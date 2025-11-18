Super poceni živilo, ki lahko močno zmanjša tveganje za agresivni rak debelega črevesa

Redno uživanje jogurta lahko pomembno vpliva na zdravje in zmanjša tveganje za nastanek raka črevesja.

Število novih primerov te bolezni narašča, predvsem med mlajšimi odraslimi, letno je v Veliki Britaniji diagnosticiranih okoli 45.000 primerov, po svetu pa se potrjeni primeri povečujejo za skoraj 20 %.

Medtem ko so natančni vzroki porasta še neznani, strokovnjaki opozarjajo, da nezdrava prehrana predstavlja pomemben dejavnik tveganja.

V zadnjih desetletjih je uživanje močno predelanih živil postalo vse pogostejše, raziskave pa kažejo, da lahko spremembe v prehrani pomembno vplivajo na preprečevanje razvoja črevesnih tumorjev. Med živili, ki imajo dokazano zaščitni učinek, izstopa jogurt, cenovno dostopen in lahko dostopen vsakodnevni prehrani.

Nova raziskava, objavljena v medicinski reviji Gut Microbes, nakazuje, da redno uživanje jogurta ščiti pred oblikami raka debelega črevesa, saj pozitivno vpliva na črevesni mikrobiom. Zdrava črevesna flora namreč krepi imunski sistem, izboljšuje prebavo in lahko zmanjša vnetja, ki so povezana z razvojem raka.

Uživanje jogurta je preprost način za krepitev črevesnih bakterij in zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni. Vendar pa je izbira vrste jogurta pomembna, dodani sladkorji lahko zmanjšajo protivnetne učinke in povečajo tveganje za pridobivanje telesne teže.

Navadni grški jogurt s polno maščobo ponuja najboljšo paleto živih bakterij. Študije, ki so vključevale več kot 150.000 udeležencev, so pokazale, da uživanje dveh ali več porcij na teden zmanjšuje tveganje za agresivne oblike raka debelega črevesa.

Poleg vpliva na razvoj raka je jogurt priporočljivo vključiti v uravnoteženo prehrano zaradi drugih koristnih lastnosti. Bogat je s kalcijem, ki krepi kosti in povečuje njihovo gostoto. Študije so prav tako pokazale, da lahko uživanje jogurta zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja ter sladkorno bolezen tipa 2.

Raziskave so pokazale tudi, da povečanje dnevnega vnosa kalcija lahko zmanjša tveganje za raka črevesja za kar 17 odstotkov.

Čeprav je rak črevesja tretji najpogostejši rak na svetu, je večina primerov preprečljiva z zdravim življenjskim slogom, uravnoteženo prehrano in rednim gibanjem. Vključitev jogurta v vsakodnevno prehrano je preprost in učinkovit korak k boljšemu zdravju ter zmanjšanju tveganja za bolezni črevesja.

Kako je z rakom črevesja med mlajšimi odraslimi v Sloveniji

Po podatkih Svit programa (presejanje raka debelega črevesa in danke) je ciljna skupina med 50 in 74 let.

Po poročilu Onkološkega inštituta/registra raka se vsako leto pri nas pojavi več kot 1.400 novih primerov raka debelega črevesa in danke.

V pregledu breme raka v Sloveniji je navedeno, da se rak debelega črevesa in danke pojavlja predvsem v starostni skupini 50–74 let.

V evropskem profilu (OECD) je zapisano, da je bil v Sloveniji leta 2020 delež novih primerov raka pri starejših, polovica novih primerov raka je bila pri ljudeh, starih 65 let in več.

Po podatkih Svit programa in Nacionalnega zavoda za javno zdravje še ni posebnega poudarka na mladih odraslih (npr. < 40 let) v slovenskih statističnih podatkih raka črevesja. Večina razpoložljivih statistik se osredotoča na starejše starostne skupine – predvsem od 50 let naprej.