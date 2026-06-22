Ta kombinacija dveh sadežev okrepi srce in zmanjša tveganje za sladkorno bolezen

Že ena preprosta sprememba v vsakodnevni prehrani bi lahko pomembno prispevala k boljšemu zdravju srca in zmanjšala tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Raziskava namreč kaže, da ima kombinacija avokada in manga presenetljivo ugodne učinke na organizem.

Vse več strokovnih raziskav potrjuje, da imajo lahko že manjše prehranske spremembe velik vpliv na dolgoročno zdravje. Med njimi izstopa redno uživanje avokada in manga, saj naj bi ta kombinacija ugodno vplivala na delovanje ožilja in pripomogla k zmanjševanju dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja.

Izboljšano delovanje krvnih žil

V raziskavi je sodelovalo 82 odraslih oseb s povečano telesno težo ali debelostjo, ki sicer niso imele resnejših kroničnih bolezni, vendar so bile v obdobju povečanega tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Udeleženci so osem tednov vsak dan uživali en srednje velik avokado in skodelico svežega manga, rezultati pa so pokazali več pomembnih izboljšav.

Strokovnjaki so zaznali:

boljše delovanje krvnih žil,

izboljšane kazalnike zdravja ožilja,

ugodnejše vrednosti diastoličnega krvnega tlaka,

manj prehranskih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni.

Pri moških so opazili tudi manjše znižanje krvnega tlaka.

Zakaj sta avokado in mango tako koristna?

Oba sadeža vsebujeta hranila, ki so pomembna za zdravo delovanje organizma.

Mango je bogat vir:

prehranskih vlaknin,

vitamina C,

antioksidantov.

Avokado pa vsebuje:

veliko prehranskih vlaknin,

zdrave enkrat nenasičene maščobe,

vitamine skupine B,

kalij.

Prav kombinacija teh hranil ugodno vpliva na delovanje srca, ožilja in presnovo.

Brez dodatnih kalorij in pridobivanja telesne teže

Ena izmed zanimivejših ugotovitev raziskave je, da udeleženci kljub vsakodnevnemu uživanju obeh sadežev niso pridobili telesne teže niti niso povečali skupnega dnevnega energijskega vnosa. Nasprotno, njihov jedilnik je postal hranilno bogatejši, saj so zaužili več vlaknin, vitamina C in zdravih maščob, ki so povezane z boljšim zdravjem srca in ožilja.

Predsladkorna bolezen je vse pogostejša tudi v Sloveniji

Strokovnjaki opozarjajo, da je predsladkorna bolezen stanje, pri katerem so vrednosti krvnega sladkorja že povišane, vendar še ne dosegajo mej za postavitev diagnoze sladkorne bolezni tipa 2.

Gre za pomembno opozorilo organizma, saj lahko pravočasne spremembe življenjskega sloga močno zmanjšajo tveganje za razvoj bolezni.

V Sloveniji se s težavami, povezanimi s prekomerno telesno težo, povišanim krvnim tlakom in motnjami presnove, sooča vse več odraslih prebivalcev. Zato strokovnjaki poudarjajo pomen preprostih prehranskih ukrepov, ki jih lahko vsakdo vključi v svoj vsakdan.

Majhne spremembe lahko prinesejo velike koristi

Za boljše zdravje ni nujno potrebna stroga dieta ali popolna sprememba prehrane. Veliko lahko naredimo že z manjšimi, a rednimi navadami.

Priporočljivo je:

vsak dan zaužiti več sadja in zelenjave,

povečati vnos prehranskih vlaknin,

izbirati kakovostne nenasičene maščobe,

omejiti predelano hrano,

poskrbeti za redno telesno dejavnost.

Prav preproste in dolgoročno vzdržne spremembe strokovnjaki označujejo kot enega najučinkovitejših načinov za zaščito srca, ožilja in preprečevanje razvoja sladkorne bolezni tipa 2.