Ta prehrana upočasni napredovanje raka prostate

Raziskava kaže, da bi lahko prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem in nekaterimi koristnimi bakterijami, vplivala na počasnejše napredovanje raka prostate z majhnim tveganjem.

Prehrana, bogata z zelenjavo, jagodičevjem, začimbami in živili, ki vsebujejo koristne rastlinske snovi, bi lahko pomagala upočasniti napredovanje raka prostate z majhnim tveganjem. Raziskovalci so ugotovili, da se je pri moških, ki so uživali posebej pripravljeno prehransko dopolnilo in probiotik, napredovanje enega od pomembnih kazalnikov bolezni upočasnilo.

Študija je raziskovala tudi povezavo med črevesjem in prostato. Znanstvenike je zanimalo, ali lahko povečanje vnosa živil, bogatih s fitokemikalijami, kot so listnata zelenjava in jagodičevje, skupaj s koristnimi bakterijami iz skupine laktobacilov vpliva na napredovanje raka prostate.

Pri večini bolezen ni napredovala

V raziskavi je sodelovalo 212 moških z rakom prostate z majhnim tveganjem. Torej, to pomeni, da ni šlo za 212 moških z napredovalim ali agresivnim rakom prostate, ampak za moške, pri katerih je bil rak ocenjen kot nizko tvegan oziroma manj verjetno, da bo hitro napredoval. Polovica jih je prejemala prehransko dopolnilo skupaj s placebom, druga polovica pa enako dopolnilo v kombinaciji s posebej pripravljenim probiotikom.

Dopolnilo je vsebovalo izvlečke brokolija, kurkume, granatnega jabolka, zelenega čaja, ingverja in brusnic. Raziskovalci so nato spremljali raven za prostato specifičnega antigena (PSA) v krvi.

PSA je beljakovina, ki jo proizvajajo celice prostate. Povišana vrednost lahko kaže na različna stanja prostate, med drugim na povečano prostato, vnetje ali raka prostate. Sama vrednost PSA pa še ne pomeni, da ima moški raka, zato zdravniki pri ocenjevanju bolezni upoštevajo tudi druge preiskave. Po štirih mesecih se je napredovanje vrednosti PSA pomembno upočasnilo v obeh skupinah. Učinek pa je bil izrazitejši pri moških, ki so poleg prehranskega dopolnila prejemali tudi probiotik.

Razlike so pokazale tudi slikovne preiskave

Raziskovalci so napredovanje bolezni spremljali tudi z magnetnoresonančnim slikanjem. Med moškimi, ki so prejemali prehransko dopolnilo in placebo, je bila bolezen pri 82 odstotkih stabilna, pri 18 odstotkih pa je napredovala. V skupini, ki je poleg prehranskega dopolnila prejemala tudi probiotik, je bila bolezen stabilna pri 85,5 odstotka moških. Pri 6,7 odstotka se je stanje izboljšalo oziroma je prišlo do regresije bolezni, pri 7,8 odstotka pa je bolezen napredovala. Rezultati tako nakazujejo, da bi lahko spremembe prehrane in vplivanje na črevesni mikrobiom imele vlogo pri spremljanju raka prostate z majhnim tveganjem. Vendar pa raziskava še ne dokazuje, da lahko takšen pristop raka pozdravi ali nadomesti zdravljenje.

Pomembna povezava med črevesjem in prostato

Raziskovalci menijo, da bi lahko bil del učinka povezan s črevesnim mikrobiomom. Gre za skupnost mikroorganizmov v prebavilih, ki vpliva na prebavo, presnovo, delovanje imunskega sistema in vnetne procese. Uravnotežen črevesni mikrobiom bi lahko vplival na raven vnetja v telesu, kar je pomembno tudi pri številnih kroničnih boleznih. Prav povezava med prehrano, črevesnimi bakterijami in prostato je področje, ki mu znanstveniki v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti. Raziskovalci so ob tem poudarili tudi pomen redne telesne dejavnosti, opustitve kajenja in prehrane, bogate z maščobnimi kislinami omega 3.

Pri nekaterih so se izboljšale tudi težave z uriniranjem

Poleg kazalnikov, povezanih z rakom prostate, so raziskovalci spremljali tudi druge vidike zdravja. Približno četrtina moških je poročala o izboljšanju težav z uriniranjem. To je pomembno, saj lahko bolezni prostate povzročajo različne težave pri odvajanju urina, ki vplivajo na vsakdanje življenje in kakovost življenja. Raziskava je nakazala tudi možne izboljšave telesne zmogljivosti in zmanjšanje vnetnih kazalnikov. Vendar je bilo obdobje spremljanja kratko, zato rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na dolgoročni potek bolezni.

Nekateri moški se želijo izogniti takojšnjemu zdravljenju

Pri raku prostate z majhnim tveganjem zdravniki v nekaterih primerih namesto takojšnjega zdravljenja priporočijo aktivno spremljanje. To pomeni redne preglede, meritve PSA in po potrebi dodatne preiskave, pri čemer se zdravljenje uvede, če se pokažejo znaki napredovanja bolezni. Spremembe vrednosti PSA so lahko eden od dejavnikov pri odločanju o nadaljnjem spremljanju ali zdravljenju. Prav zato bi lahko vsak ukrep, ki bi varno pomagal ohranjati bolezen stabilno, imel pomembno vlogo. Pri tem pa je treba poudariti, da prehranska dopolnila in probiotiki niso nadomestilo za zdravniško spremljanje ali zdravljenje raka prostate.

Raziskava je obetavna, vendar še ni dokaz za zdravljenje

Avtorji raziskave opozarjajo, da je bilo spremljanje omejeno na štiri mesece. Za zanesljivejše ugotovitve bodo potrebne daljše raziskave z večjim številom sodelujočih. Šele takšne raziskave bodo lahko pokazale, ali prehranski ukrepi in spremembe črevesnega mikrobioma dolgoročno zmanjšajo število moških, ki potrebujejo zahtevnejše posege, kot sta operacija ali obsevanje. Raziskava je zato predvsem zanimiv prispevek k vse več dokazom o povezavi med prehrano, črevesnim mikrobiomom in zdravjem prostate. Ne pomeni pa, da lahko določena živila ali prehranska dopolnila nadomestijo zdravljenje.

Pri moških z rakom prostate je zato najpomembnejše redno spremljanje bolezni po priporočilih zdravnika. Zdrava in uravnotežena prehrana, dovolj gibanja, opustitev kajenja in skrb za telesno zmogljivost pa so lahko pomemben del celostne skrbi za zdravje.