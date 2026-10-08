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TESTIRAJMO SRCE

Ta preprost test po vadbi lahko razkrije tveganje za srčne bolezni

Preprost enominutni test lahko pokaže, kako se srce in živčni sistem odzivata na napor.
Test lahko opravimo po skoraj vsaki aerobni vadbi, pri hitri hoji, teku, kolesarjenju ali veslanju, tudi s pomočjo pametne ure. FOTO: Shutterstock
Test lahko opravimo po skoraj vsaki aerobni vadbi, pri hitri hoji, teku, kolesarjenju ali veslanju, tudi s pomočjo pametne ure. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 8. 10. 2026 | 08:43
6:55
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Kako hitro se po telesni vadbi umiri srčni utrip, je lahko pomembnejše, kot se zdi. Preprost enominutni test lahko pokaže, kako se srce in živčni sistem odzivata na napor. Če se utrip po vadbi umirja počasi, je to lahko povezano z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Ko končamo tek, kolesarjenje, hitro hojo ali drugo aerobno vadbo, pričakujemo, da se bo srčni utrip postopoma znižal. Toda prav hitrost tega znižanja je lahko pomemben podatek o zdravju srca.

Preverjanje je zelo preprosto. Srčni utrip izmerimo takoj po koncu vadbe in nato še enkrat natanko eno minuto pozneje. Razlika med obema meritvama se imenuje okrevanje srčnega utripa.

Gre za enega najpreprostejših kazalnikov odziva srčno-žilnega sistema po telesnem naporu. Raziskave so pokazale, da je lahko počasnejše okrevanje povezano z večjim tveganjem za resne srčno-žilne zaplete.

Kako preveriti, kako hitro se srce umiri

Test lahko opravimo po skoraj vsaki aerobni vadbi, pri hitri hoji, teku, kolesarjenju ali veslanju. Vadba mora biti dovolj intenzivna, da se srčni utrip občutno poveča. Ko končamo, takoj izmerimo utrip. Nato počakamo natanko eno minuto in meritev ponovimo. Od prve številke odštejemo drugo.

Če je bil srčni utrip takoj po vadbi 150 utripov na minuto, po eni minuti pa 125, je okrevanje srčnega utripa 25 utripov na minuto. Pri ročnem merjenju lahko utrip štejemo 15 sekund in število pomnožimo s štiri. Meritev lahko opravi tudi ura ali drug merilnik srčnega utripa. Pomembno je, da test izvajamo čim bolj primerljivo, po podobno intenzivni vadbi in v podobnih okoliščinah.

Koliko utripov mora srce zmanjšati v eni minuti?

Pri zdravih odraslih se kot splošno ugodna vrednost pogosto navaja znižanje srčnega utripa za najmanj 18 utripov v prvi minuti. Znižanje za približno 30 utripov ali več lahko kaže na dobro srčno-žilno telesno pripravljenost. Nasprotno pa je bila v pomembni raziskavi kot nenormalna uporabljena vrednost 12 utripov na minuto ali manj. Pri ljudeh s tako počasnim okrevanjem je bilo v šestih letih tveganje za smrt približno štirikrat večje kot pri ljudeh z učinkovitejšim okrevanjem srčnega utripa.

To pa ne pomeni, da je rezultat 12 ali manj samodejno znak bolezni. Gre za kazalnik tveganja, ki ga je treba vedno obravnavati v širšem zdravstvenem kontekstu.

Pri 60 letih ni pričakovati enakega rezultata kot pri 30

Starost pomembno vpliva na okrevanje srčnega utripa. S staranjem se odzivnost avtonomnega živčnega sistema praviloma zmanjšuje, zato se po telesnem naporu srčni utrip lahko umirja počasneje. Pri telesno nedejavnem človeku v šestdesetih ali sedemdesetih letih je lahko zmanjšanje za približno 20 utripov v prvi minuti še vedno povsem dober rezultat. Pri človeku v dvajsetih ali tridesetih letih pa bi bila enaka vrednost lahko manj ugodna in bi jo bilo smiselno spremljati. Na rezultat poleg starosti vplivajo tudi telesna pripravljenost, intenzivnost vadbe, zdravstveno stanje, hidracija, spanec in zdravila. Zato ni mogoče določiti ene same idealne številke, ki bi veljala za vse starosti.

Zakaj je počasno okrevanje lahko opozorilni znak?

Razlog ni samo v telesni pripravljenosti. Pomembno vlogo ima avtonomni živčni sistem, ki nadzoruje številne telesne funkcije, tudi srčni utrip. Med vadbo simpatični del živčnega sistema poskrbi, da srce bije hitreje. Ko vadbo končamo, začne prevladovati parasimpatični del živčnega sistema, ki srčni utrip pomaga upočasniti. Pri tem ima pomembno vlogo vagusni živec.

Če se srčni utrip po koncu vadbe zmanjšuje počasneje, je to lahko znak slabšega odziva tega sistema. Prav zmanjšana aktivnost parasimpatičnega oziroma vagalnega sistema je povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne zaplete. Zato je lahko okrevanje srčnega utripa pomemben pokazatelj zdravja srca tudi pri ljudeh, ki se sicer počutijo dobro.

Dober rezultat na kolesu še ne pomeni nujno hitrega okrevanja

Okrevanja srčnega utripa ne smemo enačiti z največjo porabo kisika oziroma VO2max. Gre za dva različna kazalnika. VO2max opisuje predvsem sposobnost telesa, da med največjim naporom porablja kisik, okrevanje srčnega utripa pa kaže, kako hitro se srce po koncu obremenitve začne umirjati. Zato je mogoče, da ima človek dobro aerobno telesno pripravljenost, vendar počasnejše okrevanje srčnega utripa. Prav tako lahko izboljšanje telesne pripravljenosti vpliva na hitrejše okrevanje, vendar na rezultat vplivajo tudi drugi dejavniki.

Ena slaba meritev še ni razlog za paniko

Če je bil srčni utrip po vadbi enkrat počasnejši pri vračanju proti običajni vrednosti, to še ne pomeni, da je s srcem kaj narobe. Na rezultat lahko vplivajo pomanjkanje tekočine, slab spanec, bolezen, stres in nekatera zdravila, med drugim zdravila, ki upočasnjujejo srčni utrip. Veliko bolj uporabno je zato spremljanje rezultatov skozi daljše obdobje. Če se na primer po podobno intenzivni vadbi okrevanje iz tedna v teden slabša, je to pomembnejši podatek kot ena sama nenavadna meritev.

Kdaj je čas za pogovor z zdravnikom?

Če se srčni utrip po telesnem naporu dosledno zmanjša za 12 utripov na minuto ali manj, je rezultat smiselno omeniti zdravniku. Še pomembneje je ukrepati, če se med vadbo ali po njej pojavijo bolečina ali pritisk v prsih, nenavadna zadihanost, omotica, občutek omedlevice ali druge nenavadne težave. V takšnih primerih ni primerno rezultat razlagati samostojno kot dokaz dobre ali slabe telesne pripravljenosti.

Test, ki vzame samo eno minuto

Prav preprostost je ena največjih prednosti spremljanja okrevanja srčnega utripa. Za osnovno meritev ne potrebujemo posebne opreme in test lahko opravimo praktično kjerkoli. Največ pove, če ga izvajamo redno in vedno pod približno enakimi pogoji. Kako hitro se srce umiri po vadbi, je tako lahko koristen dodaten podatek o telesni pripravljenosti in delovanju srčno-žilnega sistema.

Ne gre za diagnozo in ena sama številka ne more povedati, ali je srce zdravo. Toda če spremljamo trend čez tedne in mesece, lahko opazimo spremembe, ki jih je vredno vzeti resno, še posebej, če jih spremljajo drugi simptomi.

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