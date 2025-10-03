  • Delo d.o.o.
NAJNOVEJŠE O PIVU

Študija razkrila: pivo vsebuje strupene »večne kemikalije«

Zaradi vse večje zaskrbljenosti se krepijo zahteve po strožji zakonodaji in omejitvah uporabe PFAS. Kaj je to PFAS?
Ena sama izpostavljenost sicer ne povzroči takojšnjih posledic, a dolgoročno se kemikalije kopičijo v telesu. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
Miroslav Cvjetičanin
 3. 10. 2025 | 09:15
 3. 10. 2025 | 09:15
0:17
A+A-

Nova raziskava je pokazala, da večina testiranih piv vsebuje sledi tako imenovanih »večnih kemikalij« oziroma PFAS.

Gre za skupino obstojnih spojin, ki se v naravi skoraj ne razgrajujejo in lahko prehajajo v vodne vire.

Ker je pivo večinoma sestavljeno iz vode, to pomeni, da onesnažena voda neposredno vpliva tudi na kakovost pijače, ki jo mnogi štejejo za varno.

Večina piv zabeležila prisotnost PFAS

Analiza več deset različnih vzorcev je razkrila, da kar približno 95 odstotkov piv vsebuje zaznavne količine teh kemikalij. Podatek kaže, kako razširjena je že njihova prisotnost, ter opozarja, da lahko do izpostavljenosti pride tudi preko vsakodnevnih izdelkov.

Onesnažena voda kot glavni vir

Najvišje ravni PFAS so bile ugotovljene v pivih, ki so bila proizvedena z vodo iz bolj obremenjenih območij. Onesnaženje pogosto izvira iz industrijskih dejavnosti in kemičnih odpadkov, ki končajo v lokalnih vodnih virih. To potrjuje, da je zagotavljanje čiste vode ključen korak do varnejše proizvodnje piva.

Razlike med pivovarniškimi praksami

Nekatera piva so vsebovala le sledove ali pa skoraj nič zaznavnih PFAS. K temu so pripomogle bodisi manj onesnažene vodne osnove bodisi naprednejši postopki filtracije. To dokazuje, da rešitve obstajajo in da imajo izbira lokacije ter tehnologija čiščenja ključno vlogo.

Zdravstvena tveganja »večnih kemikalij«

PFAS niso nevarne le zaradi obstojnosti v naravi, temveč tudi zaradi vpliva na zdravje. Dolgotrajna izpostavljenost je povezana z okvarami jeter, oslabljenim imunskim sistemom, spremembami holesterola in v nekaterih primerih celo z razvojem raka. Čeprav posamezen kozarec piva ne povzroči takojšnje škode, se tveganje povečuje z rednim uživanjem onesnaženih izdelkov iz različnih virov.

Prisotne tudi drugod, ne le v pivu

Pivo ni edini vir izpostavljenosti. PFAS so bile odkrite tudi v vodi, embalaži za hrano, kozmetiki in zemljiščih. To pomeni, da se tveganje kopiči na različnih točkah vsakodnevnega življenja. Zmanjšanje izpostavljenosti na več področjih hkrati je najbolj učinkovit način za zaščito zdravja.

Standardne filtracije ne zadoščajo

Večina pivovarn sicer filtrira vodo, a običajni postopki PFAS ne odstranijo. Za učinkovitejše zmanjšanje kontaminacije so potrebne naprednejše metode, kot sta aktivno oglje ali reverzna osmoza. Tovrstne rešitve omogočajo boljšo zaščito in večjo varnost potrošnikov.

Pomanjkanje jasnih predpisov

Eden izmed razlogov za široko prisotnost PFAS je tudi pomanjkanje strogih predpisov v številnih državah. Brez zakonsko določenih omejitev proizvajalci nimajo zadostnega pritiska, da bi hitro ukrepali. V zadnjem času se krepijo pozivi k uvedbi jasnih standardov, ki bi zagotavljali varnejše izdelke.

Pomen ozaveščenosti in izbire

Ena sama izpostavljenost sicer ne povzroči takojšnjih posledic, a dolgoročno se kemikalije kopičijo v telesu. Prav zato je pomembno, da potrošniki zmanjšajo tveganje tam, kjer je mogoče, ter podprejo proizvajalce, ki vlagajo v čisto vodo in varnejšo proizvodnjo. Večja ozaveščenost ustvarja pritisk na industrijo in spodbuja k spremembam.

Študija opozarja, da vprašanje ni omejeno le na pivo, temveč na širšo kakovost vode in zaščito zdravja ljudi. Redno spremljanje, boljša tehnologija in jasna zakonodaja so ključ do varnejše prihodnosti.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je testirala več kot 200 izdelkov vsakdanje rabe; v skoraj tretjini izdelkov so odkrili PFAS. N1

Med temi izdelki so bili nekateri, ki bi morali že po EU-pravilih biti prepovedani.

Kaj so PFAS in zakaj nas morajo skrbeti »večne kemikalije«

PFAS je kratica za per- in polifluorirane alkilne snovi, skupino umetno ustvarjenih kemikalij, ki jih industrija uporablja že desetletja. Njihova posebnost je izjemna obstojnost, v naravi se skoraj ne razgrajujejo, zato so dobile tudi vzdevek »večne kemikalije« (forever chemicals). Te spojine se kopičijo v okolju in v človeškem telesu, kar vzbuja vedno več skrbi.

Kje jih najdemo?

PFAS se uporabljajo v najrazličnejših izdelkih vsakdanjega življenja. Najdemo jih v nepremočljivih oblačilih, teflonskih ponvah, embalaži za hitro prehrano, gasilskih penah, kozmetiki in celo v industrijskih premazih ter čistilih. Zaradi njihove široke uporabe so se razširile po vsem svetu.

Zakaj so nevarne?

Ker se PFAS skoraj ne razgrajujejo, prehajajo v podtalnico, zemljo in hrano. Posledično pridejo v stik tudi z ljudmi. Dolgotrajna izpostavljenost je povezana z resnimi zdravstvenimi tveganji:

  • okvare jeter,
  • oslabljen imunski sistem,
  • spremembe holesterola,
  • hormonske motnje,
  • povečano tveganje za nekatere vrste raka.

Tudi če so količine majhne, se tveganje povečuje, ker se kemikalije kopičijo v telesu čez čas.

Kako se jim izogniti?

Popolnoma se jim je skoraj nemogoče izogniti, saj so zelo razširjene. Vendar lahko tveganje zmanjšamo tako, da:

  • izbiramo izdelke brez oznak »non-stick« ali »waterproof«,
  • omejimo uporabo embalaže za hitro prehrano,
  • preverjamo poreklo pitne vode in jo filtriramo z naprednejšimi metodami (aktivno oglje, reverzna osmoza),
  • podpiramo proizvajalce, ki vlagajo v čistejšo tehnologijo.

Kaj sledi?

Zaradi vse večje zaskrbljenosti se krepijo zahteve po strožji zakonodaji in omejitvah uporabe PFAS. V številnih državah že potekajo razprave o postavitvi jasnih mejnih vrednosti v vodi, hrani in potrošniških izdelkih.

Večne kemikalije so tako postale globalen izziv, ki ga ni mogoče rešiti čez noč. Z ozaveščenostjo, premišljenimi izbirami in strožjim nadzorom pa je mogoče zmanjšati izpostavljenost in zaščititi zdravje ljudi ter okolja.

