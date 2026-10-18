Suhi ljudje težje pridobivajo mišice? Nova raziskava razkriva, kaj v resnici odloča

Nova raziskava postavlja pod vprašaj razširjeno prepričanje, da nekateri ljudje zaradi svoje postave lažje pridobivajo mišice, drugi pa so obsojeni na počasnejši napredek. Ugotovitve prinašajo spodbudno sporočilo: če niste po naravi mišičasti, to še ne pomeni, da boste težje dosegli svoje vadbene cilje.

Dolga leta je veljalo prepričanje, da nekateri ljudje zaradi svoje naravne telesne zgradbe lažje pridobivajo mišice kot drugi. Toda nova raziskava kaže, da je vpliv telesnega tipa na rezultate vadbe za moč precej manjši, kot se je domnevalo. To je spodbudna novica za vse, ki si želijo povečati mišično maso, vendar menijo, da za to nimajo ustrezne telesne zgradbe.

V fitnesu se že dolgo uporablja razdelitev ljudi na tri osnovne telesne tipe: ektomorfne, mezomorfne in endomorfne. Ektomorfni naj bi bili praviloma vitkejši, mezomorfni bolj mišičasti, endomorfni pa širše grajeni in nagnjeni k večjemu deležu telesne maščobe.

Zagovorniki te teorije menijo, da lahko naravna telesna zgradba pomaga napovedati, kako hitro bo posameznik pridobival mišice, izgubljal maščobo in se odzival na vadbo. Vendar je zamisel, da je mogoče vse ljudi jasno razvrstiti v eno od treh skupin, v zadnjih letih vse bolj pod vprašajem.

Nova raziskava, objavljena kot predhodna znanstvena objava na platformi SportRxiv, je preverila, ali telesni tip res napoveduje uspešnost vadbe za moč. Njeni izsledki kažejo, da je njegova napovedna vrednost omejena.

Kako je potekala raziskava?

Raziskovalci so želeli ugotoviti, ali lahko somatotip oziroma naravna telesna zgradba napove, kako se bo telo odzvalo na vadbo z bremeni. Posebej jih je zanimalo, ali ljudje z izrazitejšimi značilnostmi mezomorfnega telesnega tipa, za katerega je značilna bolj mišičasta postava, med vadbo dosežejo večje povečanje mišične mase in boljše rezultate pri telesnih preizkusih. V raziskavi je sodelovalo 40 mladih moških, ki pred tem niso trenirali z utežmi. Devet tednov so izvajali vadbo za celotno telo, in sicer dvakrat na teden.

Program je vključeval potisk z nogami, izteg kolen, vlečenje ročice na prsi, potisk s prsi, upogib komolcev za krepitev bicepsov in izteg komolcev za krepitev tricepsov. Večino vaj so izvajali v serijah po osem do 12 ponovitev. Pred začetkom vadbe so raziskovalci ocenili telesno zgradbo udeležencev in stopnjo izraženosti mezomorfnih značilnosti. Nato so spremljali spremembe v velikosti mišic z več različnimi merilnimi metodami. Preverili so tudi največjo mišično moč, mišično vzdržljivost, moč spodnjega dela telesa in moč iztegovanja kolena.

Pomembno je poudariti, da gre za predhodno objavo raziskave, ki še ni bila pregledana v postopku strokovne recenzije. Zato je treba ugotovitve razumeti previdno.

Telesni tip ni zanesljiv napovednik mišične rasti

Na prvi pogled se je pokazalo, da so udeleženci z izrazitejšimi mezomorfnimi značilnostmi dosegli nekoliko večje izboljšanje mišične rasti in telesne zmogljivosti. Toda razlike so bile majhne in večinoma premajhne, da bi jih lahko šteli za praktično pomembne. Ko so raziskovalci pri analizi upoštevali tudi druge značilnosti telesne zgradbe, je bilo zelo malo dokazov, da bi mezomorfni telesni tip samostojno napovedoval uspešnost vadbe za moč.

Pokazala se je ena zanimiva izjema. Izrazitejše mezomorfne značilnosti so bile povezane z nekoliko večjim napredkom pri največji teži, ki jo je posameznik lahko dvignil v eni ponovitvi pri potisku s prsi. Vendar je šlo za dodatno, raziskovalno ugotovitev, ki jo bo treba preveriti v novih raziskavah, preden bo mogoče sprejeti zanesljivejše sklepe. Raziskovalci so zato zaključili, da ima razvrščanje ljudi po somatotipu omejeno vrednost pri napovedovanju povečanja mišične mase in izboljšanja telesne zmogljivosti zaradi vadbe z bremeni.

Tudi vitkejši posamezniki lahko učinkovito pridobivajo mišice

Ugotovitve postavljajo pod vprašaj prepričanje, da naravna telesna zgradba določa, koliko mišic lahko posameznik pridobi. Bolj mišičast videz pred začetkom vadbe še ne pomeni, da bo posameznik dosegal nadpovprečne rezultate. Prav tako vitkejša postava ne pomeni, da je pridobivanje mišične mase nujno težje ali manj uspešno. To je pomembno predvsem za začetnike, ki svoje možnosti pogosto ocenjujejo na podlagi videza. Posameznik, ki je po naravi vitek in ima malo mišične mase, se lahko hitro označi za človeka, ki težko pridobiva mišice. Toda sama telesna zgradba za tak sklep ne daje dovolj podlage.

Namesto vnaprejšnjega omejevanja pričakovanj je smiselneje spremljati dejanski napredek. Redna vadba za moč, postopno povečevanje obremenitve, ustrezna prehrana in dovolj počitka so pomembni dejavniki pri razvoju mišične mase. Seveda to ne pomeni, da genetika ne vpliva na odziv telesa na vadbo. Razlike med posamezniki obstajajo, vendar jih ni mogoče zanesljivo pojasniti zgolj z razvrstitvijo v enega od treh telesnih tipov.

Raziskava ima tudi pomembne omejitve

Pri razlagi rezultatov je treba upoštevati, da je raziskava zajela le 40 mladih moških, ki niso imeli predhodnih izkušenj z vadbo z utežmi. Trening je trajal devet tednov, zato ni mogoče zanesljivo sklepati, ali bi bili rezultati enaki pri izkušenih rekreativcih, starejših odraslih ali ženskah. Prav tako raziskava še ni prestala strokovne recenzije, zato njene ugotovitve ne pomenijo dokončnega odgovora na vprašanje, kako telesna zgradba vpliva na mišično rast.

Kljub omejitvam rezultati ponujajo spodbudno sporočilo: domnevni telesni tip ne bi smel biti razlog za odpoved vadbenim ciljem. Namesto da posameznik vnaprej sklepa, da zaradi svoje postave ne more razviti več mišic, naj se osredotoči na redno vadbo in spremljanje napredka.

O uspešnosti vadbe namreč več pove dejanski odziv telesa skozi čas kot zgolj videz pred začetkom treninga.