Ta nepriljubljena zelenjava je najboljša za trebušno slinavko - tudi v manjših količinah

Strokovnjaki poudarjajo, da ima brokoli pomembnejšo vlogo v telesu, kot se pogosto domneva. Brokoli vsebuje številna hranila, med njimi vitamin C, vitamin K, vlaknine in kalij.

Po navedbah spletnega portala Apetit Online naj bi ta zelenjava pomagala pri zmanjševanju vnetij in oksidativnega stresa v telesu.

Poleg tega brokoli vsebuje sulforafan, spojino, ki je povezana z naravno obrambo organizma ter lahko prispeva k boljši presnovi inzulina. To je lahko še posebej pomembno za ljudi, ki želijo zmanjšati tveganje za težave z uravnavanjem krvnega sladkorja.

Druge vrste kapusnic

Brokoli pa ni edina zelenjava s takšnimi lastnostmi. Cvetača, belo zelje in brstični ohrovt so prav tako pogosto izpostavljeni kot dobra izbira v uravnoteženi prehrani.

Po navedbah portala vsebujejo snovi, ki lahko podpirajo presnovo in prebavo.

Pri pripravi pa je pomemben način obdelave. Kot najboljši način za ohranjanje hranil se priporoča rahlo kuhanje na pari ali blanširanje.

Koliko ga je priporočljivo zaužiti?

Tudi zdravo zelenjavo je treba uživati zmerno. Prekomerno uživanje surovega brokolija lahko vpliva na delovanje ščitnice, pri nekaterih ljudeh pa lahko povzroči tudi napihnjenost.

Več zdravstvenih virov, ki jih povzema Apetit Online, navaja, da je brokoli lahko še posebej koristen za trebušno slinavko. Ta organ ima ključno vlogo pri prebavi in uravnavanju krvnega sladkorja.

Po teh navedbah naj bi bila za uravnoteženo prehrano dovolj ena do tri porcije brokolija na teden.