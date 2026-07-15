Suhe oči, zamegljen vid in trzanje vek. 5 opozorilnih znakov, da je za vaše težave kriv stres

Stres ne vpliva le na duševno počutje, temveč lahko pusti posledice tudi na očeh. Med najpogostejšimi težavami so suhe oči, zamegljen vid, trzanje vek in celo povečan očesni tlak. Dobra novica je, da lahko številne težave omilimo že z nekaj preprostimi spremembami življenjskega sloga.

Stres je postal del vsakdana in lahko vpliva na skoraj vsak organ v telesu. Poleg prebavnih težav, glavobolov, razbijanja srca in napetosti v mišicah se lahko njegove posledice pokažejo tudi na očeh. Če vas pestijo suhe oči, nepojasnjen zamegljen vid ali pogosto trzanje vek, je lahko vzrok prav dolgotrajen stres.

1. Trzanje vek

Občasno trzanje spodnje veke je običajno neškodljivo in pogosto povezano s stresom, pomanjkanjem spanja ali prevelikim vnosom kofeina. V večini primerov mine samo od sebe, če si privoščite več počitka in zmanjšate raven stresa. Če pa trzanje traja dlje časa ali se pojavlja tudi med spanjem, je priporočljiv pregled pri očesnem zdravniku.

2. Suhe ali pretirano solzne oči

Dolgotrajno delo za računalnikom in stres zmanjšata pogostost mežikanja, zato solzni film hitreje izhlapeva. Posledica so suhe, pekoče in razdražene oči. Paradoksalno lahko suhost povzroči tudi pretirano solzenje, saj oko skuša nadomestiti pomanjkanje naravne vlage. Za preprečevanje težav strokovnjaki priporočajo pravilo 20-20-20: vsakih 20 minut za 20 sekund poglejte približno šest metrov v daljavo. Pomagajo tudi zadostna hidracija, kakovosten spanec in umetne solze brez konzervansov.

3. Lebdeče pikice pred očmi

S staranjem se pri mnogih pojavijo drobne lebdeče pikice ali nitke v vidnem polju. Stres jih sicer ne povzroča, lahko pa jih naredi veliko bolj opazne, saj so možgani v obdobju povečane obremenitve manj učinkoviti pri »filtriranju« takšnih dražljajev. Če se število teh pikic nenadoma močno poveča ali jih spremljajo bliski svetlobe oziroma občutek zavese pred očesom, je potreben takojšen pregled pri zdravniku.

4. Zamegljen vid

Dolgotrajno delo na blizu, predvsem pred zasloni, povzroča utrujenost očesnih mišic. Ker med osredotočenim delom manj mežikamo, se oči izsušijo, vid pa lahko postane občasno zamegljen. Težave lahko zmanjšate z rednimi odmori, pravilno osvetlitvijo delovnega prostora in uporabo ustreznih očal ali kontaktnih leč. Če zamegljen vid ne mine ali se slabša, je potreben očesni pregled.

5. Povišan očesni tlak

Dolgotrajen stres lahko poveča raven stresnih hormonov, kar lahko pri nekaterih ljudeh prispeva tudi k povišanemu očesnemu tlaku. Ta je eden glavnih dejavnikov tveganja za glavkom, ki lahko brez zdravljenja povzroči trajno okvaro vida. Ker povišanega očesnega tlaka običajno ne občutimo, so redni preventivni pregledi oči zelo pomembni. Obvladovanje stresa, kakovosten spanec in redna telesna dejavnost lahko pomembno prispevajo k ohranjanju zdravja oči.

Poslušajte svoje oči

Oči so pogosto med prvimi deli telesa, ki opozorijo na preobremenjenost. Če se težave ponavljajo ali vztrajajo dlje časa, jih ne pripisujte zgolj stresu. Pravočasen pregled pri očesnem strokovnjaku lahko odkrije tudi resnejše bolezni in pomaga ohraniti dober vid.