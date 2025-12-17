Ta ena številka lahko odloča o tem, kako dolgo boste živeli

Zdravniki že dolgo opozarjajo, da je osnovno spremljanje telesnih znakov ključno za ohranjanje zdravja. Med najpomembnejšimi, a pogosto prezrtimi kazalniki je srčni utrip v mirovanju, meritev, ki lahko veliko pove o stanju srca, telesni pripravljenosti in celo o tem, kako hitro se telo stara.

Zakaj je »počivalni« srčni utrip v mirovanju, tako pomemben?

Kardiologi poudarjajo, da bi moral vsak odrasel človek poznati vsaj dve osnovni vrednosti: krvni tlak in srčni utrip v mirovanju. Ne zato, da bi jih meril obsesivno, temveč zato, ker sta lahko odličen kazalnik, ali se telo pozitivno odziva na gibanje in spremembe življenjskega sloga.

Če redno vadite, se običajno že po nekaj tednih pokaže pomembna sprememba, srčni utrip v mirovanju začne padati. To pomeni, da srce deluje bolj učinkovito in za enako količino krvi potrebuje manj utripov.

Nižji utrip pomeni daljše življenje?

Raziskave kažejo jasno povezavo: nižji srčni utrip v mirovanju je povezan z daljšo življenjsko dobo. Srce je manj obremenjeno, celoten srčno-žilni sistem deluje bolj umirjeno, hkrati pa se lahko upočasni tudi presnova, kar pomeni počasnejše staranje telesa.

Redna telesna dejavnost, hoja, kolesarjenje, plavanje ali vadba za moč je eden najbolj učinkovitih načinov, kako dolgoročno znižati srčni utrip v mirovanju.

Kaj je normalen srčni utrip?

Za večino odraslih velja, da je normalen srčni utrip v mirovanju med 60 in 100 utripov na minuto. Vendar to ni absolutno pravilo. Na vrednosti vplivajo: starost, telesna pripravljenost, stres, življenjski slog, splošno zdravstveno stanje. Pri telesno zelo aktivnih ljudeh je lahko srčni utrip v mirovanju tudi pod 60 utripov na minuto in je povsem normalen.

Kdaj biti pozoren?

Če srčni utrip v mirovanju pade izrazito nizko in se pojavijo simptomi, kot so vrtoglavica, utrujenost ali omedlevica, je potreben posvet z zdravnikom. Po drugi strani pa počivalni utrip nad 100 utripov na minuto lahko kaže na preobremenitev organizma ali zdravstvene težave in prav tako zahteva pozornost.

Merjenje srčnega utripa. FOTO: Medvedev Getty Images

Kako si srčni utrip izmerite sami?

Merjenje je preprosto:

Usedite se in mirujte 5 do 10 minut.

Poiščite utrip na zapestju ali vratu.

Štejte utripe 60 sekund.

To je vaša vrednost srčnega utripa v mirovanju. Meritev občasno ponovite, najbolje vedno ob podobnem času dneva.

Majhna sprememba, velik učinek

Poznavanje in spremljanje počivalnega srčnega utripa je ena najlažjih in najcenejših navad za boljše zdravje. Ne zahteva posebne opreme, lahko pa vam da jasen signal, ali ste na pravi poti.

Včasih res velja: ena sama številka lahko naredi veliko razliko - tudi pri tem, kako dolgo in kakovostno boste živeli.