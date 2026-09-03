Suha usta zjutraj niso vedno nedolžna, lahko so opozorilo na zdravstvene težave

Se zjutraj pogosto zbudite s popolnoma suhimi usti? Vzrok ni nujno le žeja. Vztrajna suhost ust lahko opozarja na dehidracijo, dihanje skozi usta, stranski učinek zdravil ali celo na nekatere bolezni.

Mnogi ljudje se zjutraj zbudijo z neprijetnim občutkom suhih ust. Včasih je občutek tako izrazit, da se zdi, kot da so usta povsem izsušena. Če se to zgodi občasno, običajno ni razlog za skrb. Če pa se suha usta pojavljajo pogosto in vplivajo na spanec ali vsakodnevno počutje, je lahko vzrok tudi bolj zapleten.

Suha usta so lahko povezana z različnimi boleznimi

Kronična suhost ust se lahko pojavlja kot spremljevalni znak različnih zdravstvenih težav. Med njimi so sladkorna bolezen, možganska kap, Alzheimerjeva bolezen, okužba s HIV oziroma aids ter Sjögrenov sindrom.

Suhost ust se lahko pojavi tudi v zgodnjih fazah nekaterih avtoimunskih bolezni. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da je dolgotrajno ali izrazito pomanjkanje sline smiselno preveriti, zlasti če zanj ni očitnega razloga.

Na suha usta lahko vplivajo tudi motnje delovanja ščitnice. Pri čezmernem delovanju ščitnice oziroma hipertirozi se lahko poveča izguba vode v telesu, zaradi česar postanejo usta bolj suha.

Tudi vsakodnevne navade lahko zmanjšajo količino sline

Na nastanek suhih ust pomembno vplivajo življenjske navade. Kajenje, alkohol in nekatere psihoaktivne snovi lahko zmanjšajo nastajanje sline in povzročijo izrazito suhost ustne votline. Pri nekaterih snoveh so lahko posledica tudi hitrejše propadanje zob ter druge resne težave z ustnim zdravjem. Pomemben dejavnik je tudi dehidracija. Telo izgublja tekočino tudi med spanjem, zato se lahko ljudje, ki gredo spat že nekoliko dehidrirani, zjutraj zbudijo z izrazito suhimi usti. K suhim ustom lahko prispevajo tudi zelo slani ali pikantni obroki pozno zvečer. Takšna hrana lahko poveča potrebo telesa po tekočini in pripomore k občutku izsušenosti zjutraj.

Dihanje skozi usta je pogost vzrok

Eden najpogostejših razlogov za jutranja suha usta je dihanje skozi usta med spanjem. Takšno dihanje zmanjšuje količino sline ter izsušuje ustno votlino in žrelo. Do dihanja skozi usta lahko pride zaradi zamašenega nosu, alergij ali nekaterih motenj spanja. Če je težava povezana z zaporo dihalnih poti, lahko njeno odpravljanje bistveno zmanjša jutranjo suhost. Pri nekaterih ljudeh lahko pomaga tudi povečanje vlažnosti zraka v spalnici, vendar je pri vztrajnih težavah pomembneje poiskati njihov vzrok.

S starostjo in jemanjem zdravil je težava pogostejša

Suha usta so pogostejša tudi pri starejših ljudeh. Eden od razlogov je večje število zdravil, ki jih jemljejo, pomembno vlogo pa imajo lahko tudi spremembe v delovanju organizma, povezane s staranjem. Posebej pomemben vzrok so zdravila. Suha usta so lahko njihov stranski učinek, med drugim pri nekaterih antidepresivih, zdravilih za krvni tlak, antihistaminikih in protibolečinskih zdravilih. Ker različna zdravila vplivajo na nastajanje sline, je pri dolgotrajnih težavah smiselno preveriti navodila za uporabo oziroma se posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravil, ki jih predpiše zdravnik, zaradi suhih ust ne smemo samovoljno prenehati jemati.

Zakaj je slina tako pomembna?

Slina ima v ustih veliko pomembnejšo vlogo, kot se morda zdi. Pomaga ohranjati vlažnost ustne votline, sodeluje pri prebavi hrane ter pomaga ščititi zobe in dlesni. Če je sline dlje časa premalo, se zmanjša naravna zaščita ustne votline. Posledično se poveča tveganje za zobno gnilobo, bolezni dlesni in druge težave z zobmi ter ustno votlino. Zato suha usta niso vedno le neprijetna jutranja nadloga. Če se pojavljajo pogosto, trajajo dlje časa ali jih spremljajo druge težave, je vredno ugotoviti njihov vzrok.

Kdaj je zaradi suhih ust smiselno obiskati zdravnika?

Občasno suha usta po preslani večerji, zaradi premalo zaužite tekočine ali spanja z odprtimi usti praviloma niso razlog za preplah. Drugače pa je, če težava postane stalna. Zdravniški posvet je smiseln predvsem takrat, ko suha usta trajajo več tednov, motijo spanje ali hranjenje, povzročajo težave pri požiranju ali govorjenju oziroma se jim pridružijo še drugi simptomi.

Vztrajna suhost ust je lahko posledica povsem vsakdanjih navad, lahko pa je tudi znak dehidracije, stranski učinek zdravil ali spremljevalni simptom zdravstvene težave. Zato je pri dolgotrajnih težavah pomembnejše od samega odpravljanja občutka žeje ugotoviti, zakaj je do suhosti sploh prišlo.