti drobni rituali pomagajo telesu in umu sprejeti, da se dan zaključuje, prehod v spanec pa postane naraven in manj naporen.

Spanje ni razkošje, temveč osnova zdravja

Kakovosten spanec ni rezultat naključja, temveč posledica vsakodnevnih navad. Dosledna večerna rutina, prilagojena lastnemu ritmu, je eden najmočnejših, a hkrati najbolj podcenjenih orodij za boljše počutje, več energije in dolgoročno zdravje.

Če želite spati bolje, začnite prej, še preden se uležete v posteljo.

Več iz teme

spanjezdravjestresspalne navadenespečnostslab spanec
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
OBOŽEVALE SO GA ZVEZDE

Valentino Garavani: slovo modnega velikana (Suzy)

Veliki mojster rdeče barve in večernih oblek je pridobil veliko oboževalk, ko je v filmu La dolce vita Anita Eckberg skočila v fontano Trevi.
26. 1. 2026 | 10:25
09:55
Šport  |  Odmevi
NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Vse več glasov je, da se je včeraj na ekipni tekmi skakalcev v nemškem Oberstdorfu dogajalo nekaj gnilega.
26. 1. 2026 | 09:55
09:45
Novice  |  Slovenija
SVET AVTOMOBILIZMA

Matjaž Tomlje, ljubitelj hitrih in dragih avtomobilov: iz Dolenjskih Toplic v Le Mans (FOTO)

Zgodba Matjaža Tomljeta, ki je navduševal v svetu avtomobilizma in posla, je danes še zanj čisto nora.
Jure Predanič26. 1. 2026 | 09:45
09:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 09:35
09:17
Bulvar  |  Domači trači
ZVEZDE REALITY SHOWOV

Letošnja Kmetija pa ne bo kar tako: poglejte, kdo še vstopa v novo sezono (FOTO)

Kmetija odkriva še zadnje adute - v oddajo vstopajo še trije znani obrazi, zaradi katerih si bo verjetno vredno vzeti uro na dan za TV ekran.
26. 1. 2026 | 09:17
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nesreča na južni obvoznici: voznica po prevračanju padla iz avta!

Policisti vodijo prekrškovni postopek.
26. 1. 2026 | 09:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki