Ta kazalnik razkriva, kako hitro se starate

Z leti izgubljamo telesno zmogljivost, vendar lahko z ustreznim treningom ta proces občutno upočasnimo. Ključni kazalnik ni le hitrost teka ali moč na kolesu, temveč VO₂ max - največja poraba kisika, ki je povezana tako z vzdržljivostjo kot z dolgoročnim zdravjem. Dobra novica je, da jo je mogoče izboljšati tudi po 40. letu.

Kaj je VO₂ max in zakaj je pomemben?

VO₂ max označuje največjo količino kisika, ki jo telo lahko porabi med intenzivnim telesnim naporom. Izražamo ga v mililitrih kisika na kilogram telesne mase na minuto (ml/kg/min). Na vrednost vplivata predvsem sposobnost srca, da črpa kri, in učinkovitost mišic pri izkoriščanju kisika. Ta kazalnik je pomemben pokazatelj aerobne pripravljenosti in vzdržljivosti. Višje vrednosti so povezane tudi z manjšim tveganjem za nekatere kronične bolezni in prezgodnjo smrt, čeprav na dolgoživost vplivajo še številni drugi dejavniki.

Po 30. letu se VO₂ max pri telesno nedejavnih odraslih praviloma zmanjšuje. Pogosto navajane ocene govorijo o približno 7- do 10-odstotnem upadu na desetletje, vendar se hitrost spreminjanja razlikuje glede na telesno dejavnost, zdravstveno stanje in druge individualne značilnosti. Pri redno treniranih ljudeh je upad lahko manjši.

Kakšna vrednost VO₂ max je dobra po 40. letu?

Vrednosti se razlikujejo glede na starost, spol in telesno pripravljenost. Pri moških med 40. in 49. letom se za dobro aerobno pripravljenost pogosto navajajo vrednosti približno 42–45 ml/kg/min, pri ženskah iste starosti pa okoli 36–39 ml/kg/min. Gre za orientacijske razpone, saj se referenčne vrednosti med različnimi ocenjevalnimi lestvicami razlikujejo.

Povprečne vrednosti so lahko precej nižje. Pri moških v štiridesetih letih se pogosto gibljejo okoli sredine 30, pri ženskah pa v zgornjem delu 20 oziroma spodnjem delu 30 ml/kg/min. Cilj ni nujno doseči vrhunske športne ravni. Pomembneje je izboljšati lastno izhodišče in čim dlje ohranjati dobro aerobno zmogljivost, ki pomaga pri športu in vsakodnevnih opravilih.

Kako zanesljivo izmeriti VO₂ max?

Najzanesljivejša metoda je obremenitveno testiranje v laboratoriju, pri katerem med tekom na tekaški stezi ali kolesarjenjem merijo porabo kisika in izdihani zrak. Takšna meritev omogoča neposredno oceno največje porabe kisika.

Obstajajo tudi terenski testi, na primer 12-minutni Cooperjev test teka ali tek na razdalji 2,4 kilometra. Na podlagi doseženega rezultata je mogoče VO₂ max oceniti, vendar na natančnost vplivajo tudi podlaga, vreme, motivacija in tekaška spretnost. Pametne ure in športni računalniki vrednost večinoma izračunajo na podlagi podatkov o srčnem utripu in hitrosti oziroma tempu. Uporabni so predvsem za spremljanje dolgoročnih trendov, vendar njihove ocene niso enakovredne laboratorijski meritvi.

Za primerjavo rezultatov skozi čas je najbolje uporabljati isto metodo merjenja in čim bolj podobne pogoje.

Trening po 40. letu, ki izboljšuje VO₂ max

Najboljši pristop je kombinacija lahkotne aerobne vadbe, intenzivnejših intervalov in treninga za moč. Vsak del ima svojo vlogo, zato ni smiselno, da bi bili vsi treningi naporni.

1. Dve do tri vadbe v drugi aerobni coni

Pri vadbi v drugi coni je napor zmeren, dihanje je pospešeno, vendar je pogovor še vedno mogoč. Takšen trening razvija aerobno osnovo, izboljšuje sposobnost mišic za izkoriščanje kisika in omogoča razmeroma dobro regeneracijo.

Primerne dejavnosti so kolesarjenje, tek, plavanje in hitra hoja. Trajanje je treba prilagoditi trenutni pripravljenosti.

2. En intervalni trening za izboljšanje VO₂ max

Intervali pri visoki intenzivnosti pomagajo povečati največjo porabo kisika. Eden od znanih protokolov je norveški model 4 × 4: štirje štiriminutni intervali pri visoki, vendar nadzorovani intenzivnosti, med katerimi so obdobja lažje vadbe. Tak trening je zahteven, zato ni primeren za vsakogar brez predhodne priprave. Začetniki naj intenzivnost povečujejo postopoma, ljudje z znanimi zdravstvenimi težavami pa naj se o primernosti intenzivnega treninga posvetujejo z zdravnikom.

3. Trening moči dvakrat na teden

Vadba za moč pomaga ohranjati mišično maso, izboljšuje stabilnost in podpira učinkovito gibanje. Pri tekačih lahko prispeva k boljši tekaški ekonomičnosti, pri kolesarjih pa pomaga ohranjati moč in funkcionalno sposobnost. Pomembno je, da trening za moč dopolnjuje vzdržljivostno vadbo, ne pa da zaradi pretiranih obremenitev ovira regeneracijo.

4. Regeneracija je del treninga

Napredek ne nastaja samo med vadbo, temveč tudi med počitkom, ko se telo prilagaja obremenitvam. Pomanjkanje spanja, premalo energije in preveč intenzivnih treningov lahko povzročijo utrujenost ter povečajo tveganje za poškodbe. Po 40. letu je zato še posebej pomembno, da zahtevne vadbene enote razporedimo premišljeno in jih prilagodimo dejanski pripravljenosti.

Višji VO₂ max za bolj zdravo staranje

Dobra aerobna pripravljenost je povezana z manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt in poznejšim pojavom nekaterih kroničnih bolezni. Raziskave kažejo, da telesno bolje pripravljeni ljudje pogosto preživijo več let brez večjih zdravstvenih omejitev. Že zmerno izboljšanje telesne pripravljenosti je lahko koristno. Vendar se ocene zmanjšanja tveganja razlikujejo med raziskavami, zato ni mogoče zagotoviti, da bo določeno povečanje VO₂ max pri vsakem posamezniku prineslo enak učinek.

Najboljša strategija je dosledna vadba, ki združuje aerobno osnovo, občasne intervale visoke intenzivnosti, vadbo za moč in zadostno regeneracijo. Tako lahko tudi po 40. letu izboljšujemo vzdržljivost ter ohranjamo sposobnost za aktivno in samostojno življenje.