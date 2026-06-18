Ta mastna živila lahko ščitijo vaše srce. Na seznamu sta tudi sir in govedina

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Nekatera živila z višjo vsebnostjo maščob lahko ob zmernem uživanju celo pripomorejo k boljšemu zdravju srca in ožilja. Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da uživanje maščob neizogibno vodi v povišan holesterol, zamašene žile ter povečano tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Sodobne raziskave pa kažejo precej bolj zapleteno sliko.
Strokovnjaki poudarjajo, da vse maščobe niso škodljive. Nasprotno, določene vrste maščob so za normalno delovanje telesa celo nujno potrebne.
Naše telo jih potrebuje za delovanje možganov, tvorbo celičnih membran, proizvodnjo hormonov ter zaščito živčnega sistema. Ključnega pomena pa je, katere maščobe izbiramo in v kakšnih količinah jih uživamo.
Največje tveganje predstavljajo predvsem:
Takšna prehrana lahko zviša raven slabega holesterola (LDL), pospeši nastanek ateroskleroze, poveča krvni tlak ter dolgoročno prispeva k razvoju bolezni srca in sladkorne bolezni.
Po drugi strani pa nenasičene maščobe pomagajo:
Pomembno vlogo igra tudi količina sladkorja v krvi, saj lahko previsok vnos sladkorja izniči številne pozitivne učinke zdravih maščob.
Jajca so bila dolgo na slabem glasu zaradi vsebnosti holesterola v rumenjaku. Danes raziskave kažejo, da zmerno uživanje jajc pri večini zdravih ljudi ne predstavlja težave.
Jajca vsebujejo:
Strokovnjaki priporočajo približno eno do dve jajci na dan kot del uravnotežene prehrane.
Tudi kakovostna govedina lahko sodi v zdravo prehrano.
Prednosti vključujejo:
Več mišične mase namreč izboljšuje presnovo in dolgoročno prispeva k boljšemu zdravju srca. Strokovnjaki svetujejo, da rdeče meso omejimo na največ dva obroka tedensko. Pri tem velja opozorilo: pretirano uživanje predelanega rdečega mesa ostaja povezano s povečanim tveganjem za bolezni srca.
Čeprav sir vsebuje precej nasičenih maščob, številne raziskave kažejo, da ga ni treba popolnoma izločiti iz jedilnika.
Prednosti vključujejo:
Vitamin K2 je posebej pomemben, saj pomaga preprečevati nalaganje kalcija v žilah.
Priporočljive so zmerne količine:
Pomembna ostaja predvsem količina.
Ekstra deviško oljčno olje je eden ključnih elementov sredozemske prehrane.
Bogato je z:
Njegove koristi vključujejo:
Največ koristi prinaša hladno stiskano ekstra deviško oljčno olje.
Posebej primerno je za:
Omega-3 maščobne kisline sodijo med najpomembnejša hranila za zdravje srca.
Najdemo jih predvsem v:
Priporočilo je preprosto: dve porciji mastnih rib tedensko.
Omega-3 maščobne kisline:
V Sloveniji večina prebivalcev zaužije premalo omega-3 maščob.
Olive pogosto spregledamo kot vir zdravih maščob.
Koristijo srcu in podpirajo zdravje črevesja.
Čeprav vsebujejo nekaj soli, je njihova količina običajno precej manj problematična kot pri industrijsko predelanih živilih.
Med najbolj priporočljivimi so:
Vsebujejo:
Posebej koristni so orehi, ki vsebujejo veliko omega-3 maščobnih kislin.
Priporočena količina je ena manjša pest na dan, najbolje neslanih in nepraženih oreščkov.
Enotnega odgovora ni, saj so potrebe odvisne od starosti, telesne aktivnosti, zdravstvenega stanja, genetike.
Splošna priporočila navajajo, da naj bi maščobe predstavljale 20 do 30 odstotkov dnevnega energijskega vnosa.
Posebno pozornost je treba nameniti nasičenim maščobam.
Priporočila za odrasle:
Tudi zdrave maščobe lahko ob pretiranem uživanju povzročijo prevelik energijski vnos.
Ključ do zdravega srca ni popolno izogibanje maščobam, temveč prava izbira.
Strokovnjaki svetujejo, da jedilnik temelji na:
Enako pomembno pa je omejevanje industrijsko predelanih živil, sladkorja in transmaščob.