Sveže mleko iz mlekomata: zdrava izbira ali skrito tveganje? Strokovnjaki razkrivajo resnico

Sveže, lokalno in »naravno« mleko iz mlekomatov je v zadnjih letih v Sloveniji izjemno priljubljeno. A čeprav ga mnogi vidijo kot boljšo alternativo trgovinskemu, strokovnjaki opozarjajo: surovo mleko brez toplotne obdelave lahko predstavlja resno zdravstveno tveganje.

Zakaj sploh pijemo mleko?

Mleko je eno najbolj osnovnih živil, hkrati hrana in pijača. Kravje mleko sestavlja okoli 87 odstotkov vode ter maščobe, beljakovine, kalcij, kalij, fosfor in vitamine A, D, E ter B-kompleks. Zaradi svoje hranilne vrednosti je pomemben del uravnotežene prehrane, zlasti pri otrocih in mladostnikih, saj pomaga graditi kostno maso.

Odraslim se priporočajo mlečni izdelki z manj maščobe, otrokom do dveh let pa polnomastno mleko.

Surovo ali pasterizirano: kaj pravijo raziskave?

Čeprav zagovorniki surovega mleka pogosto trdijo, da vsebuje več encimov, »dobrih bakterij« in vitaminov, znanstvene raziskave razlik v hranilni vrednosti med surovim in pasteriziranim mlekom ne potrjujejo.

Potrjujejo pa nekaj drugega: surovo mleko lahko vsebuje nevarne mikroorganizme, kot so Listeria, Salmonella, Campylobacter, E. coli in drugi. Od teh so lahko posebej ogroženi otroci, starejši, nosečnice in imunsko oslabele osebe.

Okužbe lahko povzročijo huda obolenja, pri nosečnicah pa celo spontani splav.

Mlekomati: priročni, a zahtevajo previdnost

Mlekomati so danes prisotni po številnih slovenskih mestih, največ na tržnicah in pri večjih trgovskih centrih. Oskrbujejo jih lokalni kmetje, mleko pa naj bi bilo v rezervoarju največ 24 ur. Temperatura mora biti ves čas pod 4 °C, čiščenje opreme pa redno in natančno.

Potrošnik pa mora poskrbeti za higieno lastne steklenice ter hitro hlajenje mleka po nakupu.

Ključni nasveti za varno uporabo mlekomata:

mleko kupite tik pred odhodom domov,

zagotovite hladen transport,

mleko po prihodu domov takoj shranite v hladilnik (4 °C ali manj),

mleko pred uživanjem obvezno prekuhajte

steklenico temeljito operite,.

Kdo nadzoruje mlekomate?

Uradni nadzor nad mlekomati izvaja Veterinarska uprava RS, ki preverja higieno, temperaturo, označevanje in mikrobiološko ustreznost mleka. Nadzor vključuje tudi kmetije, ki mleko dobavljajo.

Svež okus, da, surovo mleko - previdno

Mleko iz mlekomata je lahko kakovostno, lokalno in okusno, a brez toplotne obdelave predstavlja tveganje. Ker raziskave ne kažejo pomembnih prehranskih razlik med pasteriziranim in surovim mlekom, strokovnjaki potrošnikom svetujejo:

sveže mleko iz mlekomata vedno prekuhajte.